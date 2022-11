Brazilski zvezdnik odgovoril na provokacijo srbskega selektorja

Na zadnji četrtkovi tekmi svetovnega prvenstva v Katarju so brazilski nogometaši zanesljivo z 2:0 ugnali Srbe, ki so na vsej tekmi ostali brez strela na gol nasprotnika. Že pred tekmo je nekaj prahu s poskusom šale o obrambnih igralcih Brazilije dvignil selektor Srbije Dragan Stojković - Piksi, po četrtkovi preizkušnji pa mu je na to javno odgovoril branilec Brazilec Thiago Silva.

Brazilci, ki spadajo med favorite za osvojitev naslova, so s suvereno zmago odprli letošnje svetovno prvenstvo. Oba gola za zmago selecaa je dosegel 25-letni napadalec Richarlison v 62. in 73. minuti, Srbi pa so se večino tekme branili. Med drugim niso usmerili niti enega strela v okvir vrat nasprotnika, medtem ko so Brazilci poskusili kar desetkrat, ob tem pa so imeli tudi žogo več v svoji posesti.

Silva odgovoril Stojkoviću

Brazilci so na ta način odgovorili selektorju Srbije Draganu Stojkoviću, ki se je pred tekmo šalil na račun Brazilije in s poskusom provokacije dregnil v zasedbo, ki jo vodi Tite. "Igrali bodo s štirimi napadalci? Ali sploh imajo branilce?" se je poskušal pošaliti Stojković, njegova izjava pa je razjezila branilca Thiaga Silvo.

Thiago Silva v obrambi s soigralci ni imel prav veliko dela. Foto: Reuters

"Včeraj je njihov trener rekel, da igramo s štirimi napadalci, in vprašal, ali ima Brazilija sploh koga, ki igra v obrambi. To res ni bilo lepo, s tem pa je tudi pokazal pomanjkanje spoštovanja. Brazilski branilci imamo veliko izkušenj in dosežkov. Kot kaže, ne ve, kdo sem jaz, kdo so Marquinhos, Danilo, Alex Sandro, tudi vratar Alisson. Ne dobivamo veliko golov, ne glede na to, koliko nogometašev igra spredaj. Mislim, da bi moral srbski selektor zbrati več informacij o nasprotnikih. Nočemo, da se nas kdo boji, a vsekakor si zaslužimo nekaj spoštovanja," je dejal kapetan Brazilije. "Nerad govorim veliko o tekmecih, spoštujemo jih, prav vse. Srbiji nismo dovolili niti ene priložnosti. Upam, da bodo naslednjič malce bolj preučili našo ekipo in imeli malo več spoštovanja v svojih izjavah," je še dejal branilec Chelseaja, ki je bil zadovoljen s predstavo svoje ekipe.

"Zadovoljni smo z vsako zmago, ne glede na to, ali zmagamo z 1:0 ali 2:0. Še bolj pa smo veseli, da nismo imeli prav nobenih težav v obrambi. Pomembno je, da nismo prejeli zadetka. Pri 38 letih doživljam ene izmed najboljših trenutkov svoje kariere. Pripravljen sem na vse, res sem miren in sproščen, zaupam v ekipo in soigralci zaupajo meni. Še bolj pa sem vesel in ponosen, da lahko nosim kapetanski trak," je po tekmi še dejal Silva.

"Ni panike, ni stresa, vse je še v naših rokah," je prepričan Stojković. Foto: Reuters

Stojković šokiran

Manj zadovoljstva je bilo seveda na strani Srbije, pri kateri so priznali, da je bila Brazilija veliko boljši nasprotnik. "Zaslužena zmaga Brazilcev, sploh v drugem delu tekme, v katerem so dominirali. Presenetljivo smo takrat zelo padli v fizičnem smislu, ne vem pa, zakaj. V prvem delu smo bili solidni, poskušali smo parirati Braziliji. Mislil sem, da bo v drugem delu enako in da bomo morda celo dosegli gol. A ni nam uspelo in to me je iskreno šokiralo," je po tekmi dejal srbski selektor Dragan Stojković.

Stojković je ob tem opozoril na poškodbe v srbskih vrstah, saj imajo težave Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović in Filip Kostić. "Žal mi je, da nismo bili v polni zasedbi, da bi lahko odigrali tako, kot znamo. Samo zaradi tega mi je žal, a imamo čas, da popravimo nekaj zadev. Ni panike, ni stresa, vse je še v naših rokah. Vem pa, da bi, če v ekipo ne bi vpoklical trojice omenjenih nogometašev, čeprav so poškodovani, v Srbiji izbruhnila revolucija. Mislim, da smo zmožni igrati dober nogomet. Moramo zmagati in moramo si to tudi zaslužiti. Ob tem moramo še moliti in upati, da bodo igralci pripravljeni brez bolečin," je sklenil Stojković.

V skupini G imata zdaj Brazilija in Švica na vrhu po tri točke, Kamerun in Srbija pa sta še brez njih. Naslednje tekme v tej skupini bodo na sporedu v ponedeljek, ko se bo Kamerun udaril s Srbijo, Brazilci pa s Švicarji.

Preberite še: