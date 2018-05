Ekskluzivno: Slovenske ceste preplavili izjemni avti #video

Med Gorenjsko in slovensko obalo je gromelo od silne avtomobilske konjenice, slovenski navdušenci pa so v tisočih pričakali izjemno druščino več milijonov evrov vredne avtomobilske karavane. Pridružili smo se ji tudi mi in na poti iskali pravo bistvo 'roadtripa' z vrhunskim avtomobilom

Video – Drugo avtomobilsko srečanje Cars&Coffee v Sloveniji

Porschejev trojček - carrera GT, GT2 RS in 918 spyder. Foto: Gregor Pavšič Cesta že dolgo ni več namenjena zgolj potovanju in odkrivanju novih krajev. Postala je tudi oder uživanja, sproščanja, doživljanja prvinskih občutkov ob sožitju ovinkov, voznika in moderne tehnologije. Ovinek za ovinkom cesta pelje proti novim doživetjem in kdor ima lahko v rokah spoštovanja vreden avtomobilski stroj, se ji lahko podredi in na njej zares uživa.

Odlična avtomobilska zasedba privabila več tisoč obiskovalcev

Dopoldanski utrip v parku na Brdu pri Kranju je bil v znamenju več kot 90 avtomobilov kričečih barv, ki so popestrili zeleno tihožitje gorenjskega parka. Tam so se bohotili avtomobili uglednih superšportnih in luksuznih avtomobilskih znamk. Tu in tam je zarohnel kak motor in zmotil spokojnost parka ter zdrznil udeležence druge izvedbe avtomobilskega srečanja CarsCoffee v Sloveniji. To je bil zasebni del srečanja, popoldan pa je v Kopru sledil še njegov javni del. Na tisoče obiskovalcev, ki so lahko na enem mestu videli zbrano resnično pestro in kakovostno avtomobilsko zasedbo, je vidno uživalo in poskrbelo za enega najbolje obiskanih avtomobilskih dogodkov v Sloveniji.

Medtem ko je kolega Gašper Pirman lovil sapo ob navdušenju med obiskom znamenitega Concourse d'Elegance v okolici jezera Como (več o tem kmalu), smo se tudi mi v zgodnjem jutru usedli v futuristični BMW i8 in se karavani pridružili že na uvodnem zasebnem delu.

Porsche 918 spyder in ferrari 458 speciale sta bila med najboljšimi avtomobili srečanja. Oba sta se pripeljala tudi na javni del v Koper. Foto: Metka Prezelj

Na Brdo pri Kranju in pozneje proti Kopru smo se odpeljali s hibridnim BMW i8. Foto: Metka Prezelj

Detajli avtomobilov, ki voznika podžgejo po duši in ga pocukajo za rokav

Imeti pri roki odličen nov avtomobil, morda superšportnika ali pa restavriranega starodobnika, so sanje vsakega avtomobilskega navdušenca. Med vožnjo sem osebno razmišljal, kaj je lahko eden tistih motivov, da si posameznik privošči take avtomobile in zanje odšteje vsaj znesek večjega stanovanja v Ljubljani. Je to prestiž, odnos do tehnike, enostavno dobra naložba?

Motivov je bržčas več, meni pa se je kot odgovor ponujalo naslednje. Imeti avtomobil, ki te poleg tiste osnovne tehnične predstavitve – saj veste, čisto vsak mimoidoči najprej vpraša, koliko 'konjev' ima, kako 'potegne' in koliko stane – lahko vsak dan usodno presune in navduši. Sunek motorja, zvok menjalnika, občutek dotika prstov ob volanski obroč iz alkantare. Prepričan sem, da vsak lastnik takih prestižnih, posebnih in ekskluzivnih avtomobilov poišče svoj detajl navdušenja. Tista malenkost, ki je naključnemu opazovalcu bržčas skrita, njega pa pred vsako vožnjo podžge po duši in ga ob zagnanem motorju kot nevidna sila pocuka za rokav. Greva?

Tista podrobnost v BMW i8, ki podžge voznika, je ta zadnja reža med zgornjim in spodnjim delom stranske karoserije. Foto: Metka Prezelj

Izjemni zadek porscheja 918 spyder. Poganja ga hibridni pogon z osnovo v 4,2-litrskem motorju V8.Temu sta dodana še dva elektromotorja. Izdelali in prodali so jih 918. Foto: Gregor Pavšič

Dve klasični štoparici na sovozniški strani jaguarja E-type. Foto: Gregor Pavšič

Na srečanju je bil prisoten tudi rolls-royc ghost. Foto: Gregor Pavšič

Vstopili smo skozi vrata zasebnega dela srečanja lastnikov in imeli kaj videti

Na Brdu nas je že takoj ob prihodu povsem premamil trojček iz tovarne Porsche – to so bili porsche carrera GT, porsche 918 spyder in novi porsche 911 GT2 RS. Polni detajlov in tehničnih karakteristik za sladokusce. Italijan Francesco Canta - ta je v Evropo iz ZDA pripeljal serijo CarsCoffe – je na Brdo pripeljal ferrari 458 speciale, tu sta bila Lamborghinijeva aventador in huracan, cel kup porschejev, ferrarijev, pa potem kot smetana na vrhu sladice še avtomobili Mclarna, pripeljal se je rolls-royce in podobno.

Nekaj avtomobilov je iz tega nabora še posebej izstopalo. Poleg omenjenih treh porschejev bi izpostavili vrhunsko ohranjenega jaguarja E-type iz Italije, ki ga je v Slovenijo pripeljal sivolasi gospod. Avtomobil je v odličnem stanju in pogled na spet tiste izbrane detajle je povsem prevzel.

Fotogalerija – Smetana avtomobilov v parku na Brdu pri Kranju:

Od BMW i8 do rimca concept 2: Namesto brutalnih atmosferskih 'bencincev' hibridni pogoni



Nas je na Brdo pripeljal hibridni športnik, ki bencinski 1,5-litrski trivaljni motor dopolnjuje z električnim motorjem. To je avtomobil izjemno futuristične zasnove, ki povsod navdušuje mimoidoče in je obenem znanilec drugačnega dojemanja superšportnih avtomobilov v prihodnje.



Kot protiutež lamborghinijem ali pa audiju RS8, kjer se ob pritisku voznikove noge na stopalko za plin iz izpušne cevi vsuje pravi bruhajoči salvo silne moči pogonskega motorja, se hibridne športnike sliši drugače. BMW i8 ima sicer relativno glasen bencinski motor in se po ostrini ne more primerjati s pravimi superšportniki. Toda ob pogostejši uporabi se izkaže kot hiter vsakdanji avtomobil, kjer je mogoče z izbiro voznega programa preklopiti med hrumenjem motorja (v voznikovem prostoru je zvok umetno ojačan prek zvočnikov) in zelo sproščujočo vožnjo v popolni tišini.



Užitek prazne podeželske ceste je v tem primeru še bolj izrazit. Pa tudi tisti umetni zvok je dejansko tako dobro ubran, da z določenimi toni riše nasmehe na obraz. Preprosto drugače je in zato tega dojemanja s klasičnimi osem- ali desetvaljnimi agregati objektivno ni mogoče primerjati.



Eden najboljših primerov električne usmeritve športnikov je tudi novi rimac concept 2, ki so ga Hrvati prav tako pripeljali na Brdo. Po avtomobilskem salonu v Ženevi je bila to šele prva javna predstavitev tega izjemnega avta, ki stane od 1,7 milijona evrov naprej. Več o tem superšportniku v prihodnjih dneh.

Od leta 2013 so jih pri BMW v Evropi prodali dobrih sedem tisoč, od tega v Sloveniji manj kot deset. Avtomobil s svojim futurističnim videzom resnično ne more ostati neopazen in kljub začetni ceni okrog 150 tisoč evrov je to vsaj na slovenskih cestah ena glavnih ovir pri nakupu tako atraktivnega športnika. Če na primer novi BMW M5 izjemno dobro zakrije svojih 600 »konjev«, tale i8 že na daleč kriči po pozornosti.



Podobno kot smo zapisali že med prvo vožnjo BMW i8 roadster, lahko potrdimo tudi pri kupeju. Kdor si želi zabavno, hitro in vpadljivo vozilo, bo videz superšportnika težko dobil za ugodnejšo ceno. BMW s serijo i, ki pri kupcih še nima natančno določenih gabaritov sprejemljivega, preizkuša nove oblikovalske prijeme, nam je v pogovoru pojasnil glavni oblikovalec te podznamke Domagoj Džukec.

Video – Odhod prvih avtomobilov z Gorenjske proti Kopru

Karavano iz Brda je v Kopru pričakalo več tisoč avtomobilskih navdušencev

In nato z Brda skok do Kopra. Vozniki v avtomobilih so uživali, mimoidoči so se ustavljali in fotografirali raznovrstno (in glasno) karavano. Če je lani javni del v Piranu pokvarilo izjemno močno deževje, so bile letos razmere več kot odlične in zato na tisoče obiskovalcev na Ukmarjevem trgu ni presenečalo. Avtomobili so se skozi množico ljudi komaj prebili do svojih predvidenih parkirišč.

Na veselje ljudi je velika večina voznikov svoje avtomobile z zasebnega pripeljala tudi na ta javni del dogodka. V Koper je tako za razliko od lani peljal tudi izjemni porsche 918 spyder, prav tako Cantin ferrari 458, stari jaguar E-type, lamborghiniji in podobno.

Množica ljudi, ki so v vrsti potrpežljivo čakali, da so se lahko za eno fotografijo postavili zraven najbolj privlačnih avtomobilov, je bila tudi dokaz, da imamo Slovenci radi avtomobile in da tudi spoštujemo izdelke najbolj vrhunske tehnologije. Fotografije in video posnetki so bolj zgovorni kot zapisane besede.

Fotogalerija – Utrip navdušencev in vrhunskih avtov v Kopru

Zvečer je čas za slovo in obljubo po novem snidenju voznika in avtomobila

Pozno zvečer so se ti izbrani avtomobili vrnili na svoja domača parkirišča in garaže. Počitek po dnevu polnem adrenalina, kakovostnih kilometrov na slovenskih cestah in uživanja njihovih lastnikov tudi v tistih izbranih detajlih. Ko jih s kančkom očesa še zadnjič tisti dan ujamemo, se v mislih že začne odštevanje do naslednjega podobnega dneva z avtomobilskim 'roadtripom'.

V Kopru je bilo za parkirane in razstavljene avtomobile veliko zanimanje. Foto: Gregor Pavšič

Porschejev elitni hibridni športnik. Foto: Gregor Pavšič

Jaguar E-tpye bil vrhunsko ohranjen. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Metka Prezelj

Porsche carrera GT, predhodnica 918 spyder, sodi vedno med najbolj zaželene avtomobile. Foto: Metka Prezelj

McLarnovi avtomobili sodijo v Sloveniji za popoln tabu. Foto: Metka Prezelj

Dirkalni avtomobil drifterja Luke Marka Grošlja. Foto: Metka Prezelj

Foto: Metka Prezelj