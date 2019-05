Ronaldo naročil najdražji avtomobil na svetu?

Tudi če je Ronaldo res naročil pregrešno drag avtomobil – ta je v Ženevi iz vidika svoje izjemno visoke cene sicer pustil dokaj klavrn vtis in je bil morda celo eno izmed razočaranj salona, bo moral nanj čakati še vsaj do leta 2021.

Bugatti je svoj najbolj ekskluzivni avtomobil la voiture noire predstavil na letošnjem avtomobilskem salonu v Ženevi. Avtomobil so izdelali le v enem primerku po naročilu uradno neimenovanega kupca. Čeprav je bilo spomladi veliko govora o tem, da je kupec bugattija nekdanji prvi mož Volkswagna Ferdinand Piech, naj bi na ta avtomobil vendarle čakal nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo. Tako vsaj poroča španski časnik Marca. Skupaj z davkom je cena avtomobila znašala kar 16,5 milijona evrov. Med novimi avtomobili mu iz vidika cene ni tekmeca, starodobniki pa na trgu dosegajo še precej višje cene.

Ronaldo za volanom Buggatijevega chirona. Foto: Instagram / Cristiano Ronaldo Nanj bo naročnik čakal vsaj še do leta 2021

Tudi če je Ronaldo res naročil pregrešno drag avtomobil – ta je v Ženevi iz vidika svoje izjemno visoke cene sicer pustil dokaj klavrn vtis in je bil morda celo eno izmed razočaranj salona, bo moral nanj čakati še vsaj do leta 2021. Pri Bugattiju so namreč pojasnili, da so s projektom začeli šele pred slabim letom, ko so sklenili dogovor s kupcem. V Ženevi razstavljeni avtomobil sploh še ni imel urejene notranjosti.

Avtomobil bo poganjal osemlitrski 16-valjni motor, ki zmore 1.500 'konjev' in 1.600 njutonmetrov navora.

Ronaldo sicer že ima Buggatijevega chirona, po zmagi Portugalske na evropskem prvenstvu pa si je privoščil tudi veyrona grand sport. Portugalec je sicer znan strastni ljubitelj hitrih in prestižnih avtomobilov.

