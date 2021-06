V živo: Makedonci v sedmih nebesih

Tretji dan evropskega prvenstva v nogometu prinaša dvoboje v skupinah C in D. Anglija je na Wembleyju z zadetkom Raheema Sterlinga premagala Hrvaško z 1:0. Hrvati so sploh prvič v zgodovini Eura na uvodni tekmi ostali praznih rok. V Bukarešti se merita Avstrija in Severna Makedonija, novinka na Euru, zvečer pa bo Nizozemska v Amsterdamu gostila Ukrajino.

Avstrija : Severna Makedonija 0:0 (-:-)

Fotogalerija dvoboja v Bukarešti: 1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6 Ob 18. uri sta dvoboj v Bukarešti začeli Avstrija in Severna Makedonija, ki je postala 35. udeleženka v zgodovini evropskega prvenstva v nogometu. Selektor Avstrije Franco Foda je izbral naslednjo enajsterico: 🇦🇹 Kalajdzic leads the line for Austria; Schlager partners Laimer in holding midfield...@oefb1904 | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021 Makedonski strateg Igor Angelovski je izbral začetno postavo: 🇲🇰 One to watch for North Macedonia?@ffmmkd | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021 Ob 18. uri se bo pisala zgodovina v Romuniji. Prvič bo tekma evropskega prvenstva v nogometu odigrana v tej državi, na dvoboju skupine C pa se bosta pomerili stari znanki Slovenije iz kvalifikacij za EP 2020, Avstrija in Severna Makedonija. Takrat je šlo izrazito bolje slovenskim severnim sosedom, ki so Makedonce premagali s 4:1 v Skopju in 2:1 na Dunaju. Država, zrasla na pogorišču nekdanje Jugoslavije, se je na Euro 2020 vseeno uvrstila prek dodatnih kvalifikacij in pomoči dobrih rezultatov v prvi izvedbi lige narodov. V Bukarešto je prispelo ogromno makedonskih navijačev, ki niso hoteli zamuditi zgodovinskega trenutka. Foto: Reuters Severna Makedonija izkuša nogometno evforijo, podobno tisti, ki je v začetku tisočletja tresla Slovenijo. Nogometni junaki na čelu z neuničljivim kapetanom Goranom Pandevom so se prvič znašli na velikem odru. Zdaj jih čaka izbrana vrsta, katere najboljši igralci sestavljajo nemške klube. Na Nemce pa imajo Makedonci prijetne spomine, saj so letos zablesteli v kvalifikacijah za SP 2022 in v gosteh presenetili Elf! V soboto se je predstavila že prva novinka Eura Finska in v Köbenhavnu na tekmi, ki jo je zaznamovala življenjska drama Christiana Eriksena, presenetila Dansko.

Angleži v derbiju dneva boljši od Hrvatov

Nedeljski spored se je začel s spektaklom na Wembleyju, ki si ga je ogledalo 22 tisoč navijačev. Na svoj račun so prišli domači privrženci, v 57. minuti jih je na noge spravil Raheem Sterling, ko je premagal Dominika Livakovića in poskrbel za edini zadetek na srečanju.

Fotogalerija s tekme v Londonu:

Trije levi so bolje vstopili v srečanje, Phil Foden je v 6. minuti zadel okvir vrat, Hrvaška pa ni pokazala tistega, kar bi nogometna javnost pričakovala od nje glede na igralski kader in predstave na zadnjem velikem tekmovanju, SP 2018. Angleži so se maščevali slovenskim sosedom za boleč poraz v polfinalu zadnjega mundiala v Rusiji, 17-letni Jude Bellingham pa se je podpisal pod poseben dosežek, saj je postal prvi nogometaž, ki je nastopil na zaključnem turnirju Eura pred 18. rojstnim dnevom.

Razočaranje hrvaških navijačic, ki so spremljale dvoboj na osrednjem trgu v Zagrebu. Foto: Reuters

Hrvaška ni še nikoli v zgodovini evropskih prvenstev začela turnirja s porazom. Pred porazom z Anglijo je na uverturah na Euru štirikrat zmagala (1:0 proti Turčiji 1999, 0:0 proti Švici 2004 in 1:0 proti Avstriji 2008, 3:1 proti Irski 2012 in 1:0 proti Turčiji 2016) in enkrat remizirala, tokrat pa je ostala praznih rok. V skupini D nastopata še Češka in Škotska, prvič bosta na delu v ponedeljek.

Poročilo s tekme:

Makedonci prvič med elito!

Tulipani po sušnih sedmih letih

Ob 21. uri se bosta v Amsterdamu, enem izmed nepozabnih prizorišč v zgodovini slovenskega nogometa, saj je pred 21 leti na njem dvoboj Eura med Slovenijo in Španijo spremljalo več kot deset tisoč slovenskih navijačev, udarili Nizozemska in Ukrajina. Tulipani nestrpno pričakujejo začetek. V kvalifikacijah so zapeli na poti do Eura 2016 in SP 2018, tako da bodo danes odigrali prvo tekmo na velikem tekmovanju po sušnih sedmih letih!

Zadnji trening ukrajinske izbrane vrste na prekrasni Areni v Amsterdamu. Foto: Reuters

Selektor Frank de Boer zaradi zdravstvenih težav ne bo mogel računati na vse najboljše igralce, a je kakovost zbrane oranžne druščine še vseeno tolikšna, da jim pred dvobojem z Ukrajino, ki jo vodi sloviti Andrij Ševčenko, ob pomoči domačega občinstva pripada vloga favorita. V obrambi Nizozemcev bi lahko od prve minute sodelovala najstarejši igralec Eura, 38-letni vratar Maarten Stekelenburg, in pa dvakrat mlajši Jurrien Timber. Ukrajinci so navdušili v kvalifikacijah, v skupini s Portugalsko in Srbijo so neporaženi končali na vrhu, zato bo naloga Nizozemcev, da vpišejo prvi paket treh točk, vse prej kot enostavna.

Verjetni začetni postavi: Nizozemska: Stekelenburg; Timber, de Vrij, Blind; Dumfries, Wijnaldum, de Roon, de Jong, Wijndal; Weghorst, Depay Ukrajina: Buščan; Zabarnji, Matvijenko, Mikolenko; Karavajev, Sidorčuk, Stepanenko, Zinčenko, Sobol; Jaremčuk, Malinovski