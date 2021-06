Evforična Italija česa podobnega ni izkusila že 82 let!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na evropskem prvenstvu v nogometu je napočil trenutek za prvo končno odločitev. Danes bosta odigrani tekmi zadnjega kroga v skupini A. Italija si je po zaslugi izjemnih predstav proti Turčiji in Švici (dve zmagi s 3:0) in nadaljevanja sanjskega niza pod vodstvom Roberta Mancinija že zagotovila nastop v osmini finala, ne pa tudi prvega mesta. Z vodilnega položaja jo lahko danes v Rimu pahne Wales. Istočasno, tudi ta tekma se bo začela ob 18. uri, se bosta v Bakuju spopadli Švica in Turčija.

Slovenski zahodni sosedi podoživljajo eno največjih nogometnih evforij, odkar so Azzurri leta 2006 stopili na svetovni vrh. Selektor Roberto Mancini je v nekaj letih ustvaril močno in dopadljivo ekipo. Ko je bila Italija štirikrat svetovni prvak, je blestela zlasti v obrambi. Zdaj je drugače. Spremenila je karte in se usmerila v napad, kjer povzroča tekmecem silovite težave. Za takšen obrat je morala zamenjati miselnost.

"Zahvalil bi se izbrancem, da so novo usmeritev sprejeli tako hitro," pojasnjuje Mancini, ki je ustvaril zelo spoštovano zasedbo. Zadnjih deset tekem je dobila brez prejetega gola, v tem obdobju pa dosegla 31 zadetkov! Njena mreža se ni zatresla že 965 minut, hkrati pa ni izgubila na zadnjih 29 tekmah! Tako lahko danes izenači absolutni rekord, saj med letoma 1935 in 1939 ni izgubila na 30 zaporednih srečanjih.

Roberto Mancini je z Italijo nazadnje izgubil jeseni 2018 v Lizboni proti Portugalski (0:1), nato pa ostal neporažen na 29 zaporednih tekmah. Foto: Reuters

Če bo ostala Italija neporažena tudi danes, bo ohranila prvo mesto v skupini in se tako v osmini finala namerila na drugouvrščeno ekipo v skupini C. V tem trenutku se ta najbolj nasmiha Ukrajini oziroma Avstriji. Drugouvrščenega iz skupine A, Wales za matematično potrditev potrebuje le še točko, v primeru da Švica danes ne bo premagala Turčije, bi Valižani osvojili drugo mesto tudi ob porazu na Olimpicu, čaka v osmini finala spopad z drugouvrščenim iz skupine B. To pa bi bila lahko Rusija, morda tudi Finska, Danska …

Italija bo osvežila postavo, Bale bi znova izvedel 11-metrovko

Gareth Bale je prvi zvezdnik Walesa. Na tem Euru še čaka na prvi zadetek. Foto: Reuters Italijanska javnost pričakuje občutne spremembe v Mancinijevi zasedbi. V uvodnih dveh nastopih ni veliko menjal. "Odigrali bomo tretjo tekmo pri 32 stopinjah, tako da potrebujemo sveže igralce," sporoča italijanski strateg. Veliko naj bi bilo sprememb v obrambni vrsti, pa tudi napadu, zaigral naj bi tudi Marco Verratti, ki po premoru zaradi poškodbe kolena potrebuje tekme.

"Wales je tipična britanska zasedba, fizično močna in z že štirimi točkami. Je tudi polfinalist zadnjega Eura. Ima kakovostne igralce," opozarja Mancini, kako bo imela Italija danes opravka s težjim tekmecem od Turčije oziroma Švice. Poškodba mečne mišice Giorgia Chiellinija ni huda, tako da bi bil že lahko nared za izločilni del.

"Vsi smo videli, česa je zmožna Italija v napadu. Na to se bomo pripravili. A tudi mi zmoremo zagroziti, zato bo to zanimiva, dinamična tekma," zagotavlja selektor Walesa Rob Page. Prvi zvezdnik Walesa Gareth Bale, ki je proti Turkom streljal 11-metrovko, a tudi navdušil s podajama za zadetka, zatrjuje, da bi, če bi sodnik pokazal na belo točko, znova izvedel kazenski udarec. Zadnjo besedo pri tem bo seveda imel selektor.

"Vemo, da proti Italiji nismo favoriti, a bomo dali vse od sebe. Tako kot vedno," sporoča nogometaš madridskega Reala, ki je v zadnji sezoni igral pri Tottenhamu. Wales bo tako po dveh tekmah v Azerbajdžanu zaigral prvič v Rimu, Italija pa bo znova računala na prednost domačega igrišča.

Verjetni začetni postavi: Italija: Donnarumma; Tolói, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Locatelli, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi Wales: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Ampadu, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore

Švica še lahko prehiti Wales



Nogometni zanesenjaki v Azerbajdžanu stiskajo pesti za Turčijo. Foto: Guliverimage V Azerbajdžanu bo Turčija znova deležna glasnejše podpore občinstva. Proti Walesu ji ni kaj prida pomagala. Turke v osmini finala popelje le še čudež, visoka zmaga proti Švici in pa ogromno rezultatov, ki bi ji moralo iti na roko v drugih skupinah. "Imamo mlado reprezentanco, ki nima veliko izkušenj s takšnih turnirjev," neprepričljive predstave Turkov pojasnjuje selektor Senol Gunes.

"Ni več popravnega izpita. To je za nas odločilna tekma. Z zmago imamo realne možnosti za napredovanje," na drugi strani sporoča Vladimir Petković. Sarajevčan, ki že dolgo vodi Švicarje, želi dokazati, kako njegovi izbranci veljajo bistveno več, kot bi bilo moč sklepati po zadnjem neuspehu, prepričljivem porazu z Italijo (0:3). Danes ima lepo priložnost, da s Švico še ne reče zadnje na tem Euru.

Verjetni začetni postavi: Švica: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodríguez; Shaqiri; Embolo, Gavranović Turčija: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür; Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, İbrahim Dervişoğlu; Burak Yılmaz