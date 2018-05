Avtomobili z nenavadnimi vrati #video

Kako v druščini skoraj sto vrhunskih avtomobilov, najdražji med njimi so stali tudi po več sto tisoč evrov, izstopati z 'ljudskim' (navideznim) superšportnikom? Ena možnost so dvižna vrata, ki navdušijo mimoidoče, potnike pa postavijo pred dilemo, kako sploh splezati v in iz avtomobila.

Foto: Metka Prezelj V družbi avtov za nekaj sto tisoč evrov se izgubi marsikateri športnik …

V pisani druščini avtomobilskega dogodka Cars&Coffee letos ni bilo lahko izstopati. V družbi porscheja 918 spyder, porscheja 911 GT2 RS, porscheja carrere GT, jaguarja e-type, ferrarija 458 speciale, lamborghinija huracan se navidezno izgubijo že 'navadni' porscheji 911, kaj šele športni avtomobili bolj 'ljudskih' avtomobilskih znamk. Futuristična zunanjost BMW i8 krade poglede izven takih dogodkov. Na primer ob vožnji skozi Ljubljano, ko mimoidoči po žepih brskajo za telefonom in poskušajo narediti hitro fotografijo.

»Uau, poglej to,« so se drli mlajši navdušenci nad hitrimi avtomobili, ko smo na izvozu z Brda pri Kranju ustavili ob cesti in s kamero počakali na glavni del karavane Cars&Coffee.

Video – Kako dvižna vrata pritegnejo pozornost

Čakanje v vrsti za ogled notranjosti BMW i8. Foto: Metka Prezelj

Kako najbolj spretno v avto iz iz njega?

Zato pa je lahko tak avtomobil tudi v družbi še bistveno dražjih, bolj ekskluzivnih in prestižnih avtomobilov izstopal s svojo zasnovo dvižnih vrat. Te so v avtomobilski industriji precejšnja redkost in jih povezujemo predvsem s tistimi bolj futurističnimi avtomobili iz preteklosti.

Namen takih vrat je predvsem vtis, čeprav izboljšajo tudi dostopnost v vozilo. Sprva sicer ne, kajti treba je najti pravi način za hitro vstopanje in izstopanje iz vozila. Nekateri se najprej usedejo na sedež in nato v avto za seboj potegnejo še noge, sami smo raje najprej v avto vstopili z desno nogo in se nato (podobno kot v dirkalnik z varnostno kletko) na pol vrgli. Težje je izstopiti, saj za roke ni posebne opore. Na pomoč vozniku in sopotniku pride precej širok prag (pri roadsterju je še širši), ki vmes med izstopanjem omogoča oporo za zadnjo plat.

Ko vsi 'buljijo' v vrata, se pač nihče noče osmešiti s posebej nerodnim izstopanjem iz avtomobila.

Ker se vrata ob odpiranju pomaknejo tudi stran od vozila, je potrebno nekaj izkušenj, koliko prostora v odnosu na bližnje parkiran avtomobil oziroma oviro potrebujemo za varno odpiranje.

Avtomobili sicer pri dvižnih vratih poznajo naslednje tri najpogostejše tipe:

Mclaren F1. Foto: Mclaren "ButterFly"



Avtomobilski svet danes pozna več primerov alternativnih vrat oziroma njihovega vpetja. Sistem kot ga ima BMW i8 imenujemo »butterfly«. Vpeta so na stebričku A, odpirajo pa se ne poravnano z vodoravno oziroma navpično linijo avtomobila. Prvi avtomobil s takimi vrati je bila alfa romeo 33 stradale.



Renault twizy. Foto: Klemen Korenjak "Scissors"



Pri tem tipu so vrata prav tako vpeta blizu stebrička A, odprejo pa se prek rotacije na vodoravni osi avtomobila. Ta vrata se ne premaknejo navzven, zato so primerna za uporabo ob ožjih parkirnih mestih.



