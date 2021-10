Hrvaška prisilila Slovenijo, da je izgledala slabo

Slovenska nogometna reprezentanca je na deževno sredo opravila še zadnji trening pred četrtkovim odhodom na Malto, kjer jo konec tedna čaka kvalifikacijska tekma za SP 2022. Branilca Jure Balkovec in Miha Blažič se ob pogledu na lestvici, na kateri zaseda Kekova četa v skupini H četrto mesto, ne slepita. ''Proti Malti in Rusiji moramo osvojiti šest točk. Imamo kakovost, da to dosežemo,'' je prepričan Primorec, ki na zadnji tekmi v Splitu, po kateri se je na igralce vsul plaz očitkov na pomanjkanje borbenosti, ni nastopil. Kako pa je skromno predstavo Slovenije na Hrvaškem podoživel Belokranjec?

Odkar so se na Štajerskem zbrali najboljši slovenski nogometaši po mnenju Matjaža Keka, se misli še vedno vračajo na zadnjo tekmo, najvišji poraz v tem kvalifikacijskem ciklusu, ko je Slovenija ostala prekratka na Poljudu in izgubila z 0:3. O tem, da je bilo premalo izkazane borbenosti in želje, sta po dvoboju v Dalmaciji razglabljala selektor Kek in pa kapetan Jan Oblak.

Jure Balkovec se zaveda, da Slovenijo v boju za Katar ohranja le zmagoviti niz do konca ciklusa. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V teh dneh se v izbrani vrsti o tem veliko pogovarjajo, prišlo je do številnih pogovorov, njihova vsebina in zaključki pa ostajajo skrivnost. Tako Jure Balkovec kot Miha Blažič sta dala vedeti, da bo to ostalo med njimi, je pa branilec Ferencvaroša dodal, da se ni zgodilo nič nenavadnega in se ni dogajala znanstvena fantastika. "Zavedamo se, da so se takšne tekme dogajale, in se tudi še bodo. Moramo pa poskrbeti, da jih bo v prihodnje čim manj,'' je izpostavil izkušeni branilec, ki na dvoboju v Splitu ni igral, saj je dal selektor prednost mlajšemu stanovskemu kolegu Jaki Bijolu.

Slovenskim reprezentantom ne gre očitati borbenosti

Na zadnjih dveh tekmah Slovenije v obrambi namesto Mihe Blažiča zaigral Jaka Bijol. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Korošec je v torek o kritikah, češ da je reprezentanci v Splitu primanjkovalo borbenosti, spregovoril z naslednjimi besedami: ''V Splitu je manjkalo veliko drugega kot borba. Borba pride, ko dobro stojiš na igrišču in se tam dobro počutiš, takrat do izraza pride borbenost. To pa je bila druga stvar, kot pa zdaj govoriti, da ni bilo borbe. Bili smo dosti slabši. Ko je tako in nasprotnik dominira, tako kot je Hrvaška v Splitu, ostaneš brez moči. Slabši smo bili,'' je pojasnil mladi nogometaš moskovskega CSKA, ki je na zadnjih dveh tekmah zaigral v osrednji obrambni vrsti Slovenije skupaj z Miho Mevljo.

Na dvoboju v Splitu je na levi strani kot bočni branilec zaigral Jure Balkovec in se prepričal v kakovost aktualnih svetovnih podprvakov. Podobno kot Bijol je tudi on našel razlog za neprepričljivo in medlo predstavo našel v odlikah tekmeca. ''Kakovost Hrvaške te prisili, da je vse skupaj videti slabo. Ob vsaki napaki pada samozavest in podobno,'' je Belokranjec, ki se je v petek v turškem prvenstvu vpisal med strelce, prepričan, da slovenskim reprezentantom na večini tekem ne gre očitati borbenosti. Izjema je lahko le gostovanje na Hrvaškem, pa še to zaradi očitne premoči tekmeca.

Se bo Sloveniji končno odprlo v napadu?

Za kakšno postavo v obrambni vrsti se bo za petkovo tekmo odločil Matjaž Kek? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Če želijo ostati v igri za nastop na SP v Katarju, morajo v petek na Malti osvojiti vse tri točke in po Sočiju, Nikoziji in Splitu končno na gostovanju osvojiti polni plen. ''Vsi razmišljamo enako. Proti Malti in Rusiji moramo osvojiti šest točk. Imamo kakovost, da to dosežemo,'' je Blažič izpostavil edini cilj, ki ga je zaznati v slovenskem taboru.

''Malta se zna dobro postaviti, težko je prebijati njeno obrambo, tako da bo treba v petek izkoristiti vsako priložnost,'' opozarja Balkovec in verjame, da bi lahko Slovenija imela zaradi nekoliko bolj odprte igre Malte kot prejšnji mesec v Ljubljani na voljo več prostora, kar bi lahko s pridom izkoristila v napadalnih akcijah. ''Verjamem, da se nam bo odprlo v napadu,'' dodaja Blažič. Slovenska nogometna reprezentanca je sicer na šestih dozdajšnjih dvobojih v kvalifikacijah za SP 2022 dosegla le štiri zadetke. Manj od nje je bil učinkovit le zadnjeuvrščeni Ciper.

Slovenska reprezentanca bo na Malto, kjer vladajo v teh dneh poletne vremenske razmere, odpotovala v četrtek, v petek pa se bo dvoboj za kvalifikacijske točke na stadionu Ta'Qali začel ob 20.45.