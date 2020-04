Še en bombastičen prestop, za katerega bo poskrbel Juventus?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bosta Zinedine Zidane in Cristiano Ronaldo v Juventusu kmalu spet združila moči? Foto: Reuters

Ni prvič, a spet so se pojavile govorice o spogledovanju vodilnih ljudi Juventusa z idejo, da bi v Torino zvabili trenerja Real Madrida Zinedina Zidana. Francoz se v Madridu ne razume najbolje s predsednikom Florentinom Perezom, medtem ko v Torinu niso najbolj zadovoljni z delom zdajšnjega trenerja Maurizia Sarrija.

V preteklosti so Zinedina Zidana že večkrat povezovali s klopjo Juventusa, pri katerem je globok pečat pustil kot nogometaš. Tam je igral med letoma 1996 in 2001, se v tem času veselil dveh naslovov italijanskega prvaka in leta 1998 kot član Juventusa dobil zlato žogo, nagrado za najboljšega nogometaša na svetu. Od tam je leta 2001 za takratni svetovni rekord, Real je zanj plačal 77 milijonov evrov, prestopil v Madrid. Zdaj bi se lahko, tako piše francoski le10sport.com, zgodilo ravno obratno. Da bi se iz Madrida preselil v Torino.

O tem se je sicer govorilo že v preteklosti. Najglasneje leta 2018, ko je Zidane po treh naslovih evropskega prvaka z Realom presenetljivo zapustil Santiago Bernabeu. Takrat do prestopa, čeprav je bil prost, ni prišlo in pred enim letom se je vrnil v Madrid, kjer pa bojda spet ni na isti valovni dolžini s tamkajšnjim predsednikom Florentinom Perezom, zato naj bi obstajalo veliko možnosti, da bo Santiago Bernabeu vnovič zapustil pred koncem pogodbe, ki se Francozu izteče leta 2022.

Velika želja Juventusa, ki je neizpolnjena že 24 let

Evropska pot Juventusa se je lani po porazu proti Ajaxu končala v četrtfinalu. Foto: Reuters Juventus, ki domače lovorike v Italiji osvaja kot po tekočem traku, na nov naslov evropskega prvaka čaka že od daljnega leta 1996, zato si v Torinu že vrsto let nadvse želijo tretjega naslova evropskega prvaka, ki se jim je v zadnjih letih kar nekajkrat izmuznil pred nosom. Od leta 1996 so kar štirikrat, nazadnje leta 2017, igrali v finalu lige prvakov, a vselej izgubili.

V ta namen je Juventus pred letom in pol poskrbel za bombastičen prestop in v svoje vrste prav iz Reala pripeljal petkratnega najboljšega nogometaša leta na svetu Cristiana Ronalda, ki je z Realom in še prej Manchester Unitedom kar petkrat postal evropski prvak.

Portugalec se je lani, ko je bil trener Massimiliano Allegri, v ligi prvakov s soigralci ustavil v četrtfinalu, v katerem ga je šokiral Ajax iz Amsterdama. Pred začetkom te sezone so v Torinu iz Chelseaja pripeljali uspešnega italijanskega trenerja Maurizia Sarrija, ki pa, vsaj za zdaj, vodilnih ljudi Juventusa in tudi njihove navijače ni najbolj prepričal. V osmini finala se Torinčani sicer merijo z Lyonom in so prvo tekmo v Franciji izgubili z 0:1, povratni obračun pa je odpadel zaradi pandemije koronavirusa.

Bo 47-letni Francoz poleti res še drugič zapustil klop Real Madrida? Foto: Reuters

Pred nekaj meseci je rekel, da je možno prav vse

Zato informacije o tem, da si pri Juventusu nadvse želijo Zidana, ki bi ga vsi navijači seveda toplo pozdravili, in da so v tej smeri naredili že nekaj konkretnih korakov, niso presenečenje. Zidane je že pred nekaj meseci govorice o tem, da so pri Juventusu stopili v stik z njim, zanikal, a na vprašanje, ali se kdaj spet vidi v Torinu, odgovoril, da je možno prav vse.

Prestop naj bi se, tako pišejo Francozi, zgodil že poleti. Če se bo res, bo to eden od najbolj bombastičnih prestopov poletja, a je seveda najprej treba počakati na to, kdaj se bo nogometna sezona sploh končala in kaj vse bo prekinitev nogometnega dogajanja, ki zdaj traja že več kot mesec dni, sploh prineslo.