Nogometna reprezentanca Slovenije je priprave na petkovo tekmo na Malti in ponedeljkovo z Rusijo v Ljudskem vrtu začela na zelenici v Kidričevem. To bosta sedma in osma tekma kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju 2022. Če želijo ohraniti teoretične možnosti za drugo mesto v skupini (šest točk zaostajajo za trenutno drugouvrščeno Rusijo), sta zmagi nujni. Nekoliko lažje bo, ker se je v reprezentanco po skoraj enajstih mesecih vrnil napadalno usmerjeni vezist Benjamin Verbič.

Benjamin Verbič je za Slovenijo nazadnje igral novembra 2020. Foto: Sportida

Verbič je za Slovenijo nazadnje igral novembra 2020 na tekmi lige narodov v Grčiji. Poškodba kolena, težave z mišico so ga nato za več kot pol leta oddaljile od nogometnih igrišč. "Končno je poškodba preteklost," je z nasmeškom na obrazu slovenski sedmi sili sporočil 27-letnik. "Za mano je najtežje obdobje v karieri. A zdaj sem se pozdravil in odmislil poškodbe. Hvala bogu sem spet zraven." Najtežje predvsem zato, ker dolgo ni vedel, kako rešiti težave. "Eno je, ko se poškoduješ in veš, kako dolgo boš odsoten. Drugo pa je poškodba mišice. Se vračaš, pa ne gre. Iz psihološkega vidika je to zelo težko. Hodil sem iz države v državo, od fizioterapevta do fizioterapevta."

Trenira dva meseca, fizično je pripravljen

Foto: Peter Podobnik/Sportida Za svoj klub kijevski Dinamo je na zadnjih tekmah vstopal s klopi. Nima še toliko minut v nogah. V novi sezoni je nastopil na petih tekmah od 13 in skupaj odigral dobrih 160 minut. "Vsak si želi igrati, imeti polno minutažo," prizna. Dodaja, da v reprezentanci to ne bo imelo vloge. "Ko igraš za reprezentanco, daš vse od sebe. Ni torej pomembno, ali igraš za klub manj. Fizično sem pripravljen. Treniram že dva meseca. Vesel sem, da me je selektor vpoklical in jaz bom odgovoril tako, da bom dal vse od sebe."

Prav nogometaši, kot je Verbič − borbeni, zagrizeni, agresivni −, so tisto, kar je selektor Matjaž Kek na zadnjih tekmah najbolj pogrešal. Na septembrski reprezentančni akciji so remizirali s Slovaško 1:1, stežka premagali Malto z 1:0 in visoko izgubili s Hrvaško 0:3. "Sam sem bil največji navijač Slovenije. Bilo je veliko svetlih točk. Nekaj tekem smo odigrali dobro. Potem se je zgodila Hrvaška. Tudi meni je bilo težko, tako bi izgubil jaz," o septembrski akciji, ki jo je spremljal po televiziji, pove Verbič.

Bolj agresivno, bolj odločno

Na treningih v Kidričevem je njegova pozornost usmerjena na Malto in boljši pristop v primerjavi s tekmo v Splitu. Recept za tri točke torej je: "Sami sebi moramo pokazati, da imamo karakter. Malte ne gre podcenjevat, saj je že marsikomu v naši skupini vzela točke. Bolj agresivno, bolj odločno in bolj moštveno moramo igrati, in dihati kot eno. Le tako lahko Slovenija nekaj doseže." Malta je premagala Ciper in remizirala s Slovaško.