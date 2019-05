Avtomobilski šov v Piranu: tudi Dončić s porschejem 911? #video

Mesec maj z bolj odločnimi sončnimi žarki na ceste vabi tudi športne avtomobile. V tem mesecu na primer na slovenske ceste prihajata dva zanimiva avtomobila z izrazito športnim in uživaškim karakterjem. To bosta toyota supra in BMW Z4, dejansko brata skupnega nemško-japonskega razvoja, ki ju izdelujejo v tovarni Magna Steyr v Gradcu. S toplejšimi dnevi pa se začenja tudi sezona srečanj lastnikov tovrstnih avtomobilov.

Karavana je lani v Kopru peljala skozi koridor navdušencev

Sodeč po lanskem spektaklu v Kopru, bo tudi letos eden od osrednjih dogodkov srečanje lastnikov superšportnih, luksuznih in starodobnih avtomobilov Cars & Coffee. To je mednarodna veriga dogodkov, ki na enem mestu zbere somišljenike in obenem javnosti ponudi občudovanje odličnih avtomobilov.

Predlanskim so ga prvič pripravili tudi v Sloveniji, organizatorjem pa je zagodlo predvsem vreme s hudim nalivom. Lanski dogodek s ciljem v Kopru je bil nato zadetek v polno, saj je karavano udeležencev pričakala množica več tisoč avtomobilskih navdušencev. Več utrinkov v spodnjem videu.

Lani je karavano v Kopru pričakalo več tisoč ljudi. Foto: Gregor Pavšič

Letos bo 26. maja cilj s finalom srečanja spet v Piranu

Letos bodo dogodek spet izpeljali v nedeljo, 26. maja. Koncept ostaja podoben kot do zdaj. Dopoldne je najprej na vrsti zaprto srečanje lastnikov avtomobilov, v zgodnjem popoldnevu pa sledi vožnja proti slovenski obali. Letos bo cilj z javno razstavo avtomobilov spet v Piranu. Tam omenjeno nedeljo avtomobile na Tartinijevem trgu pričakujemo okrog 15.30. Lani je bilo na dogodku 117 avtomobilov, letos so udeležbo omejili na sto vozil. Poudarjamo sicer, da udeležba na javnem delu dogodka za lastnike avtomobilov ni obvezujoča. Lani se je pred zbrano množico ljudi pripeljalo bistveno več ključnih avtomobilskih magnetov dogodka kot predlanskim.

Vas zanima kako se sliši Ferrarijev dvanajstvaljnik? Ta v modelu 812 superfast zmore okroglih 800 "konjev". Foto: Ferrari Potrdili že prihod ferrarija 812 superfast

Lanska udeležba avtomobilov je bila zelo privlačna in raznovrstna. Proti Kopru je vozilo več lamborghinjev in ferrarijev, prav tako porsche 918 spyder in porsche carrera GT. Veliko pozornosti je bil deležen starodobni jaguar E-type. Letos je prijavo prav tako že oddalo več lastnikov zanimivih avtomobilov, med njimi na primer tudi lastnik ferrarija 812 superfast. To seveda ni Slovenec, avtomobil pa je eden novejših modelov iz Maranella s 6,5-litrskim pogonskim motorjem V12.

Ferrari je ta avtomobil predstavil lani, z novorazvitim dvanajstvaljnikom (njegova moč je kar 588 kilovatov oziroma 800 "konjev") pa so zaznamovali 70-letnico prestižne avtomobilske znamke. D0 100 kilometrov na uro pospeši v 2,9 sekunde in doseže najvišjo hitrost 340 kilometrov na uro.

Kaj pa Luka Dončić in njegov najnovejši porsche 911?

O vseh vrhuncih karavane dogodka bomo lahko poročali v drugi polovici maja. Morda pa vanjo zapelje tudi slovenski košarkarski as Luka Dončić, ki je znan ljubitelj avtomobilske znamke Porsche. Pred dvema letoma je njihovo panamero odpeljal v Madrid, nato pa tudi v pogovoru za ameriške medije v zadnji sezoni lige NBA razkril, da njegovo srce bije za Porschejevo osrednjo ikono, brezčasnega 911. Prejšnji teden smo Dončića v Ljubljani že opazili za volanom rdečega porscheja 911 prejšnje generacije (991), pri katerem v oči tudi neoriginalen zadnji črni spojler.