Na dražbi dobili 715 tisoč za papeževega lamborghinija

Papež Frančišek je lamborghinija prejel v dar novembra. Foto: Lamborghini

Cena močno presegla prvotne napovedi

Belo obarvani huracan z unikatnimi zlatimi dodatki je bil izdelan posebej za papeža Frančiška. Na ta edinstven avtomobil, ki so ga pri Lamborghinijevem oddelku Ad Personam popolnoma personalizirali in obarvali v podobo vatikanske zastave, se je papež novembra še podpisal, zato so pred začetkom prodaje predvidevali, da bi ga lahko prodali za od 250 do 350 tisoč evrov.

Na osrednjem odru v Monaku pod vodstvom dražbene hiše RM Sotheby's je papežev huracan presegel vsa pričakovanja. Ob udarcu kladiva se je cena ustavila pri 715 tisoč evrih. Celotna kupnina bo namenjena različnim dobrodelnim družbam, ki jih je izbral papež Frančišek. Sedemdeset odstotkov bo dobilo iraško mesto Nineveh (mesto je močno prizadelo obleganje IS), deset odstotkov Amici per il Centrafrica Onlus, deset odstotkov Groupe International Chirurgiens Amis de la Main in deset odstotkov Pope John XXIII Community Association.

Primerek ferrarija enza je prinesel šest milijonov

Kljub izredno visoki ceni je Frančiškov huracan v primerjavi z zadnjim izdelanim ferrarijem enzom, ki so ga leta 2005 podarili takratnemu papežu Janezu Pavlu II., "poceni". Ta je darilo odklonil, zato so ga prodali v dobrodelne namene in zanj iztržili dobrih šest milijonov dolarjev (malenkost več kot pet milijonov evrov).

Foto: Sotheby's

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini