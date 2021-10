Ljudski vrt sprejel in očaral slovensko elito #foto

Fotogalerija treninga v Ljudskem vrtu, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Slovenska nogometna reprezentanca je nazadnje igrala v Mariboru leta 2015, ko je na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij za Euro 2016 remizirala z Ukrajino (1:1) in ostala brez velikega tekmovanja. Ljudski vrt je vmes zamenjal podobo, osrednja tribuna je doživela korenito prenovo, po kateri se v mesto ob Dravi vrača tudi članska reprezentanca. Kekova četa je od ponedeljka nastanjena na Ptuju, trenira pa v Kidričevem in Mariboru. Danes je okusila zelenico Ljudskega vrta, na katerem bo skušala v ponedeljek prekrižati načrte Rusiji in se ji maščevati za spomladanski poraz v Sočiju (1:2). Pred tem pa jo čaka še en izziv.

Lovrić: Ta mesec bo malce drugače

Sandi Lovrić je prvič okusil zelenico Ljudskega vrta. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V petek se bo za točke potegovala z Malto. Prejšnji mesec jo je v Stožicah stežka odpravila z 1:0, edini zadetek na srečanju pa je z bele točke prispeval Sandi Lovrić, ki navkljub slabši uvrstitvi na lestvici, Slovenija v kvalifikacijski skupini H zaseda četrto mesto, za Hrvaško in Rusijo pa zaostaja šest točk, še verjame v možnost srečnega konca.

''Pričakujem dve zahtevni tekmi, bo pa ta mesec malce drugače, saj bomo igrali le dve tekmi (marca in septembra je Slovenija v kvalifikacijah v slabem tednu odigrala tri tekme, op. p.) in imamo na voljo malce več časa za pripravo. Zlasti za prvo tekmo. Pričakujemo zelo borbeno tekmo, na Malti bo zelo intenzivno, a moramo dati vse od sebe, da zmagamo,'' sporoča 23-letni član švicarskega Lugana, pri katerem si deli slačilnico z mladim slovenskim napadalcem Žanom Celarjem.

Med novinci je tudi Žan Karničnik, ki pozna odlično Ljudski vrt. Prejšnji teden je v njem odigral kar dve tekmi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Še so možnosti za uvrstitev na veliko tekmovanje, moramo verjeti v to in zmagati vse tekme do konca,'' kljub neprepričljivi predstavi v Splitu še verjame v možnost, da bi se Slovenija v teh kvalifikacijah še lahko zavihtela (vsaj) na drugo mesto, s tem pa ostala v boju za preboj na SP 2022 v Katarju. Se pa sin hrvaških staršev, rojen v Avstriji, zaveda, da bodo morali igralci prevzeti odgovornost za boleči poraz na Poljudu, dobro analizirati, kaj ni bilo dobro proti Hrvaški, in najti temu primeren odgovor že do petkovega gostovanja na Malti.

Bijol prejel več prošenj za vstopnice kot ponavadi

Mladi Korošec komaj čaka na ponedeljkov spektakel proti "njegovi" Rusiji, kjer si služi nogometni kruh. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ko je Slovenija pred mesecem dni v Ljubljani premagala Malto z 1:0, je v obrambni vrsti skupaj z Miho Mevljo prvič v državnem dresu zaigral Jaka Bijol. Mladi Korošec nastopa na tem igralnem položaju tudi v svojem klubu. Ker igra redno za CSKA Moskva, je v teh dneh še toliko bolj zanimiv za rusko javnost, saj se bo v ponedeljek pomeril prav z Rusijo. ''Veselim se igrati v Ljudskem vrtu. Odkar sem v reprezentanci, tu še nisem zaigral. To predstavlja nov zagon. Upam, da bo stadion poln,'' si želi v ponedeljek bučne pomoči občinstva, ki bi pomagalo Kekovim izbrancem do nujne zmage nad Rusijo, če želi Slovenija še kandidirati za najvišja mesta.

O tem, da bi bilo lahko v ponedeljek v Ljudskem vrtu veliko gledalcev, priča zanimanje, katerega je deležen nekdanji nogometaš velenjskega Rudarja. ''Imel sem več prošenj za vstopnice kot pa na prejšnjih tekmah v Stožicah,'' je pred današnjim treningom v Mariboru zaupal slovenski legionar, ki si za zdaj skuša izbiti iz misli ponedeljkov izziv proti Rusiji, in se povsem posvetiti petkovi nalogi. Gostovanju na Malti, kjer je prejšnji mesec Ciper doživel visok poraz (0:3). ''Tekma z Malto bo v gosteh verjetno še težja od tiste v Ljubljani. Nogometaši Malte bodo pred domačimi gledalci še bolj agresivni, motivirani, kar pa se tiče ostalega, mislim da ne bo velike razlike s tistim v Ljubljani,'' namenja vlogo favorita Sloveniji, ki bi do konca ciklusa potrebovala veliko zmag, če bi še želela podaljšati upanje za nastop v Katarju. Vsaj do novembra, ko sledi sklepno dejanje skupinskega dela kvalifikacij.

Posvet Boruta Mavriča, reprezentančnega trenerja vratarjev, in enega najboljših čuvajev na svetu, kapetana Slovenije Jana Oblaka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Po prve letošnje točke v gosteh

''Naredili bomo vse, da do konca zmagamo vse tekme, a bo težko. Tega se moramo zavedati, a verjamemo do konca. In verjamemo, da nam lahko uspe,'' še verjame v srečen konec, kar pa se tiče največjega poraza v teh kvalifikacijah, gostovanja v Splitu (0:3), na katerem je kot edini slovenski reprezentant prejel rumeni karton šele v sodnikovem podaljšku, pa pojasnjuje, da je bila Kekova četa takrat veliko slabša od Hrvaške in ostala brez moči.

O Benjaminu Šešku se je v zadnjih dneh veliko pisalo zaradi domnevnega zanimanja madridskega Reala. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Bo v petek drugače in bo Slovenija prvič letos v gosteh prišla do točk? V Sočiju, Nikoziji in Splitu ji ni uspelo. Na stadionu Ta'Qali v bližini Vallette ji mora. Če ji ne bo, bo to hud udarec za slovensko reprezentanco, saj bi bilo lahko konec sanj o Katarju morda še pred ponedeljkovim spektaklom v Mariboru.