To so prestižni avti, ki danes peljejo proti Piranu #video

Tretja izvedba slovenskega avtomobilskega zbora v sklopu mednarodne franšize Cars&Coffee tudi letos poteka po že znanem programu. Danes dopoldne so se lastniki avtomobilov zbrali na Brdu pri Kranju, kjer je potekal zasebni del dogodka, danes popoldne pa se karavana podaja proti Piranu. Tja se bodo avtomobili pripeljali okrog 15.30 popoldne. Osrednji del prizorišča bo na Tartinijevem trgu.

Kultni porsche, stari rolls-royce, slovenski superšportnik ...

Organizatorji so pozdravili okrog 80 avtomobilov in med njimi je tudi letos precej lepotcev. Ti bodo popoldne v Piranu prava paša za oči. Če bi morali izbrati najbolj zanimive, bi to bili lahko kultni porsche carrera GT, pa stari rolls-royce corniche iz Italije (letnik 1964) in slovenski superšportni avtomobil znamke Tushek.

Izstopa tudi kopica zanimivih porschejev 911 različnih generacij, strupeno rumeni lamborghini gallardo, stari in izjemno lepo obnovljeni fordi mustangi, športni avtomobili znamk BMW, Audi in Mercedes-Benz, pripeljal je tudi mclaren 720 S, pa bentley in celo fisker karma z mariborsko registrsko oznako. Da ni bistvo avtomobilov le v nekaj sto 'konjih' pod pokrovom motorja, dokazuje tudi lično obnovljeni starodobni mini.

Fotografije z dopoldanskega prvega dela dogodka:

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič