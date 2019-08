To je centodieci: Bugattijev vesoljski poklon legendi #foto

Centodieci sloni na superšportnem chironu, vendar ima 74 kilovatov več (99 KM) in krasi ga vesoljski videz. Francozi so se z njim poklonili svoji legendi EB110 in omejili proizvodnjo na vsega deset primerkov. Vsako leto bodo izdelali dva, vseh deset s ceno osem milijonov evrov pa so že prodali.

Foto: Bugatti

Več moči, manj kilogramov

Čeprav je glavni del preobrazbe ravno zunanji videz, se bomo sprva ustavili pri njegovih zmogljivostih. Že poznani 8-litrski W16 motor ima kar 1.176 kilovatov (1.600 KM), to je 74 kilovatov več kot pri chironu. Zahvaljujoč dodatni moči se do stotice dobesedno izstreli v 2,4 sekunde in doseže 200 kilometrov na uro v vsega 6,1 sekundah. Kazalec preide številko 300 kilometrov na uro sedem sekund kasneje, maksimalna hitrost pa znaša 380 kilometrov na uro.

Od chirona je kljub dodatni moči lažji za 20 kilogramov. To jim je uspelo z vgradnjo lažjega brisalca in stabilizatorjev izdelanih iz ogljikovih vlaken.

Pogleduje v preteklost, vendar stopa v prihodnost

Centodieci (v prevodu iz italijanščine to pomeni stodeset) se vizualno močno opira na legendarni model EB110, ki so ga pri Bugattiju Foto: Bugatti predstavili leta 1991 na stodeseti rojstni dan Ettore Bugattija. Achim Anscheidt je združal dva svetova - oblikovno se centodieci opira na klasično zasnovo superšportnikov in sledi oblikovnim potezam modela Eb110.

Sprednji del ima tako nameščeno manjšo masko hladilnika v obliki podkve in horizontalno postavljene ''plavuti'', ki so spominjajo na tiste z EB110. Vizualno spremenjeni sprednji del zaokrožita novi odbijač in aerodinamično izboljašan pokrov motorja ter predvsem izredno tanki žarometi v tehniki LED.

Podobnost z EB110 se nadaljuje proti zadku. Prepoznavna kockasta oblika je vidna pri stebričku A, ki je pravilnih oblik in skoraj ravni strehi. Prav tako so si pri EB110 sposodili zračnike in poudarili bočno linijo. Ker so pri oblikovalski ekipi zavrgli prepoznavnih pet okroglih zračnikov s chirona, so jih nadomestili z enakimi, kot jih lahko najdemo pri EB110.

Čeprav je možno najti kar nekaj podobnosti z legendardnim modelom pa je zadek povsem unikaten. Ogromen difuzor in razvrstitev zaključkov izpušne cevi sta unikatna, prav tako so posebni ''plavajoči'' zadnji žarometi z ogromnim usmerjevalnikom zraka.

Vsako leto bodo izdelali dva avtomobila

Pri Bugattiju bodo izdelali vsega deset modelo centodieci. Prav vsi so že prodani, kljub začetni ceni osem milijonov evrov. Čeprav so prodani pa bodo nekateri kupci morali na svoj primerek počakati kar nekaj časa. Vsako leto bodo namreč izdelali samo dva avtomobila, zadnji kupci bodo morali na svoj pregrešno dragi avto čakati kar pet let.

Foto: Bugatti

Foto: Bugatti

Foto: Bugatti