Kateri izmed angleških velikanov se bodo pridružili Žanu Vipotniku?

Znani so prvi štirje udeleženci osmine finala angleškega ligaškega pokala. Med njimi je tudi Swansea City, pri katerem nastopa Žan Vipotnik, še zadnji Slovenec v tekmovanju. Labodi so po preobratu premagali Nottingham Forest (3:2), Konjičan pa je izjemno formo, v dresu Swansea Cityja je meril v polno že na peti zaporedni tekmi, kronal z zlata vrednim zadetkom v sodnikovem podaljšku za 2:2. Med 16 najboljših se je presenetljivo uvrstil tudi Grimsby Town. Četrtoligaš, ki je v 2. krogu senzacionalno izločil Šeškov Manchester United, je zdaj v gosteh odpravil Sheffield Wednesday (1:0). Največji favoriti za lovoriko bodo na delu ta teden. Liverpool bo zvečer gostil Southampton, Chelsea pa se bo mudil pri Lincoln Cityju.

Zadnjih 12 tekem šestnajstine finala angleškega ligaškega pokala bo odigranih ta teden. Na delu bo tudi šest angleških velikanov, ki nastopajo v ligi prvakov. Prvak Liverpool bo zvečer na Anfieldu pričakal Southampton.

Podvig Žana Vipotnika na Otoku

V angleškem ligaškem pokalu se za lovoriko poteguje le še en klub s slovenskim legionarjem. To je Swansea City, član Championship, pri katerem se dokazuje Žan Vipotnik. V sredo je presenetiti prvokategornika Nottingham Forest, pri katerem Miran Pavlin opravlja vlogo tehničnega direktorja. Čeprav so gostje vodili že z 2:0 in se spogledovali za napredovanjem, so gostitelji v zadnji četrtini srečanja priredili nepozaben preobrat.

Najprej je v 68. minuti branilec Cameron Burgess znišal na 1:2. Deset minut pozneje je v igro vstopil Vipotnik. Konjičan je sicer v odlični formi, za valižanski klub je zadel v polno na zadnjih petih tekmah. V polno je meril tudi konec prejšnjega tedna proti Hull Cityju (2:2) in jo tako zagodel nekdanjemu trenerju pri Mariboru Sergeju Jakiroviću.

Slovenski reprezentant jo je zagodel Pavlinovemu Nottinghamu. Foto: Guliverimage

Tokrat pa se je izkazal v sodnikovem podaljšku, ko je zatresel mrežo Nottinghamu v 93. minuti in izenačil na 2:2. Da se dvoboj vendarle ni prevesil v izvajanje 11-metrovk, je v 97. minuti poskrbel Burgess in še z drugim zadetkom na srečanju poskrbel za delirij domačih navijačev. Swansea je tako izločil favorizirane goste, ki jih vodi donedavni strateg Tottenhama Ange Postecoglou.

Na Hillsboroughu prevladovali gostujoči navijači

Če bi se tekme 2. kroga angleškega ligaškega pokala končale brez presenečenj, bi se v torek za napredovanje pomerila Jaka Bijol (Leeds) in Benjamin Šeško (Man Utd), tako pa sta se na znamenitem Hillsboroughu za preboj med najboljših 16 udarila njuna krvnika, Sheffield Wednesday in Grimsby Town.

Navijači Grimsby Towna so v Sheffieldu prišli na svoj račun. Foto: Guliverimage

Četrtoligaš, ki je senzacionalno izločil Šeškove rdeče vrage, je poskrbel za novo presenečenje. Na gostovanju v Sheffieldu se je počutil kot doma. Na tekmo je odpotovalo kar šest tisoč privržencev, navijači drugoligaša Wednesdaya so zaradi nezadovoljstva z lastnikom kluba Dejphonom Chansirijem nadaljevali bojkot, tako da je dvoboj na objektu, ki sprejme blizu 40 tisoč gledalcev, skupno spremljalo le dobrih devet tisoč ljubiteljev nogometa.

Večina jih je prišla iz 120 kilometrov oddaljenega Grimsbyja in se pozno v noč veselila novega uspeha nižjeligašev. Grimsby se je v osmino finala tekmovanja uvrstil prvič po 24 letih.

Grimsby Town nadaljuje pravljico v angleškem ligaškem pokalu. V tej sezoni so premagali tekmeca iz četrte, prve in druge angleške lige. Foto: Guliverimage

Brentford je v edinem premierligaškem spopadu v torek po izvajanju enajstmetrovk izločil Aston Villo, Crystal Palace pa je v vročem londonskem spopadu po enakem scenariju ugnal Millwall.

