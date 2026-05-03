Rdeči vragi po zmagi na derbiju do mesta v ligi prvakov, Benjamin Šeško zadel

Angleška premier liga se je prevesila v zaključno fazo. Prvo tekmo 35. kroga je v petek odigrala ekipa Jake Bijola, Leeds United. S 3:1 je premagala Burnley in je zdaj varnih devet točk nad cono izpada. Drugi Slovenec v angleški prvi ligi, Benjamin Šeško, se je z Manchester Unitedom v nedeljo na enem največjih derbijev na Old Traffordu pomeril z Liverpoolom in zmagal s 3:2. Za rdeče vrage je zadel tudi Slovenec, United pa si je z novimi tremi točkami zagotovil mesto v ligi prvakov. V soboto je bila pozornost usmerjena na tekmo vodilnega Arsenala, ki je zanesljivo opravil s Fulhamom (3:0).

Angleško prvenstvo, 35. krog:

Benjamin Šeško je bil v začetni enajsterici rdečih vragov, ti pa so na Old Traffordu povedli že v šesti minuti tekme, ko je strel Matheusa Cunhe pred vrati Liverpoola s hrbtom malce preusmeril gostujoči vezist Alexis Mac Allister in vratar Frederick Woodman je bil nemočen. V 14. minuti so domači sprožili nov napad, v obrambi Liverpoola je prišlo do zmede, z nekaj sreče pa se je v imenitnem položaju pred vrati Liverpoola znašel Benjamin Šeško, v katerega je Woodman nato odbil žogo, ta pa se je od Radečana odbila v gol. Sodniki so si ogledali video posnetek in preverili, če je bil zadetek Slovenca čist in ga naposled potrdili.

Šeško je v drugem polčasu ostal na klopi, ob igrišču so ga opazili rahlo šepati. Domače navijače pa je v tretji minuti nadaljevanja tekme utišal še Dominik Szoboszlai, ki je znižal zaostanek Liverpoola na 1:2. V 56. minuti so Liverpoolčani izigrali obrambo domačih, za izenačenje pa je poskrbel Cody Gakpo. Sledile so minute velikega pritiska gostov, domači pa so prebrodili vihar in v 77. minuti z imenitnim golom Kobbieja Mainooja prišli do novega vodstva. Tega nato do konca niso več izpustili iz rok.

Leeds vse bližje obstanku

Leeds je z zmago nad Burnleyjem (3:1) naredil velik korak k obstanku v premier ligi, tri kroge pred koncem prvenstva ima devet točk prednosti pred Tottenhamom, ki je na 18. mestu v območju izpada. Burnley in Wolverhampton sta že v povsem izgubljenem položaju.

Slovenski reprezentančni branilec Jaka Bijol je prispeval imenitno podajo v osmi minuti tekme na Elland Roadu, s katero je našel Antona Stacha, ta pa je z natančnim strelom domače povedel v vodstvo. 1:0 je bil izid prvega polčasa, v drugem pa je Leeds potreboval le štiri minute, da je nebogljenim gostom zabil še dva gola. V 52. minuti je zadel Noah Okafor, v 56. še Dominic Calvert-Lewin. Domači so se nato sprostili, morda preveč, saj je Burnley v 71. minuti zabil častni gol, strelec pa je bil Loum Tchaouna.

Leeds do konca sezone čakajo še obračuni s Tottenhamom, Brightonom in West Hamom.

Več pritiska spet na strani Manchester Cityja

Manchester City se je aprila vrnil v borbo za angleško lovoriko. Do konca angleške premier lige so še štirje krogi, Manchester City pa ima v dobrem še eno zaostalo tekmo (13. maja proti ekipi Crystal Palace), kar pomeni, da je bitka za prvaka še povsem izenačena. Londončani, ki se v teh dneh borijo še za preboj v finale lige prvakov, so si sezono zakuhali s porazoma proti Bournemouthu in Cityju, ki je bil pred dvema tednoma na medsebojnem dvoboju boljši z 2:1.

Sinje-modri imajo medtem niz treh zaporednih zmag in se lahko osredotočajo samo na razplet angleške lige, kjer lovijo sedmi naslov v zadnjih desetih letih. Vemo pa, kako dolgo Arsenal čaka na svoj 14., že vse od leta 2004!

Trener topničarjev Mikel Arteta je bil po prvi polfinalni tekmi lige prvakov, ki so jo z Atleticom odigrali slabo (1:1), precej besen. Tudi pred tekmo s Fulhamom je svojim igralcem poslal jasno sporočilo: "Osredotočite se na Fulham in željo. Željo do igre, željo do tekmovalnosti, željo do zmage, željo, da boste bliže izpolnitvi sanj!"

Varovanci so ga uslišali; suvereno so ugnali mestne tekmece iz zahodnega dela Londona. Izbranci španskega stratega so vse dvome o zmagi razrešili v prvi polovici tekme, ko je dva gola dosegel Šved Viktor Gyökeres (9. in 45.+4), enega pa Bukayo Saka (40.).

Več pritiska je zdaj znova na strani Manchester Cityja, ki v ponedeljek gostuje pri Evertonu.

Petek, 1. maj:

Sobota, 2. maj

Nedelja, 3. maj:

Ponedeljek, 4. maj:

