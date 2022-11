Bes: ne drznite si oponašati Ronalda #video

Na četrtkovi tekmi med Portugalsko in Gano smo pri Cristianu Ronaldu videli vrtiljak čustev. Od solz, veselja in nazadnje tudi do besa. Ronaldo je v 65. minuti tekme z bele točke poskrbel za vodstvo Portugalske z 1:0. Izkušeni nogometaš se ni ustrašil izziva, suvereno izvajal enajstmetrovko in v svojem značilnem slogu proslavil gol.

Bukari scored against Portugal and did the suuui celebration, Ronaldo felt like dying😂🙌 pic.twitter.com/vu84r1HLPG — Acholi goddd (@sk_bongomin93) November 25, 2022

Oponašal je Ronalda in ga razjezil

Sedemintridesetletni nogometaš se je v 88. minuti usedel na rezervno klop, dve minuti za tem pa je Gana znižala izid n 2:3. V polno je zanjo zadel Osman Bukari, sicer nogometaš srbske Crvene zvezde. Namesto da bi Bukari zagrabil žogo in jo čim prej nesel na polovico igrišča, se je odločil, da bo gol proslavil tako kot Cristiano Ronaldo.

V tistem trenutku so bile kamere usmerjene tudi v portugalskega zvezdnika. Ta ni skrival jeze nad potezo, in to kljub temu, da je Portugalska vodila s 3:2, kar je bil tudi končni rezultat tekme. So pa ganski nogometaši Portugalcem povzročili kar nekaj težav.

Cristiano Ronaldo je bil med igranjem portugalske himne na robu solz. Foto: Reuters

Izjemen mejnik Ronalda

Cristiano Ronaldo je že svoji prvi tekmi tega svetovnega prvenstva dosegel neverjeten mejnik. Postal je prvi nogometaš, ki je zadel v polno na kar petih svetovnih prvenstvih. V 92-letni zgodovini svetovnih prvenstev ni to uspelo še nikomur.

Portugalska reprezentanca je s tremi točkami prva v skupini H. Na drugem in tretjem mestu sta s po eno točko Urugvaj in Južna Koreja, na zadnjem mestu pa je Gana, ki še ni osvojila nobene točke.