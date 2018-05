Lamborghini obnovil avto, ki je navdušil princeso Grace

Lamborghini je na ulice Monaka po dobrih 50 letih vrnil takratno študijo marzal, ki je tudi tokrat premamila monaškega princa in avtomobilske navdušence.

Prizor lamborghinija marzala v Monaku leta 1967. Foto: Lamborghini Leta 1967 se je z njim peljala tudi princesa Grace

Lamborghini je leta 1967 na ulice Monaka pripeljal izjemno študijo marzal, s katero sta otvoritveni častni krog po stezi formule ena odpeljala monaški princ Rainer III in njegova žena, princesa Grace. Oba sta bila navdušena nad Lamborghinijevim izdelkom, ki se je zdaj – popolnoma obnovljen – spet vrnil v Monako. Tokrat sta v njem sedela Rainerjev sin, princ Albert III in njegov nečak Andrea Casiraghi.

Marzal kot konceptna napoved lamborghinija espade

Marzal je tako na ceste zapeljal prvič po letu 1967. Študijo je takrat izdelal Bertone, avtomobil pa so najbolj zaznamovala dvižna stranska vrata s prozornimi paneli. Marzal je bil kot koncept napoved poznejšega serijskega lamborghinija espade, ki je leta 1968 postal eden najbolj uspešnih modelov italijanske znamke superšportnih avtomobilov. To je bil eden prvih avtomobilov GT.

Marzala so obnovili pri oddelku Lamborghini Polo Storico, kjer so za priložnost snidenja v Monaku obnovili tudi espado iz let 1976.

Foto - Obnovljeni marzal spet v Monaku

