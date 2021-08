Domžale danes po čudež, Olimpija v četrtek

Po prvih tekmah tretjega kroga kvalifikacij za nastop v konferenčni ligi preostalima slovenskima predstavnikoma ne kaže dobro. Domžalčane danes ob 20.00 v Stožicah čaka "misija nemogoče", saj so prvo srečanje z Rosenborgom v gosteh izgubili s kar 6:1. V težavah se je znašla tudi Olimpija, ki je pri Santa Clari izgubila z 2:0 in bo v četrtkovem večeru doma (20.00) morala prikazati nekaj več, če želi nadaljevati z nastopi v evropskih tekmovanjih. Na delu bodo tudi številni slovenski legionarji.

Nogometaši Domžal so pred izjemno zahtevno nalogo. Če želijo napredovati, bodo morali zabiti vsaj šest zadetkov, za kar se zdi, da je na meji mogočega. A vseeno se v taboru rumenih zavedajo, da jim današnja tekma proti norveškemu predstavniku prinaša marsikaj.

"Od Evrope se želimo posloviti na pravi način"

Kapetan Domžal se zaveda, da bodo s soigralci danes najverjetneje sklenili evropsko pot. Foto: Vid Ponikvar "Priznati moramo, da je praktično že vse odločeno, a sami želimo zaradi sebe in preostalih ljudi v klubu odigrati dobro tekmo. Radi bi popravili vtis s prvega obračuna, saj končni rezultat ni realen pokazatelj našega stanja. Zavedamo se, da je Rosenborg izredno kakovostna ekipa, vendar rezultatska razlika je bila ob koncu prevelika. Ko se tekma zaključi s 6:1, deluje, da je nasprotnik počel, kar je želel. Na igrišču smo nato lahko videli, da se lahko kosamo z njimi, vendar po zaslugi začetnih napak, ko smo dobili prve tri strele, je bilo zelo težko nadaljevati. Zaradi tega bomo jutri šli v tekmo na polno in s tem poskrbeli, da se od Evrope poslovimo na pravi način," je pred večernim srečanjem razmišljal kapetan moštva Senijad Ibričić.

Dodal je, da se želijo na današnjem srečanju pokazati v čim boljši luči: "Ne bi rekel, da so bili mlajši igralci prestrašeni. Res je, da je na Norveškem kar nekaj fantov prvič igralo proti tako spoštovanemu nasprotniku, in imeti tremo ob takšnih izzivih, je povsem na mestu, toda jutri jim bo zagotovo veliko lažje. Rosenborg je zaradi domačega državnega prvenstva, ki traja že nekaj časa, v polnem pogonu, in to je prednost. Seveda je razlika v golih v Trondheimu pokazala na kakovost moštva in tudi samega prvenstva, toda ne glede na število odigranih tekem, je treba priznati, da so boljši. Zrelemu nasprotniku se bomo tako od prve minute dalje odločno zoperstavili."

Olimpija po preobrat v četrtek

Četrtkovo povratno srečanje, ki bo prav tako v Stožicah, čaka tudi Olimpijo. Ta bo na domačem terenu lovila zaostanek dveh zadetkov proti Santa Clari. Ljubljančane tako čaka zelo zahtevno delo, če želijo podaljšati evropsko poletje in si priboriti nadaljevanje boja za vstopnico za evropsko jesen v novoustanovljenem tekmovanju pod okriljem Uefe. Zelenim je pretekli konec tedna en preobrat že uspel, saj so po zaostanku v gosteh ugnali vedno neugodni sežanski Tabor, in v taboru Olimpije se zagotovo nadejajo, da jim lahko nekaj podobnega uspe tudi v četrtek. Vse pa bo še težje tudi zato, ker si je na prvem srečanju predčasno pot v slačilnico prislužil steber ljubljanske obrambe Uroš Korun.

Olimpija v prvi ligi še ne pozna poraza, v četrtek pa jo čaka zahtevno evropsko srečanje. Foto: Nik Moder/Sportida

Kaj čaka legionarje?

Na delu bo tudi kar nekaj slovenskih legionarjev. Matija Rom bo kot edini na igrišče stopil že danes. Njegov Kolos je proti Šahtarju Karagandi na prvem srečanju remiziral brez zadetkov.

Jasmin Kurtić bo s Paokom iz Soluna na vročem domačem dvorišču lovil zaostanek proti irskemu Bohemiansu z 2:1. Damjan Bohar in Mario Jurčević bosta z Osijekom lovila preobrat proti CSKA iz Sofije (4:2), Žiga Lipušček se bo z RFS po remiju na prvem srečanju udaril z Gentom, Adam Gnezda Čerin bo z Rijeko po podobnem razpletu prvega srečanja lovil napredovanje proti Hibernianu, Dejan Trajkovski pa s Spartakom iz Trnave proti Maccabi Tel Avivu.

Konferenčna liga, 3. krog kvalifikacij (povratne tekme): Torek, 10. avgust: 16.00 Šahtar Karagandi - Kolos Kovalivka (Matija Rom) /0:0/

20.00 Domžale - Rosenborg /1:6/ Četrtek, 12. avgust 15.00 Astana - KuPS /1:1/

18.00 Bodo/Glimt - Priština /1:2/

18.00 Molde - Trabzonspor /3:3/

18.00 Qarabag - AEL Limassol /1:1/

18.00 Rubin Kazan - Rakow /0:0/

18.45 Hammarby - Čukarički /1:3/

18.45 Žilina - Tobol /1:0/

19.00 Hapoel Bešeba - Slask Wroclaw /1:2/

19.00 PAOK Sloun (Jasmin Kurtić) - Bohemians /1:2/

19.00 Viktoria Plzen - The New Saints /2:4/

19.00 RFS (Žiga Lipušček) - Gent /2:2/

19.30 Basel - Ujpest /2:1/

19.30 Fola - Linfield /2:1/

19.30 Maccabi Tel Aviv - Spartak Trnava (Dejan Trajkovski) /0:0/

20.00 Anderlecht - Laci /3:0/

20.00 Köbenhavn - Lokomotiv Plovdiv /1:1/

20.00 Feyenoord - Luzern /3:0/

20.00 Hibernians . Riga /1:0/

20.00 Olimpija - Santa Clara /0:2/

20.00 Rijeka (Adam Gnezda Čerin) - Hibernian /1:1/

20.00 Sivasspor - Dinamo Batumi /2:1/

20.00 Teuta - Shamrock Rovers /0:1/

20.00 Velež Mostar - Elfsborg /1:1/

20.30 Larne - Pacos de Ferreira /0:4/

20.45 Aberdeen - Breidablik /3:2/

20.45 Torshavn - Maccabi Haifa /2:7/

21.00 Dundalk - Vitesse /2:2/

21.00 LASK Linz - Vojvodina /1:0/

21.00 Partizan - Soči /1:1/

21.15 Osijek (Damijan Bohar, Mario Jurčević) - CSKA Sofija /2:4/ // - rezultati prvih tekem