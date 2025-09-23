Kdo bosta zadnja četrtfinalista? Se bo nekdanjemu selektorju Slovencev spet smejalo?

Danes bosta znana še zadnja četrtfinalista svetovnega odbojkarskega prvenstva. Ob 9.30 si bodo nasproti stali Tunizijci in Čehi, ob 14. uri pa še Srbija, ki jo vodi nekdanji selektor Slovencev Gheorghe Cretu, in Iran.

Na prvi tekmi se bodo za napredovanje udarili Tunizijci in Čehi. Tunizija je po zmagi nad Egiptom in Filipini osvojila prvo mesto v skupini A, Čehi pa so bili drugi v skupini H. Brez izgubljenega niza so premagali Srbe in Kitajce, brez osvojenega pa izgubili proti Brazilcem, ki so se od prvenstva poslovili že po skupinskem delu.

Srbija, ki jo vodi Gheorghe Cretu, se bo za četrtfinale pomerila z Iranom. Foto: Volleyball World

Na drugi tekmi sledi obračun Irana in Srbije. Iranci so premagali Tunizijce in Filipince ter končali na drugem mestu svoje skupine. Srbi pa so za uvod izgubili proti Čehom, nato premagali Kitajce, za ohranitev upov na napredovanje pa so potrebovali zmago nad Brazilijo. Varovanci nekdanjega selektorja Slovencev Gheorgheja Cretuja so južnoameriško velesilo odpravili s 3:0 in zasedli prvo mesto skupine.

Zmagovalca današnjih dvobojev se bosta v četrtfinalu v četrtek pomerila med seboj.

Četrtfinale se bo začel v sredo s tekmo med Italijani in Belgijci, nato sledi še bitka Poljakov in Turkov, v četrtek se bodo pomerili Bolgari in Američani.

Svetovno prvenstvo, osmina finala

Torek, 23. september

Sobota, 20. september

Nedelja, 21. september

Ponedeljek, 22. september

Preberite še: