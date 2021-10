Elšnikova obljuba ob vstopu v vrh slovenskega nogometa #video

Ker si želi v slovenski reprezentanci več borbenosti, je selektor Matjaž Kek za tekmi z Malto in Rusijo prevetril seznam igralcev. Na zbor v Kidričevem so tako prišli trije debitanti v članski izbrani vrsti Timi Max Elšnik, Žan Karničnik in Žan Kolmanič ter dva povratnika vanjo David Tijanić in Benjamin Verbič.

Če kdo še posebej ponazarja borbenost, je to kapetan Olimpije Elšnik. "Ta borbenost, fizična igra je tisto, kar lahko ponudim tudi reprezentanci. A to bom poskušal pokazati z zdravo mejo, da ne škodujem ekipi, da ne bi reprezentanca ostala z igralcem manj. Vem, da sem pred kratkim dobil rdeči karton. In upam, da ga nikoli več ne dobim," je na spletnem druženju z novinarji obljubil Elšnik. Zgodilo se je na prvoligaški tekmi z Muro.

"Prvi zbor bom nosil v spominu"

Nazadnje je igral za reprezentanco U21. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Bil je v mlajših reprezentančnih selekcijah, zato se mu ne bo težko vključiti. "Za zdaj je vse super. Kar nekaj fantov poznam že iz mlajših selekcij. S preostalimi pa se bomo še spoznali. Imam zelo dober občutek in sem srečen, da sem zraven." Hitro je dojel, da članska izbrana vrsta šteje nekaj več. "Največja razlika je število ljudi, število kadra, koliko ljudi sodeluje v A-reprezentanci. Verjamem, da je tudi medijsko veliko bolj spremljana. In pa zagotovo kakovost igralcev na igrišču, saj je to le vrh slovenskega nogometa. Vsak si želi, da pride do te ravni. To so glavne razlike, ki jih začutiš ob prihodu."

Ima 23 let. Zaveda se, da se mora na treningih do petkove tekme dokazati, da bi dobil priložnost za debi na malteški zelenici. "Upanje in želja je, da dobim minute, da se selektorju pokažem na igrišču. Vem, da je vsak poklican z razlogom. Meni veliko pomeni že, da sem sploh tukaj. Prvi zbor bom nosil v spominu. Ker je prvi in je še blizu mojega doma. Če bom dobil priložnost, bom dal vse od sebe." Star je bil 15 let, ko je iz Aluminija odšel v Anglijo, v Derby County. V člansko reprezentanco se je prebil z igrami za Olimpijo. V Ljubljano je prišel januarja 2020, decembra pa postal kapetan.

O dogajanju v Olimpijinih pisarnah

Elšnik po remiju na sobotnem derbiju Foto: Grega Valančič/Sportida To sezono na 12 tekmah prve lige še ni zabil gola, je pa podal za dva na prvem derbiju sezone z Mariborom. Dobili so ga s 3:1. Zadnji, preteklo soboto, se je končal brez golov. Z novimi reprezentančnimi kolegi je nekaj besed spregovoril tudi o derbiju, o aktualnem dogajanju v Olimpijinih pisarnah pa je prejel vprašanje novinarskega kolega. Milan Mandarić naj bi se v kratkem poslovil od kluba. "Če bo kakšna novica, verjamem, da jo bom hitro dobil. A mislim, da bo ves postopek trajal nekaj časa in bodo končne spremembe prišle, ko bom že nazaj v klubu. Dokler pa bom tukaj, se bom stoodstotno osredotočil na reprezentanco," je diplomatsko, v slogu pravega profesionalca odgovoril Elšnik.