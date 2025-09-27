Dominacija se nadaljuje: Ana Šteblaj in Anže Urankar najboljša na svetovnem pokalu v Skopju

Spustaši na divjih vodah v Skopju tekmujejo na zadnji letošnji tekmi za svetovni pokal. V sprintu na divjih vodah sta slovensko dominacijo nadaljevala Ana Šteblaj in Anže Urankar, ki sta dosegla novi zmagi.

Novi-stari svetovni prvak v sprintu na divjih vodah Anže Urankar, ki si je prejšnji vikend na Češkem priveslal že tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka, v karieri pa četrtega, je bil najboljši tudi na svetovnem pokalu v Skopju. Za novo zmago je za 65 stotink sekunde prehitel Francoza Maxenca Barouha ter njegovega rojaka Luco Baroneja, ki je zaostal za 94 stotink. V finalu sta veslala še dva slovenska reprezentanta. Jon Šenk se je uvrstil na deseto mesto, Matija Preskar pa je bil 12.

Slovenska ekipa se je zmage veselila tudi v konkurenci kajakašic. Letošnja svetovna prvakinja do 23 let Ana Šteblaj je našla najhitrejše linije ter imela v cilju 54 stotink prednosti pred Francozinjo Clemence Hulpiau. Tudi bron je osvojila francoska kajakašica, in sicer Emma Lacoste, ki je za Ano Šteblaj zaostala za 81 stotink.

Uspeh so dopolnile tudi preostale Slovenke na startu preizkušnje. Mladinska svetovna prvakinja v sprintu Hana Bedernjak je bila osma, Maša Simončič, ki je v Solkanu na svetovnem mladinskem prvenstvu osvojila bron, pa deseta. Le štiri stotinke so od uvrstitve v finale ločile Špelo Marinko, ki je bila v drugi vožnji enajsta, napredovalih pa je deset najboljših tekmovalk te vožnje. V prvi kvalifikacijski vožnji je imela 19. čas.

V soboto se svetovni pokal v Severni Makedoniji nadaljuje še z eno preizkušnjo sprinta.

