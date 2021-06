Zgodovinski dan na Euru v več pogledih

Danes bodo na evropskih prizoriščih odigrane tri tekme. Najprej se bosta v oddaljenem Bakuju spopadla Wales in Švica, nato pa se bo dogajanje preselilo v skupino B. Favorizirana Danska bo gostila novinko Finsko, ponosno udeleženko Eura 2020 z najmanjšo tržno vrednostjo igralcev, zvečer pa se bosta udarili Belgija, ena največjih favoritov za osvojitev naslova, in Rusija, ki bo računala na prednost domačega igrišča.

V petek je v Rimu navdušila Italija in z visoko zmago nad Turčijo (3:0) vrgla rokavico vsem tekmecem, ki bi jo radi prehiteli v skupini A. Danes se bosta prvič na tem evropskem prvenstvu predstavila še Wales in Švica. Dvoboj bosta odigrala v Bakuju, kjer se bo prvič igrala tekma evropskega prvenstva. Tako vzhodno kot v Azerbajdžanu, ki leži ob Kaspijskem morju, ni potekala še nikoli v 61-letni zgodovini tekmovanja.

Valižani imajo lepe spomine na Euro. Leta 2016, ko so prvič nastopili na Euru, so se zavihteli med štiri najboljše, od takrat pa so močno spremenili zasedbo. Selektorja Ryana Giggsa, ki se je znašel v navzkrižju z zakonom, je pred sedmimi meseci nasledil Rob Page, eden najmanj izkušenih strategov na tem Euru. V napadu Švice bi lahko zaigral nekdanji Kekov varovanec na Reki Mario Gavranović, zdaj pa soigralec Petra Stojanovića pri zagrebškem Dinamu. Švicarji so dobili šest tekem zapored, na zadnji pred Eurom pa so visoko s 7:0 odpravili Liechtenstein. Gavranović je prispeval kar tri zadetke.

Verjetna začetna postava Walesa:

Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Allen, Ampadu, Williams; Bale, Wilson, James Verjetna začetna postava Švice:

Sommer; Elvedi, Akanji, Schar; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez; Shaqiri; Gavranović, Seferović

Finci vredni skoraj toliko kot Eriksen

Na stadionu Parken se bo pisala zgodovina. Euro se bo prvič igral na Danskem, Finci pa bodo debitirali na velikem tekmovanju. Za začetek bodo gostovali na Danskem, kjer so po letu 1949 gostovali 21-krat, 18-krat ostali praznih rok, trikrat pa remizirali. Finci imajo najmanjšo tržno vrednost igralcev izmed vseh 24 udeležencev Eura.

Christian Eriksen je na zadnjem velikem tekmovanju, SP 2018 v Rusiji, v osmini finala po strelih z bele točke izpadel proti poznejši podprvakinji Hrvaški. Foto: Reuters

Skupaj so po podatkih Transfermarkta vredni slabih 45 milijonov evrov, sedemkrat manj od Dancev, evropskih prvakov iz leta 1992, pri katerih zgolj vrednost Christiana Eriksena znaša 40 milijonov evrov. Na Danskem se čuti nogometna evforija, Parken bo prvič gostil reprezentanco pred polnimi tribunami po letu 2019.

Verjetna začetna postava Danske:

Schmeichel; Mæhle, Kjær, Christensen, Wass; Eriksen, Højbjerg, Delaney; Poulsen, Wind, Braithwaite Verjetna začetna postava Finske:

Hradecky; O'Shaughnessy, Arajuuri, Toivio; Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Raitala; Pukki, Pohjanpalo

Belgijci brez nekaterih zvezdnikov

V večernem terminu se bosta v skupini B udarili Belgija in Rusija. Rdeči vragi kotirajo na stavnih listah, ko se naštevajo najresnejši kandidati za osvojitev naslova, zelo visoko. Ponavadi so na tretjem mestu, takoj za Francozi in Angleži. Najvišje so na svetovni jakostni lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa), kjer zasedajo prvo mesto.

Kevin de Bruyne se je poškodoval v finalu lige prvakov. Foto: Reuters

Zvezdniška zasedba Roberta Martineza je v generalki pred Eurom z 1:0 ugnala Hrvaško, ki se v kvalifikacijah za SP 2022 poteguje v skupini s Slovenijo, a tudi Rusijo. Kevin de Bruyne in Axel Witsel ostajata na seznamu poškodovanih, težave ima tudi Eden Hazard, pri Rusih pa bo manjkal Andrej Mostovoj, ki zaradi okužbe s Covid-19 na tem Euru ne bo pomagal soigralcem. Rusi dobro poznajo Belgijce, z njimi so se pomerili že v kvalifikacijah, računali bodo tudi na pomoč večine domačega občinstva v St. Peterburgu, kjer bodo tribune polovično napolnjene.

Verjetna začetna postava Belgije:

Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Denayer; Meunier, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Doku Verjetna začetka postava Rusije:

Šunin; Mário Fernandes, Barinov, Džikija, Semenov, Karavaev; Zobnin, Ozdoev, Golovin; Mirančuk; Dzjuba