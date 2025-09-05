Petek, 5. 9. 2025, 16.50
1 ura, 46 minut
Druga liga, 5. krog
Grosupeljčani za še peto zmago proti nekdanjemu prvoligašu
Za nogometaše v drugi slovenski ligi ni reprezentančnega premora, ta konec tedna se tako igrajo tekme petega kroga, že v petek popoldne vodilni in edini s stoodstotnim izkupičkom 12 točk Grosupeljčani gostijo nekdanjega dolgoletnega prvoligaša Rudar iz Velenja, ki je na prvih štirih tekmah zbral eno samo točko.
V soboto se bosta v Lendavi pomerila dva nekdanja prvoligaša Nafta (10 točk) in Gorica, ki v tej sezoni še ni zmagala (dve točki).
Druga liga, 5. krog:
Sobota, 30. avgust:
Nedelja, 31. avgust:
Ponedeljek, 1. september:
Sreda, 3. september:
Lestvica:
1. Brinje Grosuplje 4 tekme – 12 točk
2. Nafta 1903 4 - 10
3. Kety Emmi&Impol Bistrica 4 - 10
4. Pearlescent Tabor Sežana 4 - 10
5. Jadran Dekani 4 - 7
6. Bilje 4 - 6
7. Triglav Kranj 4 - 6
8. Krško Posavje 4 - 6
9. Jesenice 4 - 5
10. Beltinci Klima Tratnjek 4 - 5
11. Slovan 4 - 4
12. Ilirija 1911 4 - 3
13. Gorica 4 - 2
14. Rudar Velenje 4 - 1
15. Krka 4 - 1
16. Dravinja 4 - 1
Najboljši strelci:
5 - Blaj (Bistrica)
3 - Kulenović (Rudar), Marsetič (Bistrica), Matjaž (Brinje)
...