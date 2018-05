Kako v Trbovljah nastajajo avtomobilski dragulji #foto

Povpraševanje po odlično ohranjenih starodobnih avtomobilih je v Evropi že dolgo v porastu. Obiskali smo halo šestih Trboveljčanov, ki želijo posel obnove starodobnih vozil – njihove cene se začno pri šest tisoč vozilih na leto – razviti v Sloveniji in nekoč živeti od svojega hobija in ljubezni.

V Trbovljah nastaja lamborghini jarama, različica twinroof 400 GTS. Foto: Gregor Pavšič Rjast avtomobil danes, dragulj jutri

Pripeljali smo v Trbovlje, kjer nad mestom stoji industrijska cona in v njej hala z zarjavelimi in propadajočimi porscheji. Nasmejani fantje z zavihanimi rokavi, veliko volje do dela in predvsem znanja v njej izvajajo zelo resne avtomobilske projekte in poudarjajo, da videz nikakor ne sme zavesti.

Rjast porsche danes se lahko že jutr' spremeni v pravi avtomobilski dragulj. Trboveljčani namreč uspešno razvijajo posel obnavljanja starodobnih vozil. Čeprav so podjetje odprli šele pred dvema letoma, so si na primer že prislužili zaupanja slavnega Lamborghini Polo Storico – uradnega programa za obnovo starih lamborghinijev. Trg prestižnih, cenjenih in zaradi majhnih serij najbolj iskanih starodobnih vozil v svetu že več let cveti in za pravi kakovosten ter ekskluziven avto se najdejo kupci, ki skoraj nikoli ne vprašajo, koliko.

Direktor podjetja Metod Kurent v svoji pisarni obdan z fotografijami avtomobilskih lepotcev. Foto: Gregor Pavšič

Iz zaljubljenosti v avtomobile razvijajo privlačen posel

Roko nam je stisnil Metod Kurent, nekdanji sovoznik v reliju, funkcionar nacionalne zveze za avtomobilski šport AŠ2005 in tudi nekdanji trboveljski podžupan. Zaljubljen je v hitre avtomobile. V Trbovljah kot solastnik podjetja in njegov direktor zdaj vodi ekipo šestih zaposlenih somišljenikov.

Za zdaj priznava, da si kruh danes služijo tudi s klasičnimi projekti avtomehanike in upravljanja s sončno elektrarno, dolgoročno pa bi želeli živeti od obnove starodobnih vozil višjega cenovnega razreda. "Kaj je lepšega, če delaš nekaj, kar te že tako dolgo veseli in te čisto prevzame," se je glasno spraševal ob sprehodu skozi veliko halo.

Lamborghini je jaramo izdeloval med leti 1970 in 1976, skupaj so vseh izdelali 328. Poganjal jo je 3,9-litrski motor V12. Moč je bila 260 kilovatov, v različici GTS (ali S) pa 272 kilovatov. Foto: Lamborghini

Avtomobilsko restavratorstvo kot način življenja

V njej je šest ločenih boksov za delo na starih avtomobilih. Osredotočili so se na porscheje z zračno hlajenimi motorji, zanimajo jih tudi starodobniki italijanskih znamk prestižnega razreda. Med te na primer spadajo Ferrari, Lamborghini in Maserati. Vsak avtomobil ima svoj regal s policami, kamor odlagajo sestavne dele. V teh prostorih pogosto preživijo več kot osem ur na dan. Avtomobilsko restavratorstvo je kot način življenja, ki močno presega okvirje klasičnih delovnikov. Treba je na sestanke, ure in ure brskati za informacijami in dobavitelji na internetu.

Od "bolhce" do prestižnega lamborghinija jarame

"Najcenejša obnovljena avtomobila sta bila fiat 126 ali autobianchi, najdražji avto v nastajanju pa je lamborghini jarama. Največ smo do zdaj obnovili porschejev 911 in 912. Ne želimo se preveč širiti, raje merimo na višji cenovni razred vozil. Zanimajo nas na primer porsche carrera RS, lamborghini miura, v restavratorstvo dobimo prvo lancio delto. Omejene serije s cenami po restavratorsko nad 100 tisoč evrov. Tam lahko tudi mi svoje delo korektno obračunamo. Za avte s ceno pod 70 tisoč evrov je težko obračunati svojih tisoč ali dva tisoč ur dela," je pojasnil Kurent, ki je v hali kot na glavni projekt pokazal prav omenjeno jaramo.

To je eden od štirih takih avtomobilov na svetu. Lamborghini je izdelal 176 klasičnih jaram (poleg tega še 152 različic S), od tega jih je bilo v izvedbi "twin roof" 22 in med temi so bile le štiri v taki modri barvi.

Na regalih so za vse avtomobile označeni njihovi sestavni deli. Foto: Gregor Pavšič

Marsikateri avtomobil pride v Trbovlje v nezavidljivem stanju, zato je treba za obnovo veliko ur dela in vložene energije. Foto: Gregor Pavšič

Pot do zaupanja med dobavitelji je dolga

Jarama je za Kurenta prvi projekt na ravni obnavljanja starodobnikov najvišje ravni. Če bodo dobili pričakovana priznanja in dokazila, bo za trboveljsko ekipo to referenca za nov skok proti še bolj ekskluzivnim avtomobilom. Tiha želja Kurenta s sodelavci predvideva obnovo legendarne lamborghini miure.

Toda takih avtomobilov skoraj ni mogoče obnavljati brez neposredne podpore tovarne. Tudi če bi morda našli tak avtomobil v slabem stanju, bi se pozneje zapletlo pri iskanju čisto vseh nadomestnih originalnih delov.

Naslednja velika želja? Obnova kultne lamborghini miure

"V Slovenijo sta prišla direktor in tehnični vodja oddelka Lamborghini Polo Storico. Hotela sta videti naš referenčni projekt. Peljali smo se k stranki v Ljubljano, Italijana sta se hotela peljati z obnovljenim porschejem 911 targo, se pogovoriti z lastnikom oziroma našim naročnikom. Težko je dobiti zaupanje pri dobaviteljih in dokler se ne naučiš, kako vse skupaj gre. Pogosto dobimo tudi napačne dele, vse je treba preveriti. Vse je treba urediti po 100-odstotnem avansnem plačilu," nam je povedal Kurent.

Zahteve so visoke. Karoserijo so morali speskati s suhim ledom in jo obdelati v posebni kislini za preprečevanje rjavenja. Po obnovi bo trboveljska jarama, ki ji bodo torej vdihnili drugo življenje, odporna na rjo.

Med avtomobili v hali je tudi mali abarth. Foto: Gregor Pavšič

Urna postavka v Sloveniji mnogo nižja kot v Italiji, Nemčiji ali Švici

Na trgu obnovljenih starodobnih avtomobilov ima Slovenija prednost v nižjih cenah delovnih ur. V Italiji se ta začne pri 100, v Nemčiji pri 150 in v Švici pri 200 evrov na uro. Popolna obnova lamborghinijev lahko zlahka vzame vsaj od dva do tri tisoč evrov. Pri Lamborghiniju uradno za obnovo jarame predvidevajo 3.300 delovnih ur.

"V Sloveniji priznana urna postavka od zavarovalnice slabih 30 evrov. Marsikdo zmotno misli, da bo v tujini kupil podrt avto za 20 tisoč evrov in nato popolno obnovo izpeljal še za 10 tisočakov. Mi ne odstopamo od naše ravni kakovosti dela in obnove tudi po slovenskem ceniku delovnih ur niso poceni," pojasnjuje Trboveljčan.

Vse obnove avtomobilov niso enako obsežne in drage

Ob tem dodaja, da ima avtomobilsko restavratorstvo tri osnovne ravni: "Popolnoma identično izvirniku, cenovno zelo zahtevno. Nasprotje je 'low cost', tega si ne želimo in tudi ne delamo. Vmes je nekakšna opcija po meri, ki je dobro razmerje med ceno in kakovostjo."

Kurent pravi še: "Stranka ima določen znesek denarja in potem skupaj najdemo najboljšo rešitev. Morda izberemo drug tip blažilnikov ali podvozja. Želimo si, da bi naše stranke restavrirane avtomobile letno vozile vsaj tistih tri tisoč kilometrov. Kupujemo 'youngtimerje'. To so top vozila omejenih izvedb, specifična. Kupiš in čakaš. Kupiti avto, ki v enem ali dveh letih postane starodobnik. V tem času ga obnoviš, izkoristiš davčne ugodnosti. Tretja pa so res stari avtomobili zelo omejenih serij. To je kot tombola. Ko se kje tak avto pojavil, je treba iti tja z denarjem in se navadno na dražbah potegovati za vozila. Imamo že precej poznanstev, ki posredujejo informacije o razpoložljivih vozilih."