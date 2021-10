Čudež, ki lahko Slovenijo popelje na SP 2022

Slovenije ni bilo na velikem nogometnem tekmovanju že 11 let. To je najdaljša doba čakanja v zgodovini slovenske samostojnosti, že ta mesec pa bi lahko postalo dokončno jasno, ali bo ta post še daljši in bodo najboljši slovenski nogometaši iskali novo priložnost za dokazovanje med elito v kvalifikacijah za Euro 2024.

Slovenije ni bilo na velikem nogometnem tekmovanju že 11 let. To je najdaljša doba čakanja v zgodovini slovenske samostojnosti, že ta mesec pa bi lahko postalo dokončno jasno, ali bo ta post še daljši in bodo najboljši slovenski nogometaši iskali novo priložnost za dokazovanje med elito v kvalifikacijah za Euro 2024. Foto: Vid Ponikvar

Matematika pravi, da še zdaleč ni vsega konec. Prepričljiv poraz Slovenije na sosedskem derbiju v Splitu (0:3) je resda pokvaril nogometno ozračje na sončni strani Alp, svetovno prvenstvo v Katarju se po njem zdi tako peklensko daleč, a bi se lahko varovanci Matjaža Keka še vrnili v igro za napredovanje.

Možnosti vsekakor obstajajo. Bi pa potrebovali stoodstotni izkupiček, zmagoviti niz brez spodrsljajev do konca kvalifikacijskega ciklusa, obenem pa bi ji morali iti na roko še nekateri rezultati kandidatov za najvišja mesta. ''Zdaj ni več popravnih izpitov, zdaj potrebujemo le še zmage,'' poudarja 60-letni slovenski selektor, ki bo danes na Štajerskem uradno začel oktobrsko reprezentančno akcijo, v kateri se bodo Jan Oblak, Josip Iličić in druščina pomerili z Malto (v petek v gosteh) in Rusijo (prihodnji ponedeljek v Mariboru).

Slovenija ni več odvisna od samega sebe

Jan Oblak je bil letos vratar z najvišjo tržno vrednostjo, ki ni nastopil na evropskem prvenstvu. Bo podobno tudi prihodnje leto v Katarju, ko bo svetovno prvenstvo prvič potekalo v tem delu Azije? Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenija po šestih izmed desetih krogov kvalifikacij za SP 2022 v skupini H zaseda četrto mesto. Zaostaja za Hrvaško (šest točk), Rusijo (šest točk) in Slovaško (dve točki), a še ni rekla zadnje v boju za preboj na veliko tekmovanje. Nanj se neposredno uvrsti le zmagovalec skupine, drugouvrščeno ekipo pa čaka nova priložnost, nastop v dodatnih kvalifikacijah, kjer je imela Slovenija v zgodovini več pozitivnih kot negativnih izkušenj, saj se je trikrat veselila napredovanja na veliko tekmovanje (proti Ukrajini na EP 2000, proti Romuniji na SP 2002 in proti Rusiji na SP 2010), dvakrat pa ji je spodletelo (proti Hrvaški za EP 2004 in proti Ukrajini za EP 2016).

Nepredvidljivost nogometa, ki je v skupini H že večkrat opozorila nase (remi Malte na Slovaškem, domača zmaga Slovenije nad Hrvaško, poraz Slovenije v gosteh na Cipru …), daje slutiti, da bi se lahko do konca kvalifikacijskega ciklusa zgodilo še kaj nepričakovanega. Nenadejanega. To bi lahko predstavljalo vodo na slovenski mlin, saj si Kekova četa ne sme več privoščiti popravnih izpitov. Igrajo le še zmage. Ni več odvisna od samega sebe, potrebovala bo tudi pomoč drugih. Denimo Hrvaške.

Hrvaška jo je prejšnji mesec zagodla Sloveniji. Bi ji lahko prihodnji mesec, ko bo na Poljudu pričakala Rusijo, pomagala in z zmago pomagala Kekovi četi do dviga na lestvici? Foto: Grega Valančič/Sportida

Če bi slovenski južni sosedi prihodnji mesec v Splitu premagali tudi Rusijo, hkrati pa bi Rusi izkusili grenkobo poraza prihodnji ponedeljek v Ljudskem vrtu, kjer so leta 2009 pretrpeli enega najbolj bolečih porazov, bi lahko Slovenija po točkah že ujela ''zbornaja komando''. Boljše izhodišče v primerjavi s Slovaško si lahko Kekova četa izbori prihodnji mesec na neposrednem obračunu, gostovanju v Trnavi, nenazadnje lahko na lestvici ob sosledju senzacionalnih rezultatov prehiti tudi Hrvaško, če bi se ''kockastim'' ponesrečilo tudi na Malti ali pa Cipru.

Nujen pogoj je zmagoviti niz Slovenije

Matjaž Kek bo v petek gostoval z varovanci na Malti. Foto: Grega Valančič/Sportida Matematika dopušča še vse scenarije, tudi padec Slovenije na zadnje mesto, tako da bo nogometna reprezentančna jesen še zelo zanimiva. Prvi in nujen pogoj za morebitno novo Kekovo pravljično zgodbo je ta, da Slovenija ujame zmagoviti val, zdajšnjim sedmim točkam do konca kvalifikacij doda še 12 novih, s tem pa neposrednim kandidatom za (vsaj) drugo mesto vrže rokavico in se še vmeša v boj za vroče vozovnice za Katar.

Slovenija bi morala tako pokazati boljše predstave kot do zdaj, zlasti v gosteh, kjer v tem ciklusu ni osvojila niti točke, ampak doživela poraze v Sočiju, Nikoziji in Splitu. Zdaj je še bolj boleče spoznanje, koliko bi Kekovi četi lahko v tem trenutku pomagala že zgolj zmaga na Cipru. Bila bi veliko bližje vrhu, tako pa jo je ''prekletstvo'' tretjih tekem v določenem ciklusu, Slovenija se ni proslavila z izvedbami na Cipru (marca) in na Hrvaškem (septembra) ter po anemičnih predstavah ostala brez vsega, stalo boljše uvrstitve.

Spored do konca v kvalifikacijski skupini H: 7. krog, 8. oktober:

Malta - Slovenija

Ciper – Hrvaška

Rusija – Slovaška 8. krog, 11. oktober:

Slovenija – Rusija

Hrvaška – Slovaška

Ciper – Malta 9. krog, 11. november:

Slovaška – Slovenija

Rusija – Ciper

Malta – Hrvaška 10. krog, 14. november:

Slovenija – Ciper

Hrvaška – Rusija

Malta – Slovaška

Pomembnost skupne razlike v zadetkih

Sandi Lovrić je prispeval polovico vseh slovenskih zadetkov v kvalifikacijah za SP 2022. V polno je meril dvakrat. Foto: Reuters Kekovim izbrancem pa bi lahko načrte ob naskoku na drugo mesto pokvarila tudi slaba skupna razlika v zadetkih, kar ne gre zanemariti. Ta kriterij je še kako pomemben v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ko več reprezentanc konča skupinski del kvalifikacij z enakim številom točk.

V nasprotju s tekmovanji pod neposrednim okriljem evropske nogometne zveze (Uefa) – evropsko prvenstvo, liga prvakov, liga Europa, konferenčna liga … - o boljšem ne odloča dosežek na medsebojnih srečanjih ekip z enakim številom točk, ampak skupna razlika v zadetkih, dosežena na vseh tekmah v skupini. Če je tudi ta enaka, odloča o boljšem število doseženih zadetkov v skupinskem delu, šele nato pride v poštev kriterij medsebojnih tekem.

Če so ekipe, izenačene po številu točk, enake tudi ob upoštevanju teh kriterijev, stopi v ospredje točkovanje fair-play. V obzir se vzamejo kazenske točke, ki so jih ekipe prejele na tekmovanju za prejete kartone. Vsak rumeni karton na tekmi prinaša eno kazensko točko, vsak rdeči karton, prejet po drugem rumenem -3, vsak neposreden rdeči karton -4, če pa igralec na tekmi najprej prejme rumeni karton, nato pa še neposreden rdeči karton, to njegovi ekipi v točkovanju fair-play odvzame pet točk. Tako napreduje tista reprezentanca, ki ima med kandidati za napredovanje najmanj kazenskih točk. Če tudi takrat ne pride do razlik med reprezentancami, odloča žreb.

Lestvica: 1. Hrvaška 6 tekem – 13 točk (gol razlika 8:1)

2. Rusija 6 – 13 (10:4)

3. Slovaška 6 – 9 (7:5)

4. Slovenija 6 – 7 (4:7)

5. Malta 6 – 4 (6:11)

6. Ciper 6 – 4 (1:8)

Kek: Slabo gol razliko smo si zakuhali sami

Ker ima Slovenija, ki je na šestih tekmah do zdaj dosegla le štiri zadetke, skromno skupno razliko v zadetkih (4:7), bi se lahko zaradi tega znašla v dodatnih težavah. Če ne bo začela premagovati tekmecev z občutno razliko, bo skoraj nemogoče izboljšati razlike v zadetkih, s katerimi se lahko trenutno pohvalita Hrvaška (+7) ali Rusija (+6). Te bi namreč odločale, če bi Slovenija končala kvalifikacijski ciklus z enakim številom točk kot katera izmed trenutno vodilnih izbranih vrst. Bo zaradi tega Slovenija v dvoboj na Malti vstopila tudi z dodatnim motivom, da bi visoko odpravila tekmeca?

Slovenija je spomladi nepričakovano klonila na gostovanju v Nikoziji. Takrat je Ciper dosegel svoj edini zadetek v tem kvalifikacijskem ciklusu, ki je zadostoval za tri točke. Ta poraz še danes peče Matjaža Keka. Foto: Guliverimage/AP

''O gol razliki bom začel razmišljati šele takrat, ko bomo zmagali kakšno tekmo. Malta je že na vseh prejšnjih tekmah pokazala, da je to tekmec, ki se v določenem trenutku tudi podcenjuje, a se ne bi smel. Slabo gol razliko smo si zakuhali sami s porazom na Hrvaškem. Najprej bomo morali priti do točk, do pozitivnega rezultata, šele potem pa bomo razmišljali o gol razliki. Je pa jasno, da lahko na koncu to dejansko tudi odloča vrstni red,'' o pomembnosti skupne razlike v zadetkih v tekmovanjih, ki potekajo pod vodstvom Mednarodne nogometne zveze (Fifa), razmišlja Kek. Z njo se ne želi obremenjevati, najprej želi poskrbeti, da bi njegovi varovanci začeli nizati zmage in se približati vrhu.

Prvi izziv jih čaka v petek na Malti, nato pa še tri dni pozneje v Mariboru, ko se bodo želeli Rusom maščevati za poraz v Sočiju (1:2). Če bi jim šel na roko še razplet drugih tekem v skupini, bi november poskrbel za razburljivo končnico, napetost pa bi trajala vse do konca marca 2022, ko bodo dodatne kvalifikacije podale imena zadnjih udeležencev svetovnega prvenstva v Katarju.

V igri tudi posebno povabilo, a ...

Obstaja še ena možnost, da bi si Slovenija nakljub morebitnem neuspehu v kvalifikacijah za SP 2022 (če bi se uvrstila na tretje mesto ali nižje), vseeno zagotovila nastop v dodatnih kvalifikacijah. To bi ji zagotovilo posebno povabilo za nastop v play-offu. Deležna ga bosta dva najvišje rangirana zmagovalca lanskoletnih skupin lige narodov, ki bosta neuspešna v kvalifikacijah za SP 2022.

Veselje slovenskih nogometašev po remiju v Grčiji in potrditvi prvega mesta v skupini lige narodov, v kateri niso doživeli poraza. Foto: Sportida

Lani je v ligi narodov blestela tudi Slovenija, zato še lahko računa tudi na tovrstni čudež. V svoji skupini je bila v druščini Grčije, Kosova in Moldavije prva, a je njena skupina spadala šele v tretji kakovostni rang, zato na čakalnem seznamu zmagovalk skupin lige narodov ni na najvišjem mestu. Ker si lahko nastop na ta način zagotovita le dve reprezentanci, bi ji morala tudi na tej lestvici priskočiti na pomoč zaveznica sreče.

Ker so Francija, Belgija, Italija, Španija in Češka trenutno med dvema najboljšima reprezentancama v svojih kvalifikacijskih skupinah, tako da bi si lahko nastop na SP 2022 oziroma v dodatnih kvalifikacijah izborili prek tega dela, je Slovenija iz začetnega devetega mesta na čakalni listi poskočila na četrto. Moralo pa bi se ji posrečiti še nekaj, da bi omenjenih pet reprezentanc zadržalo položaj pri vrhu svojih kvalifikacijskih skupin, hkrati pa bi se morali dve izmed treh ekip (Wales, Avstrija in Madžarska).

Obstaja še dodaten zaplet, saj igrajo Belgija, Wales in Češka v isti skupini. Zato bi morala iti Sloveniji nujno na roko tudi uspeha sosed, Avstrije in Madžarske, ki bi se morala v svojih skupinah povzpeti vsaj na drugo mesto, drugače bodo sanje Kekove čete o posebnem povabilu za dodatne kvalifikacije zaradi zaslug v lanskoletni ligi narodov izzvenele v prazno.