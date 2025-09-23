"Nikoli se ne sramujte svojih brazgotin. Ne glede na to, ali so telesne, čustvene ali psihološke," je med drugim zapisala Jelena Dokić, nekdanja vrhunska teniška igralka, ki je v mladosti trpela nasilje očeta.

Lani je na filmska platna prišel pretresljiv dokumentarni film o nekdanji avstralski teniški igralki Jeleni Dokić (Unbreakable: The Jelena Dokic Story), ki je zaradi nasilnega očeta preživljala marsikaj. Navsezadnje je to zgodba o tem, kako se je teniški svet odločil pogledati stran, ko je Jelena najbolj potrebovala pomoč. Dokumentarni film je dobil naslov pa knjigi Unbreakable iz leta 2017, ki jo je Jelena Dokić napisala skupaj s športno novinarko Jess Halloran.

Na spodnji fotografiji so vidne modrice, ki jih je dobila od nasilnega očeta.

Le majhen del njenih ran

Jelena s svojimi zapisi še danes opozarja na nasilje, ki ga je doživljala v težkih obdobjih kot teniška igralka in tudi pozneje. V zadnjem zapisu, v katerem je objavila fotografijo, na kateri so vidne modrice na nogah, je odkrito spregovorila tudi o nasilju, ki ga je bila deležna od očeta Damirja Dokića.

"Vsaka rana pusti brazgotino. To je bil le majhen del mojih ran zaradi enega od pretepov, a teh je bilo v otroštvu veliko. Pustili so brazgotine in te so še vedno tukaj. Čeprav tega nikoli ne bom pozabila, me to ni uničilo. Nasprotno, to bolečino spreminjam v moč in z njo želim spremeniti svoje življenje in morda tudi življenje koga drugega," je uvodoma zapisala nekdaj četrta igralka sveta.

Jelena Dokić je bila nekdaj četrta igralka sveta. Foto: Guliverimage/Getty Images

Zgodbe lahko prinesejo spremembe

Brazgotine je spremenila v svoj smisel ter na ta način ustavila nasilje v svoji družini in postala povsem druga oseba od tiste, ki je nasilje doživljala dvajset let. Želi postati boljša in pomagati drugim, ob tem pa poudarja, da je vredno vztrajati in ostati pogumen.

"Nikoli se ne sramujte svojih brazgotin. Ne glede na to, ali so telesne, čustvene ali psihološke. Pomenijo samo to, da ste bili močnejši od tistega, kar vas je skušalo zlomiti. Moje brazgotine so mi pokazale moč. Tisto, kar bi me lahko uničilo, me je zgradilo v to, kar sem danes. Brazgotine postanejo zgodbe in pomembno je, da jih povemo, saj lahko prinesejo spremembe in rešijo življenja. Zato bodite ponosni na svoje brazgotine in se jih nikoli ne sramujte. So le dokaz, da ste borec, ki je preživel težko bitko."

Jelena Dokić je že leta 2017 izdala knjigo, v kateri je razkrila krutosti očeta. Foto: Instagram/Getty Images

Oče je Jeleno psihično, čustveno in fizično zlorabljal že od šestega leta. Posledice so bile posttravmatska stresna motnja, depresija, anksioznost, celo misli na samomor. A ko je končala teniško kariero in napisala knjigo, je ugotovila, da je moč v ranljivosti in iskrenosti. "Dan, ko je knjiga izšla, je bil najboljši dan v mojem življenju," je pred časom povedala danes 42-letna Jelena. Dolgo časa se je zaradi vseh težav borila z odvečno težo, a tudi to ji je uspelo premagati.

Damir Dokić, nasilni oče Jelene Dokić Foto: Gulliver/Getty Images

Bili so trenutki, ko se ni želela več vrniti na igrišče

Jelena Dokić je nekoč igrala tudi pod jugoslovansko zastavo in bila med najboljšimi igralkami sveta. V dokumentarnem filmu, ki je bil predstavljen v Avstraliji, je poudarila, da so bili tudi trenutki, ko je želela izginiti s teniškega igrišča in se nikoli več vrniti, razmišljala je celo o samomoru.

Rojena je bila v Osijeku, a se je zaradi vojne v Jugoslaviji njena družina preselila v Sydney. Stara je bila 11 let. Njen danes že pokojni oče Damir je v tenisu videl izhod iz težkega položaja, v katerem se je znašla njegova družina. Največji davek pa je plačala prav Jelena.

