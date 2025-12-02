NK Celje je po Florjanu Jevšenaku pogodbo podaljšalo tudi z Armandasom Kučysom. Litovski napadalec, ki se vrača po poškodbi, je podaljšal sodelovanje do konca junija 2028. ."Naredil bom vse, da to zaupanje vrnem z dobrimi predstavami na zelenici."

Armandas Kučys je v Celje prišel pred začetkom prejšnje sezone in se hitro uveljavil v napadu. Kljub poškodbi kolena, ki je marca letos prekinila njegov vzpon, je sezono 2024/2025 zaključil z 18 goli na 33 tekmah v vseh tekmovanjih, so zapisali v NK Celje. Sporočajo, da je njegova vrnitev po uspešni rehabilitaciji vse bližje.

"Ponosen in izjemno vesel sem ob podaljšanju pogodbe z NK Celje. Tukaj se počutim kot doma, z navijači smo spletli posebno vez in resnično verjamem v projekt kluba. Toliko več mi vse skupaj pomeni, ker je podaljšanje prišlo po zame težkem obdobju rehabilitacije po poškodbi, saj je to dodaten dokaz, koliko klub verjame vame in v mojo prihodnost. Naredil bom vse, da to zaupanje vrnem z dobrimi predstavami na zelenici in klubu pomagam pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev. Res že komaj čakam, da si znova nadenem celjski dres," je ob podpisu nove pogodbe dejal Arma, kot ga kličejo.

Celje je vodilno moštvo v državnem prvenstvu, uspešno pa nastopa tudi v konferenčni ligi, kjer je trenutno na tretjem mestu ligaškega dela.