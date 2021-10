Ni kaj, Slovenija lahko na Malti postavi rekord!

Slovenska nogometna reprezentanca bo v petek v kvalifikacijah za SP 2022 gostovala na Malti. Z majhno evropsko otoško državo se bo pomerila osmič. Šestkrat je upravičila vlogo favorita in zmagala, pred 25 leti pa so Maltežani na domačih tleh izvlekli remi brez zadetkov (0:0) in ostali neporaženi. Takrat se je igrala prijateljska tekma. Ko se je igralo za točke, se je Slovenija vedno veselila zmage. Tokrat bo naskakovala že sedmo nad Malto, s katero lahko postavi nov mejnik slovenskega nogometa.

Slovenska nogometna reprezentanca se bo v petek ob 20.45 v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022 v Ta'Qaliju pomerila z Malto. V ponedeljek ob isti uri jo čaka še domača tekma proti Rusiji v Mariboru.

Malta v petek rekorderka na slovenskem seznamu? Slovenska nogometna reprezentanca se lahko z vsaj petimi zmagami v zgodovini pohvali le proti štirim izbranim vrstam na svetu. Petkrat je premagala Ciper, s katerim je odigrala že 11 tekem (še trije remiji in trije porazi), petkrat je bila boljša od San Marina, s katerim ima stoodstotni izkupiček in gol razliko 20:0, kar šestkrat pa je že ugnala Estonijo (a tudi dvakrat izgubila in enkrat remizirala) ter petkovo tekmico Malto (ob še enem remiju brez zadetkov). Na zadnji tekmi med Slovenijo in Malto, igrala se je prejšnji mesec v Stožicah, je zmagovalca po strelu z bele točke odločil Sandi Lovrić. Foto: Grega Valančič/Sportida Kekova četa bi lahko tako v petek pozdravila "rekordno" sedmo zmago nad Malto, s katero bi postavila novi mejnik slovenskega nogometa. Majhna otoška država bi se namreč v zgodovino vpisala kot prva reprezentanca, ki je proti Sloveniji izkusila vsaj sedem porazov. Vse drugo kot zmaga bi slovensko reprezentanco tudi že bolj kot ne izločilo iz boja za napredovanje na SP, ki ga bo prihodnje leto gostil Katar.

Malta : Slovenija 0:1 (prijateljska tekma, 12. februar 1994)

Slovenska reprezentanca, ki je pogrešala mednarodne izkušnje, se je leta 1994 rade volje udeležila turnirja Rothmansa na Malti, na katerem se je pomerila tudi proti gostiteljem. To je bila šele sedma uradna tekma slovenske izbrane vrste v obdobju državne samostojnosti in tretja pod vodstvom dr. Zdenka Verdenika, ki je na Malti preizkusil model conske obrambe.

Zmagovalca odločil Gliha

Primož Gliha je aktualni selektor mlade izbrane vrste. Foto: Bor Slana Štajerec je na selektorskem stolčku debitiral z zmago nad Gruzijo (1:0), nato pa remiziral s Tunizijo (2:2). V sklepnem dejanju turnirja, ki je odločal o zmagovalcu, je v Valletti premagal Malto z 1:0.

Tekmo je odločil rezervist Primož Gliha, ki je v igro vstopil namesto Mladena Rudonje. Zdajšnji selektor mlade izbrane vrste je zadel v polno v 54. minuti. Podal mu je Zlatko Zahović, ki je takrat na igrišču sodeloval tudi s Srečkom Katancem. Selektorju je pomagal Branko Oblak. To je bila pomembna priprava, saj se je bližal začetek kvalifikacij za EP 1996, prvih, v katerih je nastopila Slovenija.

Malta : Slovenija 0:0 (prijateljska tekma, 9. februar 1996)

Najboljši slovenski nogometaši so se na Malti ustavili tudi leta 1996, ko so ponovno sodelovali na Rothmansovem turnirju. Tokrat so se pripravljali za začetek kvalifikacij za SP 1998, v kateri je selektor Verdenik pogrnil na rezultatskem izpitu in v osmih tekmah osvojil le točko.

Strelski post po rekordni sedmici

Sašo Udovič je pred 20 leti s petimi zadetki v islandski mreži poskrbel za slovenski rekord. Turnir na Malti je Slovenija začela sanjsko. Kar s 7:1, rekordno zmago v zgodovini slovenske reprezentance, je premagala Islandijo, s petimi goli pa je blestel Sašo Udovič. Žal se je0 "vroči" Ljubljančan po tej tekmi moral vrniti v svoj klub, za dodatne težave pa sta poskrbela še odhoda Matjaža Florjančiča in Zlatka Zahovića, ki sta tudi morala izpolniti obveze do svojih klubov. Napad Verdenikove čete je postal čez noč zelo oslabljen.

Proti Malti sta v konici sodelovala Ermin Šiljak in Primož Gliha, ki se je v drugem polčasu nepričakovano preselil v zvezno vrsto in si s tem nakopal jezo strokovnega vodstva. Slovenija ni našla načina, kako premagati borbene gostitelje. Ni ji uspelo, mreži sta po 90 minutah ostali nedotaknjeni. Branko Zupan na vratih Slovenije skoraj ni imel dela.

Slovenija : Malta 3:0 (kvalifikacije za EP 2004, 7. september 2002)

Bojan Prašnikar je leta 2002 na selektorskem stolčku nasledil Srečka Katanca. Foto: Reuters To je bila prva tekma kvalifikacij za EP 2004, v katere je Slovenija stopila z visokimi pričakovanji, saj je želela po EP 2000 in SP 2002 nastopiti še na tretjem zaporednem tekmovanju. Afera v Južni Koreji je s selektorskega stolčka spodnesla Srečka Katanca, ki se je nanj usedel šele po 11 letih, Zlatko Zahović pa se je vrnil v reprezentanco, ki jo je znamenita zmaga v Trstu nad Italijo (1:0) napolnila s samozavestjo.



Reprezentanco je vodil Bojan Prašnikar. Slovenija je zaigrala za Bežigradom, ki ni bil povsem poln kot v časih zlate Katančeve čete, a je na ljubljanskem štadionu vseeno izžarevala pozitivna energija. Malto je krepilo spoznanje, da je na prejšnjih dveh tekmah s Slovenijo prejela le en gol. Nadaljevala je s strogo obrambno taktiko. Uspešno se je branila do 38. minute, nato pa si skopala grob. Lastno mrežo je zatresel branilec Darren Debono, ki je po strelu Zlatka Zahovića nespretno premagal svojega vratarja.

Cime prvič za Bežigradom

Ljubljenec ljubljanskega občinstva Sebastjan Cimirotić je na tekmi z Malto dočakal pomemben mejnik v karieri. Foto: Vid Ponikvar Ko je v 61. minuti zadel še Ermin Šiljak in nakazal izjemen strelski izkupiček v takratnih kvalifikacijah, je gostiteljem postalo lažje. Po 2:0 se je začel spektakel, gledalce pa je v slabo voljo spravljal festival številnih zapravljenih zrelih priložnosti.

V zadnji minuti je po atraktivnem preigravanju za končnih 3:0 poskrbel Sebastjan Cimirotić in prvič zatresel mrežo v državnem dresu za Bežigradom. To je bila že 14. zaporedna zmaga slovenske reprezentance na objektu z negotovo prihodnostjo, ki v zadnjih letih nemočno propada.

Niz neporaženosti je končala šele leto dni pozneje, ko je v Ljubljani zmagala velika Francija z 2:0.

Malta : Slovenija 1:3 (kvalifikacije za EP 2004, 30. april 2003)

Osmoljenec Damjan Ošlaj je moral po srečanju na Malti hitro pod nož. Foto: Sportida Slovenija je na stadionu Ta'Qali, na katerem se bo predstavila tudi v petek, gostovala tudi konec aprila 2003. Pred 18 leti in pol. Ima lepe spomine, saj je bila nazadnje vsaj za razred, če ne celo dva, boljša od tekmeca in ga premagala s 3:1.

Selektor zaradi zdravstvenih težav ni mogel računati na tri pomembne igralce (Aleksander Knavs, Spasoje Bulajić in Sebastjan Cimirotić), tako da je v obrambni vrsti prvič priložnost dočakal Damjan Ošlaj, ki pa si je na reprezentančnem prvencu huje poškodoval koleno, tako da ga je zamenjal Matej Šnofl.

Zahović, Čeh in Šiljak kot dobro utečen stroj

Ermin Šiljak je zadnji Slovenec, ki je zatresel mrežo Malte. Na tekmi leta 2003 ga je vodil selektor Prašnikar. Foto: Vid Ponikvar Gostje iz dežele na sončni strani Alp so vodili že s 3:0, na koncu pa so gostitelji v zadnji minuti dosegli častni gol in s tem poskrbeli za zgodovinsko dejanje, saj so v četrtem dejanju končno zatresli slovensko mrežo. Izbranci Bojana Prašnikarja so z zmago zadržali odlično izhodišče v boju za končno drugo mesto, ki je ponujalo sodelovanje v dodatnih kvalifikacijah. V njih je Slovenija pozneje izpadla proti Hrvaški.

Kot prvi je mrežo Malte zatresel Zlatko Zahović. V 15. minuti je mojstrsko izvajal prosti strel. To je bil njegov 34. zadetek v državnem dresu, predzadnji v bogati karieri. V nadaljevanju je zablestel Ermin Šiljak in dosegel dva zadetka. Pri obeh se je pod podajo podpisal Nastja Čeh.

Malta : Slovenija 0:1 (kvalifikacije za SP 2018, 11. november 2016)

Veselje Benjamina Verbiča ob strelskem prvencu v dresu Slovenije Foto: Guliverimage Slovenska reprezentanca je nazadnje na stadionu Ta'Qali gostovala 11. novembra 2016. Pred slabimi petimi leti je Katančeva četa v kvalifikacijah za SP 2018 veljala za favorita, a je tedanji slovenski strateg opozarjal na napredek Malte in dejstvo, da v današnjem nogometu ni več slabih ekip. Njegova napoved se je uresničila.

Oslabljena Slovenija, ki ni mogla računati na pomoč petih igralcev (Bojan Jokić, Aljaž Struna, Roman Bezjak, Robert Berić in Kevin Kampl), se je morala namučiti, da je prišla do načrtovanih treh točk.

Spektakularen prvenec Verbiča

Edini zadetek je v 47. minuti na velemojstrski način, mrežo Malte je po podaji Jasmina Kurtića spektakularno po strelu s petko zatresel Benjamin Verbič. To je bil njegov strelski prvenec za izbrano vrsto, pozneje je za Slovenijo zadel v polno še štirikrat.

Tako je mladi Vojničan, ki je 11. novembra 2016 nosil dres s številko 11, premagal Andrewa Hogga. Foto: Guliverimage

Pri gostiteljih je blestel vratar Andrew Hogg, izkazal se je zlasti v uvodnih 20 minutah, gostitelji pa so si pripravili tudi lepo priložnost za vodstvo, a je Andre Schembri poslal žogo z bližine čez Oblakova vrata. Na tej tekmi sta v državnem dresu debitirala Andraž Šporar in Dejan Trajkovski.

Slovenija : Malta 2:0 (kvalifikacije za SP 2018, 10. junij 2017)

Milivoje Novaković je bogato reprezentančno kariero končal prav proti Malti. Foto: Vid Ponikvar Ko je Slovenija pred štirimi leti doma odpravila Malto z 2:0, je srečanje, na katerem gostitelji niso mogli računati na tri pomembne igralce (kapetana Boštjana Cesarja, Kevina Kampla in Mirala Samardžića), minilo v znamenju Milivoja Novakovića.

Eden najboljših napadalcev, kar jih je kadarkoli imela Slovenija, se je pri 38 letih odločil za slovo od reprezentančnega dresa. To je javno oznanil ravno dan pred tekmo z Malto. V Stožicah se je zbralo okrog osem tisoč gledalcev in zaploskalo Ljubljančanu.

Veličastno slovo Novagola

Malta je bila ves čas v podrejenem položaju, ob koncu prvega polčasa pa je z mojstrovino povedel Slovenijo v vodstvo Josip Iličić.

Novagol se je poslovil tako, kot je v dolgih letih razvadil slovenske navijače. Z zadetkom. Foto: Vid Ponikvar

V 63. minuti je vstopil v igro Novaković, Slovenija je nizala priložnost za priložnostjo, v 85. minuti pa se je junak dneva vpisal med strelce, v svojem 80. nastopu za državno izbrano vrsto, dosegel 32. zadetek v reprezentančni karieri in po dvoboju pomahal v slovo v družbi soigralcev, srčne izbranke in prvorojencem v naročju. Novaković sodeluje z reprezentanco še danes in je tehnični vodja članske ekipe.

Slovenija : Malta 1:0 (kvalifikacije za SP 2022, 4. september 2021)

Zmagovalca na zadnjem slovensko-malteškem dvoboju je odločil Sandi Lovrić. Foto: Grega Valančič/Sportida Zgodilo se je dobrim mesecem dni, ko je Slovenija še petič zapored premagala Malto. Znova v Stožicah, prvič v zgodovini pa je njeno mrežo na domači tekmi premagala le enkrat. A tudi to je zadoščalo za uresničitev cilja, zmago, vredno tri točke v kvalifikacijah za SP 2022.

V dvoboju, ki ni mogel navdušiti nogometnih sladokuscev, je edini zadetek na srečanju z bele točke dosegel Sandi Lovrić. Josip Iličić, ki sicer redno izvaja kazenske udarce za slovensko izbrano vrsto, je moral izpustiti dvoboj zaradi kazni rumenih kartonov.

Šporar zapravil najstrožjo kazen

Slovenija bi lahko v zaključku dvoboja podvojila prednost prek Andraža Šporarja, a je Ljubljančan zapravil 11-metrovko. Selektor Matjaž Kek je postavil dokaj ofenzivno postavo, ki pa si ni priigrala večjega števila priložnosti, prvič pa je v zadnji vrsti zaigral Jaka Bijol. Kapetanu Janu Oblaku se je v 34. minuti ob manj nevarnem strelu reprezentanta Malte Josepha Mbnoga z razdalje skoraj pripetila zanj nevsakdanja napaka, a je s skrajnimi močmi le ustavil žogo na golovi črti.

Slovenija se je prejšnji mesec namučila, da je strla odpor Malte. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na koncu se je Slovenija razveselila tesne zmage, le tri dni pozneje pa doživela nepričakovano visok poraz v Splitu, po katerem je na lestvici kvalifikacijske skupine H padla na četrto mesto.