Noro, za dragulja slovenskega nogometa se je ogrel sloviti Real Madrid!

Najboljši nogometaši, kar jih po mnenju Matjaža Keka premore Slovenija, se od danes naprej na Štajerskem pripravljajo na kvalifikacijski tekmi za SP 2022 z Malto (v petek v gosteh) in Rusijo (prihodnji ponedeljek v Mariboru). Prevladujejo legionarji. V kakšni formi so prispeli v domovino? Kapetan Jan Oblak se je v soboto vpisal v zgodovino, za mladega napadalca Benjamina Šeška se po novem zanima tudi madridski Real, med strelce pa sta se vpisala Jasmin Kurtić in Jure Balkovec. Belokranjec je na Kreti poskrbel za mojstrovino s prostega strela.

Kar se tiče vratarjev, je lahko selektor Matjaž Kek miren. Jan Oblak, ki pri slovenski izbrani vrsti nosi kapetanski trak, spada med najboljše čuvaje mreže na svetu. Bil je najboljši slovenski posameznik na zadnji reprezentančni tekmi v Splitu (0:3), kjer je preprečil še višji poraz Slovenije, v soboto pa je pisal zgodovino v Španiji. Atleticu je pomagal do domače zmage nad Barcelono (2:0) in postal prvi vratar v la ligi v 21. stoletju, ki je na treh zaporednih prvenstvenih srečanjih proti katalonskemu velikanu ohranil mrežo nedotaknjeno. Na osmih tekmah la lige je prejel šest zadetkov. Ker gre Škofjeločanu s španskim prvakom Atleticom dobro tudi v Evropi, se vrača v domovino z nasmeškom na obrazu.

Belec zbral največ obramb v serie A

Vid Belec je zbral največ obramb izmed vseh vratarjev v serie A. Foto: Guliverimage Konec prejšnjega tedna si bo zapomnil tudi Vid Belec. Na sedmih tekmah italijanskega prvenstva je na vratih Salernitane resda prejel 15 zadetkov, a je v soboto prvič, odkar brani za klub iz Salerna v prvi ligi, končal dvoboj brez prejetega zadetka. Doma je ugnal ekipo Genoe (1:0). Štajerec je tako ponovil podvig s 16. avgusta, ko je Salernitana v pokalu izločila Reggino z 2:0, izkušeni slovenski vratar pa je ostal nepremagan. Proti Genoi je zbral tri obrambe, navdušil pa je zlasti s požrtvovalnim posredovanjem v sodnikovem podaljšku, ko je mojstrsko preprečil izenačenje, ob tem pa se še udaril v vratnico. Po sedmih krogih v serie A ni vratarja, ki bi zbral toliko obramb (27) kot ravno Belec. Salernitana sicer igra prvič po 23 letih med elito italijanskega klubskega nogometa.

Donedavni vratar Brava in mlade slovenske reprezentance Igor Vekić na Portugalskem še čaka na ognjeni krst. Njegov klub Pacos de Ferreira je konec tedna izgubil na gostovanju pri Portu z 1:2. Mladi Slovenec je še tretjič v tej sezoni presedel na klopi. Čaka na svojo priložnost. Za zdaj pa 25-letni Portugalec Andre Ferreira ostaja v prednosti. Zanimivo je, da so vsi trije vratarji s Kekovega seznama v karieri že branili na Portugalskem, največ uspeha je imel Oblak.

Balkovec dočakal prvega v tej sezoni!

Miha Mevlja igra redno za reprezentanco, za turški klub pa malo manj. Foto: Guliverimage Miha Mevlja, v zadnjih letih standardni obrambni steber Kekove čete, ne more biti zadovoljen s klubskim statusom. Ko se je poleti iz Rusije preselil v Turčijo, je sprva redno igral za Alanyaspor, po bolečem domačem porazu, ko je 21. avgusta doma izgubil proti Altayju (1:4), pa se je preselil na klop. V tej sezoni je tako nastopil le dvakrat, petkrat zapored pa ostal prikovan na klop. Tako je bilo tudi v ''slovenskem'' obračunu pri Skubičevem Konyasporju, ki se je končal brez zmagovalca (1:1). Igral je le nekdanji kapetan Domžal, dolgobradi Primorec pa je ostal na klopi.

Nejc Skubic igra redno za Konyaspor. V osmih krogih je prebil na igrišču vseh 720 minut. Njegovi zeleno-beli so še neporaženi, edini poleg Trabzonsporja v turškem prvenstvu, zaradi največjega števila remijev v ligi, zbrali so jih že pet, pa zasedajo trenutno šesto mesto.

Podrobna analiza zadetka Jureta Balkovca v Turčiji:

📚 Derslik bir atak

👀 "Sadece Biglia'yı izlemek lazım."

🆘 "Böyle bir savunma yok."

⭐ "Gol vuruşu, Messi'lik hareket."



🎙️ #beINSüperLig, Balkovec ile gelen V. Fatih Karagümrük'ün üçüncü golünü değerlendirdi pic.twitter.com/wEFlEqJ6An — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 1, 2021

V turškem prvenstvu se izmed slovenskih branilcev dokazuje tudi Jure Balkovec. Gre mu imenitno, saj se lahko pohvali s polno tekmovalno formo. Na zadnji tekmi, odigrana je bila v petek, je dočakal še prvi zadetek v tej sezoni. Ušel je obrambi gostov in spretno z levo nogo premagal vratarja ter zatresel mrežo Istanbul Basaksehirja. Prispeval je pomembni delež k zmagi (3:1). S podajo pa mu je pomagal Argentinec Lucas Biglia, nekdanji zvezdnik Lazia in Milana. Balkovec je v prejšnji sezoni v Turčiji dosegel dva zadetka.

Empoli, katerega mladinska zasedba je med tednom v prvi tekmi 1. kroga mladinske lige prvakov v Športnem parku premagala sovrstnike Domžal (2:1), je v nedeljo izgubil na Olimpicu proti Romi (0:2), ki jo vodi Mourinho. Petar Stojanović je spomladi z zagrebškim Dinamom spravil slovitega Portugalca v slabo voljo, ko je izločil njegov Tottenham v osmini finala evropske lige, tokrat pa se je veselil Mourinho. Ljubljančan je odigral vso tekmo in v sodnikovem podaljšku prejel rumeni karton. To je njegov tretji v tej sezoni. Stojanović redno nastopa za klub iz Toskane.

Jon Gorenc Stanković se je pred dnevi na evropski tekmi vpisal med strelce proti PSV. Foto: Guliverimage Miha Blažič na zadnjih dveh tekmah slovenske reprezentance ni sestavljal udarnega obrambnega dvojca. Selektor Kek je dal prednost mlajšemu rojaku, Jaki Bijolu. Če je Blažič tako izpadel iz začetne enajsterice izbrane vrste, pa pri Ferencvarošu, s katerim nastopa tudi v skupinskem delu lige Europa, ostaja standardni člen obrambe. Je eden od stebrov rekordnih madžarskih prvakov. V nedeljo so v gosteh ugnali Paksi s 3:1, Primorec pa je odigral vso tekmo. Ferencvaroš brani naslov in je na vrhu razpredelnice.

Jon Gorenc Stanković se je pred dnevi v skupinskem delu lige Europa vpisal med strelce. Dal je častni zadetek za Sturm proti PSV Eindhovnu (1:4 v Gradcu), nato pa v nedeljo ostal praznih rok še v avstrijskem prvenstvu pri Hartbergu (2:3). Domžalčan je igral vso tekmo, črno-beli ostajajo na drugem mestu, a se je zaostanek za suverenim Salzburgom povečal že na okroglih deset točk.

Branilec Mure Žan Karničnik je dočakal prvi vpoklic v člansko reprezentanco. V tej sezoni igra tako pogosto kot ni še nikoli v karieri. V prejšnjem tednu je najprej zaigral na londonskem spektaklu proti Tottenhamu (1:5), nato pa še remiziral v Ljubljani pri drugouvrščenem Bravu (0:0). Odigral je vso tekmo, v 1. SNL je zbral maksimalnih 12 nastopov, zaradi številnih nastopov v Evropi pa ima zelo naporen ritem.

V polni tekmovalni formi je tudi njegov soimenjak Žan Kolmanič. Mladi Prlek, ki prihaja iz Veržeja, nastopa v ZDA. Je levi bočni branilec Austina v ligi MLS, s katerim je v soboto doma z 2:1 premagal Real Salt Lake. Trener Joshua Wolff mu zelo zaupa, na lestvici pa ne more biti pretirano zadovoljen z uvrstitvijo, saj je klub iz Teksasa na zadnjem mestu zahodne konference. Na 28 tekmah je zbral 25 točk.

Mojstrovina Kurtića na Kreti

Izkušeni Jasmin Kurtić, ki se je po desetih letih neprestanega dokazovanja na Apeninskem polotoku odločil za selitev v Grčijo, blesti pri solunskem Paoku. Z njim je v nedeljo na gostovanju na Kreti pri Ofiju zmagal s 3:1, v 58. minuti pa po mojstrskem izvajanju prostega strela povišal prednost na 2:0. V polno je tako zadel še na drugi tekmi zapored v grškem prvenstvu, PAOK, ki nastopa tudi v skupinskem delu konferenčne lige, pa je prevzel vodstvo na lestvici.

Zadetek Jasmina Kurtića (pri 2:28):

Domen Črnigoj je v petek v derbiju začelja italijanskega prvenstva v gosteh remiziral pri zadnjeuvrščenem Cagliariju (1:1). Primorec je odigral celotni drugi polčas. Gostje iz Benetk so bili pred porazom, a so nato v sodnikovem podaljšku le izenačili. Nekdanji nogometaš Kopra je v tej sezoni zbral v serie A šest nastopov (306 minut). Trikrat je začel dvoboj od prve minute.

Ko je Empoli v nedeljo izgubil na gostovanju pri Romi (0:2), je Leo Štulac vstopil v igro v 70. minuti, ko je bil že dosežen končni rezultat. Primorec, ki je prejšnji mesec zaigral za Slovenijo proti Slovaški, v tej sezoni v serie A vstopa v igro le s klopi. Skupaj je odigral 113 minut, a se je tudi že vpisal med strelce. V polno je zadel na gostovanju pri zadnjeuvrščenem Cagliariju.

Za Empoli je pred leti igral tudi Miha Zajc, zdaj pa je član Fenerbahčeja, za katerega igra v tej sezoni dokaj redno. Zdravstvene težave, zaradi katerih je izpustil zadnji reprezentančni dvoboj v Splitu, so že davno preteklost. Na zadnji tekmi, ko je turški velikan v nedeljo doma ugnal Kasimpaso z 2:1, je zaigral v drugem polčasu. Rumeno-črni so vodilni v Turčiji. Imajo točko prednosti pred Trabzonsporjem.

V avstrijski prvi ligi igra redno Žan Rogelj. Nekdanji nogometaš kranjskega Triglava, ki igra na desni strani zvezne vrste, je v nedeljo doživel visok poraz na Dunaju pri Rapidu (2:5). 21-letni Rogelj je igral vso tekmo. V tej sezoni še čaka na prvi zadetek, v prejšnji pa jih je v avstrijski bundesligi dosegel tri.

Žan Rogelj igra redno v avstrijskem prvenstvu za WSG Swarovski Tirol. Foto: Guliverimage

Jaka Bijol igra v tej sezoni redno za moskovski CSKA. Trener Aleksej Berezutskij, dolgoletni branilec ruske reprezentance, ga je iz zvezne vrste preselil v osrednji del obrambe, za podobno potezo se je odločil tudi selektor Kek. Mladi Korošec je na desetih srečanjih ruskega prvenstva (778 minut) dosegel en zadetek. V soboto so Moskovčani doma remizirali s Krasnodarjem brez zadetkov.

Sandi Lovrić je z dvema zadetkoma najboljši strelec Slovenije v kvalifikacijskem ciklusu za SP 2022. Če v izbrani vrsti trese mreže, pa za klub, nastopa za švicarski Lugano, v tej sezoni še ni zadel v polno. Zbral je sedem nastopov. V soboto je Lugano doma z 2:0 premagala Lausanne, tako Lovrić kot Žan Celar, ki se je v Švico preselil iz Rima, sta na igrišču prebila 87 minut. Mladi slovenski reprezentant se je, za razliko od Lovrića, v tej sezoni že vpisal med strelce. Na treh nastopih je dosegel dva gola.

Adam Gnezda Čerin je v soboto na ''derbiju della Učka'', kot so Hrvati šaljivo poimenovali obračun Rijeke in Istre, sedel na klopi in imel kaj videti. Njegovi soigralci so poskrbeli za visoko zmago, in sicer s teniških 6:3, med strelce pa se je vpisal tudi njegov rojak Haris Vučkić in se prvič po 19 mesecih na tekmi, ki šteje za točke, vpisal med strelce. 22-letni zvezni igralec iz Idrije je sicer v zvezni vrsti Rijeke, kjer vlada velika konkurenca, zbral v tej sezoni v hrvaškem prvenstvu pet nastopov.

Danes se bo prvič na reprezentančnem zboru poleg Žana Karničnika in Žana Kolmaniča pojavil tudi Timi Max Elšnik. V soboto je bil eden najboljših posameznikov na slovenskem derbiju v Mariboru, kjer je Olimpija že osmič zapored v prvenstvu ostala neporažena (0:0).

Iličić trdo trenira in skuša dvigniti pripravljenost

Josip Iličić je v nedeljo izgubil proti klubu, ki ga je nedavno večkrat snubil in želel pripeljati na San Siro, a ni prišlo do končnega dogovora. Foto: Guliverimage Josip Iličić, največji zvezdnik in virtuoz slovenske nogometne reprezentance, kar se tiče igralcev v polju, vstopa v ta reprezentančni ciklus s posebno motivacijo. V Splitu ni mogel biti zadovoljen s predstavo. Igrišče je zapustil kmalu po začetku drugega polčasa. Z Atalanto nastopa v ligi prvakov, a ne računa na veliko minutažo. V serie A je zbral sedem nastopov, a ima skupaj le 284 minut. Dvakrat je začel dvoboj od začetka, za zdaj pa še čaka na prvi gol v tej sezoni. Proti Milanu, nesojenemu novemu delodajalcu, je v nedeljo zvečer vstopil v igro v 56. minuti. Takrat je Atalanta v Bergamu zaostajala z 0:2, na koncu pa je izgubila z 2:3 in na lestvici padla na osmo mesto.

Kranjčan še ni povsem pripravljen, po dvoboju je bilo govora tudi o njegovi telesni teži. Njegov nizozemski soigralec Marten de Roon je prepričan, da bo Iličić takrat, ko bo izgubil nekaj kilogramov, zagotovo dvignil raven ekipe. Trener Atalante Gian Piero Gasperini je bil očaran nad hitro igro tekmeca iz Milana. Izpostavil je, kako Iličić in Muriel še nista najbolje fizično pripravljena. "Iličić ima težavo s telesno pripravljenostjo. Trenira trdo, skuša popraviti stanje. Ni mu lahko. Skušamo popraviti svojo pripravljenost, in se borimo," sporoča trener kluba iz Bergama.

Andraž Šporar je v dresu Middlesbrougha v ''drugi'' angleški ligi zbral šest nastopov in prispeval en zadetek. Na novega čaka vse od 15. septembra. Zdaj je strelska suša dolga štiri tekme, Middlesbrough, nekdanji finalist pokala Uefa, pa v tekmovanju championship med 24 klubi zaseda trenutno 15. mesto. V soboto je izgubil na gostovanju pri nekdanjemu klubu Roberta Korena Hull Cityju. Ljubljančan je na stadionu MKM zapravil dve priložnosti.

Damjan Bohar je v nedeljo v derbiju hrvaškega prvenstva doma remiziral s splitskim Hajdukom (1:1). Prekmurec je imel v prvem polčasu dve priložnosti, a se je izkazal vratar gostov Lovre Kalinić. Bohar je v devetih nastopih na Hrvaškem dal dva gola. Strelski post se vleče, saj je oba zadetka prispeval v uvodnem krogu, ko so Slavonci 16. julija s 3:0 premagali Šibenik. Med strelce sta se zanimivo v mestu ob Dravi vpisala madžarska reprezentanta, udeleženca letošnjega Eura Laszlo Kleinheisler in Gergo Lovrencsics. Pri gostiteljih slovenski branilec Mario Jurčević, ki je v tej sezoni zatresel mrežo Hajduka na gostovanju v Splitu (zmaga Osijeka z 2:1), tokrat ni kandidiral za dvoboj, Jan Mlakar, ki je podobno kot nekdanji branilec Olimpije izpadel iz Kekovega seznama, pa je vstopil v igro v 72. minuti in v zadnji minuti sodnikovega podaljška zapravil priložnost za zmago Dalmatincev. Osijek ostaja v hrvaškem prvenstvu na tretjem mestu, za Rijeko ob odigrani tekmi več zaostaja dve točki.

Luka Zahović je v nedeljo doma s Pogonom iz Szczecina nadigral zadnjeuvrščeni Gornik Leczna (4:1). V igro je vstopil v 64. minuti, ko je bil že dosežen končni rezultat. Nekdanji golgeter Maribora je pred dnevi postal drugič očka, Pogon pa se na Poljskem nahaja na visokem tretjem mestu. Zahović v tej sezoni vstopa pogosto v igro s klopi. Na 10 tekmah je zbral le 335 minut, med strelce pa se je vpisal zgolj enkrat, konec avgusta je v gosteh zadel v polno pri trenutno vodilnem Lechu iz Poznana, a je selektor Kek večkrat poudaril, da prinaša v svoji igri tudi druge kakovosti.

Benjamin Šeško se je znašel na radarju številnih nogometnih velikanov. Tudi madridskega Reala. Foto: Guliverimage

Benjamin Šeško je dragulj slovenskega nogometa. Pri 18 letih je napadalec serijskega avstrijskega prvaka Salzburg, s katerim nastopa v elitni ligi prvakov. V tej sezoni je dal že sedem zadetkov, od tega tri v prvenstvu, tri v pokalu in enega v kvalifikacijah za ligo prvakov. Njegova tržna vrednost je na Transfermarktu ocenjena že na 8 milijonov evrov, iz tedna v teden pa ne manjka primerjav z Norvežanom Erlingom Brautom Haalandom, sicer tudi nekdanjim asom rdečih bikov iz Avstrije. Salzburg ima imenitno statistiko. Na 10 tekmah je v prvenstvu osvojil maksimalnih 30 točk. V nedeljo je tako s 3:1 padel LASK iz Linza, Šeško pa je odigral 61 minut. Na zadnjih reprezentančnih tekmah je imel Šeško že status prvega napadalca Kekove čete, ob vedno večjem zanimanju medijev za nadarjenega Posavca pa ne čudi zanimanje največjih evropskih klubov. Španski športni dnevnik AS danes poroča, da se je po Bayernu, Liverpoolu in Manchester Cityju v dirko za slovenskega najstnika podal tudi Real Madrid. Kraljevi klub, evropski rekorder s kar 13 naslovi, je tako vrgel oko na mladega Slovenca. Šeško, ki se je v Avstrijo preselil iz Domžal, ima s Salzburgom sicer sklenjeno pogodbo do junija 2026. AS poroča, kako išče Real primernega naslednika za 33-letnega Francoza Karima Benzemaja. Že dalj časa se tako zanima za njegovega rojaka Kyliana Mbappeja in Norvežana Haalanda, za katerega pa bi moral bodisi PSG ali pa Borussii Dortmund odšteti bistveno več kot pa Salzburgu za nakup Slovenca. Šeško bi s tem postal prvi slovenski nogometaš, ki bi oblekel dres belih baletnikov.

Benjamin Verbič, ki je sredi avgusta postal novopečeni očka, je povratnik v izbrano vrsto. Po daljšem obdobju zdravstvenih težav, zaradi katerih ga na nogometnih igriščih ni bilo kar osem mesecev, dobiva vedno več priložnosti pri kijevskem Dinamu. Ni si še povrnil statusa člana začetne enajsterice, a je v prvenstvu zbral štiri nastope. Enkrat tudi v začetni enajsterici. Prejšnji teden je sedel na klopi na gostovanju ukrajinskih prvakov pri Bayernu (0:5), ko pa sta se Dinamo in Šahtar v nedeljo razšla v velikem derbiju brez zadetkov, ni kandidiral za nastop.