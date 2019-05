Nedeljski šov: slovenski superšportnik vodi imenitno družbo #video

Zbor zanimivih (super)športnih in starodobnih avtomobilov Cars&Coffee bo v Sloveniji v nedeljo potekal tretjič. Organizatorji ostajajo pri preizkušenem formatu. Dopoldne se bodo lastniki avtomobilov najprej zbrali na zasebnem delu dogodka, nato pa sledi popoldne še vožnja do Pirana na javni del zbora. Na Tartinijev trg se bodo avtomobili pripeljali popoldne po 15. uri.

Notranjost superšportnega tushka TS 900 apex. Foto: Tushek Na cesti tudi slovenski hibridni superšportnik za 1,2 milijona evrov

Proti Piranu se bo peljalo več kot osemdeset superšportnih avtomobilov. Iz slovenskega vidika bo eden najbolj zanimivih med njimi tushek TS 900 apex, ki je plod slovenskih idej Ptujčana Aljoše Tuška. Ta želi že prihodnje leto začeti z maloserijsko proizvodnjo tega hibridnega superšportnika, ki stane 1,2 milijona evrov.

Poganjata ga sklop 4,1-litrskega bencinskega motorja FSI V8 z močjo 505 kilovatov in dvojni elektromotor (vsak poganja svoje kolo) s skupno močjo 480 kilovatov. Sistemska moč hibridnega pogona je tako skoraj en megavat moči (1.340 'konjev') in 1.600 njutonmetrov navora. Do 100 kilometrov na uro teoretično pospeši v 2,5 sekunde in lahko doseže hitrost 380 kilometrov na uro.

Video - utrinki z lanskega dogodka Cars&Coffee:

Tušek želi prihodnje leto zagnati maloserijsko proizvodnjo tega avtomobila. Foto: Tushek

Ob boku uveljavljenih znamkah športnih in prestižnih avtomobilov

Danes štirikolesno gnani hibridni, v bodoče pa električni superšportnik. Taka je vizija Tuška, ki poskuša prodreti na zahteven mednarodni trg podobnih visokozmogljih avtomobilov za petične kupce. V nedeljo bo njegov hibrid postavljen ob bok avtomobilom, za katerimi stojijo znamke in proizvajalci z že dobro utrjenim ugledom.

Organizatorji zbora tako napovedujejo več zanimivih avtomobilov. To bodo ferrari 812 superfast, pa legendarni porsche carrera GT, prav tako tudi novi porscheji 911, ferrari 488, mclaren 720 S spider, bentley continental GT, lamborghini gallardo, porsche GT3 touring (tisti GT3 brez zadnjega spojlerja in z obveznim ročnim menjalnikom), mercedes AMG GT, porsche GT4 in tudi zanimiv starodobnik – rolls-royce corniche iz leta 1964.

V naši redakciji se bomo dogodka udeležili z enim najnovejših športnih avtomobilov letošnjega leta in sicer novim BMW Z4. Sredi meseca smo v Španiji prvič vozili toyoto supro, zdaj pa bomo za volanom še drugega avtomobila skupnega razvoja BMW in Toyote.

Lani je karavana pripeljala v Koper, kjer se je zbrala nepregledna množica ljudi. Foto: Metka Prezelj

Pridobiva kultni status legende - porsche GT3 touring nima velikega zadnjega spojlerja, dobiti pa ga je mogoče le z ročnim menjalnikom.

V karavani bo tudi Bentleyjev novi continental GT.

Na ogled bo več ferrarijev. Poleg novejšega modela 812 superfast tudi tale ferrari 488. Foto: Ferrari