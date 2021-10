Nora tekma na Hrvaškem, Slovenec čakal kar 581 dni!

Slovenski nogometaš Haris Vučkić je v soboto v dresu Rijeke dočakal strelski prvenec v hrvaškem prvenstvu. Dosegel je prvi prvenstveni zadetek po kar 19-mesečni strelski suši. Rečani so v spektakularnem srečanju v sosedskem derbiju v Pulju ugnali Istro s ''teniškim'' rezultatom 6:3 in se učvrstili na vodilnem položaju.

Ko se v hrvaškem prvenstvu merita Istra 1961 in Rijeka, poteka derbi severnega Jadrana oziroma Derby della Učka. Jubilejni 50. derbi sosedov je postregel z nenavadnim razpletom, ki so se ga zelo razveselili ljubitelji zadetkov. Gostitelji so hitro povedli z 1:0, a je nato Rijeka z neverjetno učinkovitostjo priredila ogromen preobrat. Po zaostanku z 0:1 je do konca prvega polčasa dosegla kar štiri zadetke, vodstvo na 4:1 pa je povišal Haris Vučkić.

Gol Harisa Vučkića pri 3:16:

Občasni slovenski reprezentant se je spretno otresel branilcev Istre, nato pa zatresel mrežo Istre z natančnim strelom v daljši vratarjev kot in se veselil prvenca v hrvaškem prvenstvu. To je bilo ogromno olajšanje za 29-letnega Domžalčana, njegov prvi zadetek na prvenstvenem srečanju po kar 581 dneh. Po zadetku je padel na kolena in žarel od sreče. To je bil njegov šesti nastop v hrvaškem prvenstvu.

Po pokalu zadel v polno še v prvenstvu

Za Rijeko resda ni zadel prvič, nedavno je v pokalnem srečanju proti Pitomači (7:0) dosegel dva zadetka, a je bil to dvoboj, na katerem so se Rečani brez večjih težav znesli proti četrtoligašu. V soboto pa je dočakal še zadetek v prvenstvu in prekinil niz, ki je trajal več kot poldrugo leto. Nazadnje je v prvenstvu zadel konec februarja lani na Nizozemskem, ko je bil še član Vitesseja. Nato se je preselil v Španijo.

Pred zadetkom v Pulju je Haris Vučkić zadnji gol v prvenstvu dosegel 29. februarja 2020 za Twente proti Heerenvenu (2:3). Foto: Getty Images

Ker je lansko jesen kot za stavo zadeval tudi v dresu članske reprezentance Slovenije, so pri Realu iz Zaragoze od njega pričakovali veliko, a se izkušeni Domžalčan, ki v karieri ni imel sreče z zdravjem, na Pirenejskem polotoku ni naigral. V drugi španski ligi ni bilo zadetkov od nikoder. Ko je izpadel iz začetne enajsterice, je počasi izgubil zaupanje strokovnega vodstva in bil postavljen na stranski tir. Po 17 nastopih, na katerih ni za Zaragozo dosegel niti enega zadetka, je sledila je sprememba.

Vučkić, slovenski rekorder, kar zadeva najmlajši krstni nastop v 1. SNL (nastopil je nekaj mesecev pred 16. rojstnim dnevom), se je v karieri dokazoval v sedmih državah. Po Domžalah se je že s 17 leti odpravil v Anglijo, kjer je nosil dres Newcastla, Rotherham Uniteda, Wigana in Bradford Cityja, v Walesu je bil član Cardiff Cityja, na Škotskem Glasgow Rangers, na Nizozemskem je igral za Twente, v Španiji za Zaragozo, zdaj pa je član Rijeke, kjer se dokazuje kot posojen napadalec španskega kluba. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Odkar igra v začetni postavi, Rijeka zmaguje po festivalih zadetkov

V iskanju tekmovalne forme se je odločil za selitev na Reko, kjer je pred njim zaigralo že ogromno Slovencev. Pridružil se je reprezentančnemu soigralcu Adamu Gnezdi Čerinu. Sprva je igral manj, spoznaval soigralce in dobival drobtinice. V soboto pa ga je trener Goran Tomić drugič zapored uvrstil v udarno enajsterico, Vučkić pa je pomagal Rijeki do sladke zmage pri ''sosedih'' v Pulju.

Ni manjkalo veliko, pa bi Rijeka ponovila podvig Rijeke iz maja 2019, ko je pod vodstvom nekdanjega stratega Olimpije, zdaj pa selektorja mlade hrvaške reprezentance Igorja Bišćana, zmagala v Pulju s kar 7:0. Odkar igra Vučkić v začetni postavi, Rijeka premaguje tekmece po festivalih zadetkov. Podobno kot v Pulju je bilo namreč tudi konec prejšnjega tedna, ko je Rijeka v gosteh v razburljivem srečanju premagala Gorico s 4:3.

Adam Gnezda Čerin, ki se je znašel na Kekovom seznamu za bližajoči se tekmi z Malto in Rusijo, je na dvoboju v Pulju sedel na klopi za rezervne igralce. Haris Vučkić je odigral 62 minut, dosegel zadetek in si prislužil rumeni karton. Ko je zapustil igro, je Rijeka vodila s 5:2. Foto: Vid Ponikvar

Rijeka bo med reprezentančnim premorom odigrala dve prijateljski tekmi, ena bo prav proti ljubljanski Olimpiji in to na starem stadionu Kantrida (8. oktobra). Po reprezentančnem premoru čaka Rečane veliki preizkus zrelosti, saj se bodo v hrvaškem derbiju na domači Rujevici pomerili z zagrebškim Dinamom in skušali ubraniti prvo mesto.

Rijeka vodi na lestvici s 23 točkami (odigrala je 10 tekem), sledijo Osijek (20 točk na 10 tekmah), Dinamo Zagreb (19 točk na 8 tekmah) in Hajduk Split (19 točk na 9 tekmah). Dinamo bo danes gostil Hrvatski Dragovoljac, v Slavoniji pa se bosta v ''slovenskem'' derbiju udarila Osijek (Damjan Bohar in Mario Jurčević) ter Hajduk (Jan Mlakar).