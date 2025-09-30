Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Torek,
30. 9. 2025,
6.17

36 minut

Eva Alina Hočevar Žiga Lin Hočevar Benjamin Savšek kanu kajak

Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah, Sydney, kvalifikacije, kanu

Peterica v polfinale, Žiga Lin Hočevar obstal v kvalifikacijah

Pe. M.

Luka Božič je v polfinale napredoval s četrtim časom kvalifikacij.

Luka Božič je v polfinale napredoval s četrtim časom kvalifikacij.

Foto: Nina Jelenc

Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Sydneyju so se končale kvalifikacije kanuističnih preizkušenj. V moški konkurenci sta v polfinale napredovala Luka Božič in Benjamin Savšek, Žiga Lin Hočevar pa je z 52 kazenskimi sekundami obstal v kvalifikacijah. V konkurenci kanuistk bodo v polfinalu veslale vse Slovenke.

Luka Božič in Benjamin Savšek sta v kvalifikacijah dosegla četrti oziroma peti čas prve faze tekmovanja, Žiga Lin Hočevar pa je z 52 kazenskimi sekundami tekmo končal kot 58. in obstal v kvalifikacijah. 

Najhitreje je s progo opravil Čeh Adam Kral, drugi je bil Poljak Kacper Sztuba, tretji pa Španec Miquel Trave. Božič je zaostal 76, Savšek pa 98 stotink sekunde. 

Eva Alina Hočevar je imela osmi čas kvalifikacij. Foto: Nina Jelenc

V konkurenci kanuistk bodo v polfinalu veslale vse Slovenke. Eva Alina Hočevar je imela osmi čas kvalifikacij, Alja Kozorog je bila 19., Lea Novak pa 22., so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenija. Najhitrejša je bila Španka Nuria Vilarrubla, druga Britanka Kimberley Woods, tretja pa Francozinja Doriane Delassus.

Danes sledijo še ekipne tekme kanuistov in kanuistk.

