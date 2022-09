Rekord je že padel: do kam bo šla cena za "novo" škodo favorit #foto

Na spletni dražbi Collecting Cars zadnjih šest dni poteka prava dražbena vojna za škodo favorit. Dvanajst ur pred koncem dražbe je namreč cena narasla na 18 tisoč evrov in ni videti, da bi se tukaj ustavila. Gre namreč za praktično nov avto, z njim je zdaj že pokojni Grk prevozil vsega 25 kilometrov, sedeži so oblečeni v originalne plastične vreče in avto stoji še na prvotnih pnevmatikah.

Prodajalec je z avtom naredil še dodatnih devet kilometrov. Kot je opisal, je naredil 40 odstotkov vseh njegovih kilometrov, saj ga je moral odpeljati do servisa in na lokacijo za fotografiranje. Pred prodajo so škodi favorit iz leta 1993 zamenjali vodno črpalko, vse tekočine, črpalko za gorivo, akumulator in zavorne ploščice.

Lastnik jo je kupil in parkiral

Ko je že precej ostareli lastnik pred 29 leti kupil novo škodo favorit, jo je odpeljal do svoje podzemne garaže. V prihodnjih nekaj dneh je z njo opravil še nekaj voženj in skupno prevozil 25 kilometrov. Po tem je ugotovil, da zaradi svoje starosti ne uživa več v vožnji, zato je favorit ostal vse do letos parkiran v njegovi garaži. Čeprav se vsa ta leta z avtom ni vozil, je bil avto vsako leto registriran in zavarovan. Po smrti lastnika je škodo v last dobil njegov sin, ki jo je prodal. Zdaj je našla svoje mesto na dražbi, na kateri bodo tega novega favorita prodali za rekordno vsoto. Že zdaj je namreč dosegel ceno 18 tisoč evrov, dražba pa se bo končala danes zvečer.

Favorit kot začetek novih časov za Škodo

Škoda je favorita prvič pokazala 16. septembra 1987 na mednarodnem sejmu v Brnu. Favorit je za škodo pomenil prihod novih, boljših časov. Z moderno podobo ter kombinacijo motorja in pogona spredaj je Škoda prvič predstavila avto, ki je bil narejen po okusu kupcev iz Zahodne Evrope. Avto je oblikoval italijanski studio Bertone, razvijali so ga v Mladi Boleslavi, pri samem razvoju pa je pomagal tudi Porsche. Prodaja je stekla v zadnji četrtini leta 1988, kupci pa so morali za novega favorita plačati vsaj 84.600 češkoslovaških kron. Na koncu so prodali več kot milijon favoritov.

