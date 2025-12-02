Lepši časi za Jako Bijola na Otoku

Angleško nogometno prvenstvo se nadaljuje s polno paro med tednom. Danes bodo odigrane uvodne tri tekme 14. kroga. Manchester City bo gostoval pri Fulhamu, z zmago pa bi se lahko vodilnemu Arsenalu s tekmo več približal zgolj na -2. Jaka Bijol se bo z Leedsom v sredo pomeril s svetovnim prvakom Chelseajem, navijači pa pričakujejo, da ga bo trener Daniel Farke uvrstil v začetno enajsterico. Vodilni Arsenal bo isti večer gostil Brentford, Liverpool pa Sunderland, Manchester United pa bo brez poškodovanega Benjamina Šeška v sklepnem dejanju kroga v četrtek gostil West Ham.

Torek, 2. december:

Nogometni klubi na Otoku ne poznajo počitka. Danes bodo odigrane uvodne tri tekme 14. kroga. Manchester City bo gostoval v Londonu pri Fulhamu. Statistika je njegova zaveznica, saj je proti Fulhamu nazadnje izgubil leta 2009, vseeno pa lahko varovance Josepa Guardiole skrbi skromen izkupiček na gostovanjih v tej sezoni. V tej sezoni so izgubili pri Brightonu, Astonu Villi in Newcastlu. Nazadnje so tako v gosteh zmagali oktobra.

Phil Foden je na zadnji tekmi zagotovil Cityju zmago proti Bijolovemu Leeds Unitedu z zadetkom v sodnikovem podaljšku. Na gostovanjih v tej sezoni ne osvaja veliko točk. Foto: Reuters

Na St. James Parku se bosta spopadla Newcastle in Tottenham. Sta udeleženca lige prvakov, v domačem prvenstvu pa ne navdušujeta. Trenutno zasedata 13. in 12. mesto, tako da se trenerju londonskega kluba Dancu Thomasu Franku že počasi trese stolček.

Bijol z Leedsom proti svetovnim prvakom

Topničarjem je točko na gostovanju pri Chelseaju zagotovil Mikel Merino. Foto: Reuters Arsenal, ki mu gre v tej sezoni imenitno in lahko prvič po dveh desetletjih postane angleški prvak, bo v sredo gostil Brentford.

Branilec naslova Liverpoola se bo na Anfieldu pomeril z neugodnim Sunderlandom in iskal pot do nove zmage, s katero bi se v slačilnico rdečih vrnil prepotreben mir, Leeds United pa čaka na Elland Roadu nov zahteven izpit. Gostil bo svetovnega prvaka Chelsea, ki je v prejšnjem krogu z igralcem manj proti vodilnemu Arsenalu osvojil točko (1:1).

Jaka Bijol bi se lahko vrnil v začetno enajsterico Leedsa. Foto: Guliverimage Blizu točke je bil v prejšnjem krogu tudi Leeds, a je nato City na Etihadu prišel do zmage v sodnikovem podaljšku (3:2). Na tisti tekmi sta v drugem polčasu vstopila v igro Jaka Bijol in Dominic Calvert-Lewin. Nemški trener Daniel Farke je pri zaostanku z 0:2 spremenil formacijo in zaigral s tremi branilci. Tako se je Bijol pridružil standardnima Rodonu in Struijku, obrambna vrsta pa se je v tem delu srečanja izkazala in ustavila nevarnega Erlinga Haalanda.

Navijači Leedsa so prepričani, da bo trener Farke obdržal sistem 3-5-2 tudi za prihodnje izzive. V tem primeru bi se Korošec vrnil v začetno enajsterico, tako da bi se zanj na Otoku začeli boljši časi. Leeds bi tako lahko začel dvoboj proti svetovnim prvakom z zasedbo Perri; Rodon, Struijk, Bijol; Bogle, Gruev, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Nmecha.

Bo Šeško počival še nekaj tednov?

V četrtek bo Manchester United na Old Traffordu pričakal West Ham. V napad rdečih vragov se vrača Matheus Cunha. Brazilec že trenira s soigralci, Benjamin Šeško pa bo moral na kaj takšnega še počakati.

Benjamin Šeško zaradi poškodbe kolena še ne more pomagati soigralcem. Foto: Guliverimage

Poškodba kolena še ni odpravljena, po zadnjih ocenah nekaterih otoških medijev bi se lahko vrnil na igrišče 15. decembra proti Bournemouthu. To bi zelo pomagalo trenerju Rubenu Amorimu, ki bo čez nekaj tednov izgubil kar nekaj pomembnih afriških varovancev, med njimi tudi prvega strelca Bryana Mbeuma. Na zadnji tekmi sta mrežo Crystal Palacea zatresla Joshua Zirkzee in Mason Mount.

Angleško prvenstvo, 14. krog:

Torek, 2. december:

Sreda, 3. december:

Četrtek, 4. december:

Lestvica: