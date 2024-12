Rapsodija Arsenala, Aston Villa poglobila krizo Man Cityja

V angleški nogometni premier ligi že tradicionalno v času božično-novoletnih praznikov odigrajo tekme kar štirih krogov, to soboto in nedeljo najprej 17. kroga. Dogajanje se je začelo z obračunom Aston Ville in ranjenega Manchestra Cityja, ki je izgubil z 1:2 in še poglobil rezultatsko krizo. Branilci naslova so padli na šesto, izbranci Unaija Emeryja pa so poskočili na peto mesto. Arsenal je na gostovanju pri Crystal Palaceu napolnil mrežo mestnemu tekmecu (5:1). V nedeljo se bosta v spektaklu kroga udarila Tottenham in vodilni Liverpool.

Nogometaši Arsenala so v 17. kroga angleškega prvenstva zabeležili deveto zmago, s katero so potrdili tretje mesto na prvenstveni lestvici. Zanesljivo so dobili londonski obračun proti Crystal Palaceu, zmagali so 5:1. V polju sta bili ekipi večji del tekme dokaj izenačeni, so pa bili gosti precej bolj učinkoviti.

Z golom Gabriela Jesusa so povedli v šesti minuti, v 11. minuti je Ismaila Sarr izenačil, toda že tri minute pozneje je bila prednost spet na strani gostov, ko je svoj drugi gol dosegel Jesus. Brazilec je bil v 38. minuti blizu "hat tricka", z glavo je zadel prečko, a žoga se je odbila do Kaija Havertza, ki je dosegel tretji gol za Arsenal. Na 4:1 je v 60. minuti povišal Gabriel Martinelli, končni izid pa je v 84. minuti postavil Declan Rice.

Ena redkih stvari, s katero ni bil zadovoljen trener Arsenala Mikel Arteta, je bila poškodba Bukaya Sake, ki je moral igro zapustiti že v 24. minuti.

Arsenal je z zmago razblinil upanje Nottinghama Foresta, ki je pred tem z 2:0 premagal Brentford, mu prizadejal prvi poraz na domačem igrišču, in za nekaj ur prehitel Londončane na tretjem mestu.

City neuspešen tudi na Villa Parku

Morgan Rogers se je proti nekdanjemu klubu izkazal z zadetkom in podajo. Foto: Reuters Neverjetno, v kako veliko rezultatsko krizo je padel Manchester City. Bogati angleški klub, ki je bil pod vodstvom Josepa Guardiole vajen rednih osvajanj lovorik in vodilnih položajev, je na zadnjih 12 tekmah v vseh tekmovanjih vpisal le eno samo zmago, izgubil pa kar devetkrat. Tokrat je ostal praznih rok na Villa Parku. Po porazu z Aston Villo (1:2), kjer so gostitelji vodili že z 2:0, nato pa je v izdihljajih srečanja Phil Foden dosegel častni gol za prvake, so izbranci Josepa Guardiole padli na šesto, Aston Villa pa se je povzpela na peto mesto.

Da je navijače Cityja še bolj pekel poraz, je poskrbel 22-letni Anglež Morgan Rogers, nekdanji up velikana iz Manchestra, ki pa na Etihadu ni nikoli prejel resne priložnosti za nastop. V štirih letih je bil posojen Lincolnu, Bournemouthu in Blackpoolu, tokrat pa je prispeval asistenco za prvi gol, ki ga je dal Kolumbijec Jhon Duran, nato pa se še sam vpisal na seznam strelcev in še poglobil rezultatsko krizo Cityja.

Portugalec Bernardo Silva in njegov trener Josep Guardiola sta doživela novo razočaranje s Cityjem. Foto: Reuters

Gostitelji so že v uvodu imeli nekaj priložnosti, po prejetem golu pa so gosti zagospodarili na igrišču, a posebno nevarni do zadnjih minut prvega polčasa niso bili, pred odhodom na odmor pa je lepo priložnost zapravil Hrvat Joško Gvardiol. V drugem delu priložnosti ni bilo veliko, City je še naprej imel premoč, ki pa je ni kronal z več kot enim golom, ki pa je prišel prepozno.

"Moramo biti potrpežljivi, enkrat se bo obrnilo v našo korist. Moramo razmišljati pozitivno, fantom povsem zaupam, imajo veliko željo, a jim gre vse narobe. Moramo korak za korakom, prej ali slej se nam bo odprlo," ne obupuje Josep Guardiola, trener Cityja, ki na Otoku ni še nikoli padel v takšno krizo.

Newcastle se je v gosteh znesel nad Ipswichom, Šved Alexander Isak, ki bo prihodnje leto tekmec Slovenije v kvalifikacijah za SP 2026, je dosegel hat-trick. Za prvi zadetek je potreboval le 26 sekund! Foto: Reuters

Zastrašujoča forma Liverpoola, a Slot še ne gleda na lestvico

Arne Slot Foto: Guliverimage Z dvema tekmama manj od branilca lovorike Cityja ima vodilni Liverpool že devet točk več (36). Na 15 tekmah je dosegel 11 zmag, tri remije in en sam poraz. V vseh tekmovanjih pa ima 20 zmag (23 tekem). V tem krogu igra s trenutno desetouvrščenim Tottenhamom (23 točk).

Za Spurs je tekma z rdečimi iz mesta Beatlov ena najtežjih, saj so jo na zadnjih 24 medsebojnih obračunih dobili samo trikrat (šest remijev in 15 porazov). Novi trener Liverpoola Arne Slot o naslovu prvaka še noče govoriti: "Ko bomo vsi odigrali z vsemi 19 tekmeci, bomo lahko prvič sodili o lestvici. Ni pomembno, kje smo med sezono, ampak kje bomo končali na koncu."

Angleško prvenstvo, 17. krog:

Sobota, 21. december:

Nedelja, 22. december:

Lestvica: