Grosupeljčani za še peto zmago proti nekdanjemu prvoligašu

Za nogometaše v drugi slovenski ligi ni reprezentančnega premora, ta konec tedna se tako igrajo tekme petega kroga, že v petek popoldne vodilni in edini s stoodstotnim izkupičkom 12 točk Grosupeljčani gostijo nekdanjega dolgoletnega prvoligaša Rudar iz Velenja, ki je na prvih štirih tekmah zbral eno samo točko.