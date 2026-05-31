Nedelja,
31. 5. 2026,
13.40

1 ura, 20 minut

Klara Lukan Liza Šajn cestni tek

Klara Lukan tekmice v cestnem teku na 10 km pokorila tudi v Veliki Britaniji

Klara Lukan je zmagala v cestnem teku na 10 km v Manchestru v Veliki Britaniji. | Foto Jure Banfi

Klara Lukan je zmagala v cestnem teku na 10 km v Manchestru v Veliki Britaniji.

Klara Lukan je zmagala v cestnem teku na 10 km v Manchestru v Veliki Britaniji. Slovenka je progo edina pretekla pod 31 minutami. S časom 30:58 je za 19 sekund prehitela Weini Kelati iz ZDA (31:17), tretja je bila domačinka Amy Eloise Neale (32:16), ki je zaostala minuto in 18 sekund. Druga Slovenka Liza Šajn je bila sedma (32:49, +1:51).

V Eritreji rojena Kelati, ki že pet let nastopa za ZDA, in Lukan sta se dolgo borili za prvo mesto in si že po sedmih kilometrih pred zasledovalkami pritekli minuto prednosti.

Po devetih kilometrih sta bili še skupaj, nato pa je Lukan v zadnjem kilometru strla odpor tekmice in zanesljivo zmagala. Tudi Šajn je nekaj tekmic prehitela v zadnjem delu.

Šentjernejčanka Lukan je bila izbrana za najboljšo evropsko atletinjo meseca aprila. Petindvajsetletna slovenska rekorderka je 18. aprila v cestnem teku na 10 km v španskem Laredu s časom 29 minut in 50 sekund dosegla evropski rekord in se kot prva na stari celini spustila pod mejo 30 minut.

Nato je 17. maja na 3000 metrov v Mariboru, kjer se je začela mednarodna atletska liga, tekla 8:57,80 in ji ni uspelo popraviti svojega slovenskega rekorda 8:44,80, ki ga je tekla v dvorani februarja 2023.

Pred tem je 15. marca na polmaratonu v Malagi na šele svojem drugem teku na 21 km z 1:06,43 ure zasedla drugo mesto in dosegla slovenski rekord. Sezono je začela 15. februarja, ko je bila tretja v cestnem teku na pet kilometrov v Monte Carlu.

Lukan je 13. aprila lani na prvem EP v cestnih tekih, ki je bilo v Bruslju in Leuvenu, osvojila bronasto medaljo s časom 31:26. Je slovenska rekorderka v stadionskih tekih na 2000, 3000 in 5000 m ter v cestnih na pet, 10 in 22 km.

Naslednjo tekmo bo imela 6. junija v New Yorku prav tako v cestnem teku na 10 km.

Klara Lukan Liza Šajn cestni tek
