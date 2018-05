Ostali smo brez besed: To je meka avtomobilske klasike #foto

Concorso d'Eleganza Villa d'Este je eden najbolj ekstravagantnih in prestižnih dogodkov v koledarju avtomobilskega navdušenca. Pravzaprav gre za tekmovanje, kjer izkušena žirija, polna znanja, okrona brezčasno klasiko z nazivom ''best in show''. Tokrat sta najpomembnejši nagradi pobrala alfa romeo 33 stradale in ferrari 335 sport.

Dogodek, ki s prekinitvami poteka od leta 1929

Ta neprecenljivi dogodek, kjer so nekoč na sveti travi ob čudoviti Villa d’Este predstavljali avtomobile, ki napovedujejo prihodnost, ima za seboj turbulentno preteklost. Zbor konceptov pri idiličnem Comskem jezeru je zmotila druga svetovna vojna, kasneje pa je zaradi nepojasnjenih vzrokov vodstvo preprosto nehalo prirejati druženja. Nov zagon je Concorso d'Eleganza dobil leta 1995, a po nekaj letih ga je pri življenju z močno voljo in truda obdržal BMW. Kot glavni pobudnik, organizator in idejni vodja so Bavarci postavili stvari na svoje mesto. Concorso d’Eleganza Villa d’Este je danes zaradi ekskluzivnosti, predstavljenih klasik in lokacije eden najbolj zaželenih zborovanj starodobnikov.

V ozadju slovita Villa d'Este, pred njo pa parkirani nekateri najlepši, najdražji in preprosto čudoviti stroji avtomobilske zgodovine. Prostor, kjer ima domišljija avtomobilskega romantika prosto pot. Foto: Gašper Pirman

Eden najlepših, če ne celo najlepši avtomobil v zgodovini avtomobilizma je dobil najprestižnejšo nagrado Coppa d’Oro Villa d’Este. Foto: BMW Classic

Velika galerija klasik, ki so pripeljale ob Comsko jezero

Zavrniti morajo veliko legendarnih oldtimerjev

A na koncu dogodek ni le ogledovanje bleščeče kovine, polne zgodovine in različnih zgodb. Predvsem gre za druženje bogatih lastnikov in preostale svetovne smetane. Čeprav je večina gostov tam zaradi razkazovanja in sklepanja novih prijateljstev, pa na svoj račun pridemo ljubitelji avtomobilov. Ob pogledu na nekatere edinstvene primerke se nam naježi koža, srce nam divje bije in poslušanje nekaterih skoraj neverjetnih zgodb, ki jih pišejo ti avtomobili, je prava poslastica za avtomobilske romantike.

Ker gre za izjemno ekskluziven dogodek, kjer je prostor na popolno pokošeni travi močno omejen, organizatorji sprejmejo le 50 avtomobilov. Med njimi morajo razvrstiti koncepte, starodobnike iz vseh obdobij in formule. Pred vhodnimi vrati tako ostanejo številni neverjetni primerki, ki preprosto za seboj nimajo edinstvene zgodbe.

Ker je zgodb preveč za en članek, bomo celoten dogodek razdelili na več delov. Podatkov je preprosto preveč in ljubitelji avtomobilov bodo zagotovo potešeni. Za uvod torej le obširna fotogalerija.

Nagrado best in show, ki jo podeljuje žirija, je dobil ferrari 335 sport. Gre za enega izmed treh obstoječih avtomobilov, vendar je ta poln dirkaške zgodovine. V njem so se potili številni znani dirkači in najhitrejši ferrari s spredaj nameščenim motorjem je bil v javnosti spregledan dragulj. K sreči ga niso spregledali pri visoko izobraženi žiriji. Foto: BMW Classic

Na Concorso d'Eleganza so premierno predstavili tudi nov SUV rolls-royce cullinan. Pregrešna igrača za večino obiskovalcev dogodka. Foto: BMW Classic

Prestižno nagrado je dobila prečudovita alfa romeo

Coppa d’Oro Villa d’Este oziroma "zlati kovanec" je najpomembnejša nagrada dogodka, ki je tokrat pripadla enemu najlepših avtomobilov v zgodovini. Da je alfa romeo 33 stradale eden glavnih favoritov za zmago, je kazala že gneča na dogodku, saj je bilo praktično nemogoče priti čisto ob avtomobil. Šele v večernih urah smo se dokopali do tega brezčasnega primerka, ki ima dirkalno zgodovino in je v povsem pristnem stanju.

Drugo pomembno nagrado "best in show", ki jo podeli žirija, je tokrat dobil ferrari 335 sport. Italijanski žrebec velja za najhitrejši ferrari z motorjem spredaj, saj je pred več kot petdesetimi leti dosegel hitrosti čez 300 kilometrov na uro. Na zelenici in ob izbrani družbi drugih dirkalnikov iz zlate dobe dirkanja je stal najstarejši 335 sport od treh, ki še obstajajo. S četrtim avtomobilom se je leta 1957 na sloviti dirki Mille Miglia ponesrečil Alfonso de Portago, zraven ubil še sovoznika Edmuna Nelsona in devet gledalcev ter poskrbel za popolno uničenje tega redkega avtomobila. Dirko so zaradi te nesreče za vedno preklicali.

Eden glavnih favoritov za končno zmago je bil dirkalnik bugatti 59. Več o njem v razširjeni zgodbi, zato zdaj le slikovna napoved. Foto: BMW Classic

Ena glavnih zvezd dogodka je bil tudi ferrari 250 GTO. Njegovo božanstvo je težko opisati z besedami, še težje pa zvok motorja. Zagotovo bi nagrado za najboljši zvok podelili temu kultnemu ferrariju. Foto: BMW Classic

Obiskovalci so si napasli oči tudi na lancii stratos zero. Edinstven avtomobil, ki je v začetku sedemdesetih napovedal oblikovni preporod ter je krivec za nastanek lamborghinija countach, stratosa in še številnih drugih avtomobilskih klasik. Foto: Gašper Pirman