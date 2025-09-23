V njegovi vitrini se je nabralo že kar nekaj medalj z največjih tekmovanj, a prav veliko finančno nima od tega. Anže Urankar, kajakaš na divjih vodah, je zadnji konec tedna še tretjič zapored osvojil naslov svetovnega prvaka. Pa ima Ljubljančan še dovolj motivacije za naprej?

Anže Urankar se je v zadnjih letih močno uveljavil v kajaku in kanuju na divjih vodah. To je še enkrat dokazal, ko je na zadnjem svetovnem prvenstvu v Čeških Budjejovicah še tretjič zapored postal svetovni prvak. Skupno je bil to zanj že četrti naslov v sprintu na divjih vodah v posamični konkurenci. Prav tako se je z zadnjega prvenstva vrnil z zlato medaljo v ekipnih vožnjah.

Anže Urankar je še tretjič zapored postal svetovni prvak. Foto: Aleš Berka

Toliko odrekanja še ni bilo

"Super je. Veliko sem vložil v to svetovno prvenstvo, letos sem šel kar štirikrat na priprave. Avgusta sem bil 17 dni na tem prizorišču, tako da je res lepo, ko se na koncu ves trud poplača," nam je uvodoma povedal Urankar. Priznal je, da je prvi naslov vseeno nekaj posebnega, a tudi zadnji naslov je nekaj posebnega. "Toliko odrekanja še nikoli ni bilo. Tekma je bila pozno v sezoni in praktično nimaš dopusta, tako da je bil ta uspeh res prigaran."

Ljubljančan je že pred časom razkril, da mu je z leti vedno težje tekmovati. Ko je bil mlajši, se ni toliko obremenjeval, danes, ko je šport njegova služba, pa je bremena nekoliko več. "Malo sem se že privadil. Mislim tudi, da dobro delujem pod pritiskom. Je pa tako, da si pritisk sam ustvariš, ker sem res hotel zmagati. In ko veš, da z drugim mestom ne bi bil zadovoljen, moraš res prikazati tisto pravo vožnjo. Pritisk je tudi zato, ker ljudje veliko pričakujejo od tebe, ker si favorit. Je težko, ampak se da."

Anže Urankar in Nejc Žnidarčič, prvi in drugi na zadnjem SP v sprintu Foto: Aleš Berka in Jon Šenk

Prizorišče v Čeških Budjejovicah je nekaj posebnega, saj se pogosto zgodi, da zaradi umazane vode tekmovalci tam zbolijo. Takšno izkušnjo je imel na zadnjih pripravah na svetovno prvenstvo tudi Urankar.

"Po vsakem treningu smo jemali probiotike. Avgusta, ko sem bil nazadnje tam na pripravah, sem po koncu zbolel. Imel sem želodčne težave. Voda je res neugodna, pa tudi zdaj na prvenstvu ne vem, koliko ljudi je zbolelo. Če greš tja na priprave, obstaja kar velika možnost, da zboliš, sploh če si prvič tam," je povedal naš sogovornik. Na samem prvenstvu se ni hotel ukvarjati še s tem, ker je vedel, da je naredil vse, kar je bilo v njegovi moči, in le upal na najboljše.

Mia Medved, Anja Osterman, Anže Urankar in Rok Šmit so naknadno dobili medaljo z lanskega svetovnega prvenstva na mirnih vodah. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Nepričakovana medalja, a brez pravega veselja

Osemindvajsetletnik se je v preteklosti izkazal tudi v kajaku na mirnih vodah, ki je olimpijska disciplina. V začetku septembra je izvedel, da je naknadno osvojil bronasto medaljo z lanskega svetovnega prvenstva v mešanem četvercu, potem ko je bila portugalska reprezentanca zaradi dopinga kaznovana. In koliko je bilo zadovoljstva ob tem spoznanju?

"Nenavadna čustva. Skoraj sem bil bolj razočaran nad tem športom kot pa vesel. Seveda sem bil tudi vesel, saj je to prva medalja na mirnih vodah, ampak občutek je bil čuden. Kot da ti vzamejo tisto pristno veselje, ki ga imaš takoj po tekmi. Težko to opišem."

Letos je na mirnih vodah tekmoval samo na evropskem prvenstvu. Tako se je odločil, ker so bile letošnje proge na divjih vodah zelo zahtevne, zato je veliko treniral na teh. Veliko je bil v Bovcu, je pa prepričan, da se bo v prihodnji sezoni spet na vso moč lotil kajaka na mirnih vodah.

"Želel bi si, da bi bilo finančno kaj več." Foto: Bojan Puhek

Znano je, da imajo spustaši na divjih vodah bolj malo od svojih vrhunskih uspehov. Anže je zaposlen na ministrstvu za notranje zadeve, kar mu omogoča, da se lahko res posveti treningom. A na kaj več štirikratni svetovni prvak v sprintu na divjih vodah ne more računati.

"Želel bi si, da bi bilo finančno kaj več. Nekako se da, ampak vseeno bi bilo bolje, če bi lahko dobili še kaj več. Pravzaprav niti ne znam čisto odgovoriti na to vprašanje. Je pa neko zadovoljstvo, ko vložiš toliko truda in potem vidiš, da si najboljši. Za zdaj imam še ambicije in še ne mislim odnehati."

Čaka ga še ena tekma svetovnega pokala. Foto: Nina Jelenc

Sezone še ni konec

Anžeta smo ujeli ravno na poti v Skopje, kjer ga čaka še zadnja tekma svetovnega pokala. Motivacije mu ne manjka, saj si želi, da bi mu prvič v karieri uspelo zmagati v skupnem seštevku svetovnega pokala.

"Zdi se mi, da sem največ motivacije dobil, ko sem na evropskem prvenstvu tik pred ciljem naredil napako. To mi je dalo veliko motivacije. Motivacija je tudi za svetovni pokal, ker trenutno nisem v najboljšem položaju za zmago v skupnem seštevku, ampak z dvema zmagama mi lahko še uspe. In to me žene naprej. Nisem še namreč zmagal v skupnem seštevku v svetovnem pokalu. Proga v Skopju mi kar ustreza."

Preberite še: