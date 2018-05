Hrvaški "superavto" v Sloveniji: Zanj vsaj dva milijona evrov #video

Video: Rimac concept 2 na Brdu pri Kranju

Na avtomobilsko srečanje Cars&Coffee se je pripeljalo od 90 do 100 izjemnih avtomobilov in organizatorji – osrednje jedro sestavljajo štiri mladi Slovenci – so privabili tudi očeta Cars&Coffee v Evropi Francesca Canto (ferrari 458 speciale). Kljub temu je bil na zasebnem delu dogodka ena od glavnih zvezd novi rimac concept 2, ki so ga med svoje potenciale kupce pripeljali Hrvati in z njim pričakovano poželi veliko zanimanja.

Zaradi prepovedi tovornega prometa v Slovenijo le en rimac

"Prvič smo na Cars&Coffee, po avtomobilskem salonu v Ženevi pa je to naša prva javna predstavitev s conceptom 2," nam je na Brdu pri Kranju povedal Krešimir Corić, vodja prodaje pri Rimac Automobili. V avtomobilski industriji so pridobili veliko simpatij (in posredno povezanih poslov) že s conceptom 1, drugi pa je namenjen nekoliko obsežnejši proizvodnji.

V Slovenijo bi morali Hrvati sicer pripeljati tudi concept 1, ker pa ob nedeljah po slovenskih avtocestah ne smejo voziti tovornjaki in ker lahko v svojo manjšo prikolico spravijo le eno vozilo, je ta vendarle ostal doma.

Avtomobil je dolg 4,75 metra, visok 1,2 metra in ima 2,74 metra medosne razdalje. Foto: Metka Prezelj

Avtomobil poganjajo štirje elektromotorji, ki skrbijo vsak za svoje kolo. To omogoča optimalno vektorsko razporejanje navora. Foto: Metka Prezelj

Avtomobil ima za milijon evrov dodatne opreme

Rimčev avtomobil danes spada med najdražje serijske avtomobile. Osnovna cena zanj znaša 1,7 milijona evrov, kupci pa večinoma z dodatki presežejo ceno dva milijona evrov. Na avtomobil je mogoče namestiti kar za milijon evrov dodatne (posebne) opreme. Kot nam je povedal Corić, so pri takih kupcih besede "ni mogoče, ne obstaja" praktično prepovedane. Petični kupci si želijo različne karbonske dodatke in podobno.

Največ zanimanja v ZDA in Nemčiji

Ključni trg za Rimac so ZDA, kjer so tudi po razkritju avtomobila pokazali največ zanimanja in se hitro postavili v čakalno vrsto. Hrvaški električni superšportnik mika tudi Evropejce, še posebej Nemce. Manj privlačen je tak avtomobil za bogataše z Bližnjega vzhoda, kjer še vedno raje kupijo hitre avtomobile bolj tradicionalnih znamk. Najstarejša stranka Rimca je bila stara 74 let, vsak pa sicer dobi tridnevno šolanje avtomobila v varnem okolju dirkališča.

Največ kupcev bodo Hrvati našli v ZDA. V povprečju bodo kupci za vozilo odšteli več kot dva milijona evrov. Foto: Metka Prezelj

Tehnična poslastica: skoraj 2.000 "konjev", štirje motorji in menjalniki, samodejna vožnja tretje stopnje …



Rimac Automobili je s conceptom 2 veliko zanimanja požel že na marčevskem avtomobilskem salonu v Ženevi. Med razkritjem vozila sta tam igrala tudi glasbena virtuoza 2Cellos.



Tehnični podatki avtomobila so namreč impresivni in hitro razumljivi tudi laikom. Tak avtomobil poganja sklop s sistemsko močjo 1.408 kilovatov (1.914 "konjev") in 2.300 njutonmetri navora. Za pogon skrbijo štirje elektromotorji in štirje menjalniki. Sprednja imata eno, zadnja dva pa dve prestavi in tako avtomobil ohranja užitke hipnega navora (značilen za električna vozila) in visokih hitrosti. Najvišja hitrost uradno znaša 412 kilometrov na uro.



Uradni podatek o pospešku do sto kilometrov na uro je zanimivo natančen in to ni nikakršno naključje. Nekaj mesecev pred Rimcem je podoben električni superšportnik (kot študijo) predstavila Tesla z novim roadsterjem. Zanj obljubljajo pospešek do sto kilometrov na uro v 1,9 sekunde, Rimac pa je ta čas s conceptom 2 v teoriji spustil še za pet stotink sekunde.



Do 300 kilometrov na uro lahko rimac pospeši v zgolj 11,8 sekunde. To je lahko mogoče le z odličnim prenosom vse moči na cesto, vrhunsko trakcijo in tudi gumami, ki so jih za avtomobil posebej izdelali pri Pirelliju. Za uspešno zaviranje poleg zelo močne regeneracije zavorne energije (do 150 kilovatov) skrbijo tudi Brembove šestbatne zavore s premerom diskov 39 centimetrov.



Baterija avtomobila ima kapaciteto 120 kilovatnih ur, polniti pa jo je mogoče z močjo do 250 kilovatov (enosmerni tok DC). Kljub težkim baterijam znaša masa avtomobila 1.950 kilogramov.



Čeprav je avtomobil namenjen voznikovemu uživanju ob cestnih potepih ali pa med "tiščanjem" po dirkališču, ima vgrajen tudi sistem samodejne vožnje tretje stopnje. Na conceptu 2 je bolj ali manj skritih osem kamer, šest radarskih in 12 ultrasoničnih senzorjev ter eden ali dva laserja lidar.