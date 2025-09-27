Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Sobota,
27. 9. 2025,
8.44

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Ana Šteblaj Anže Urankar

Sobota, 27. 9. 2025, 8.44

1 ura, 18 minut

Skopje, svetovni pokal, spust na divjih vodah

Dominacija se nadaljuje: Ana Šteblaj in Anže Urankar najboljša na svetovnem pokalu v Skopju

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ana Šteblaj Anže Urankar Skopje 2025 | V sprintu na divjih vodah sta tudi v Skopju kraljevala Ana Šteblaj in Anže Urankar. | Foto Jon Šenk

V sprintu na divjih vodah sta tudi v Skopju kraljevala Ana Šteblaj in Anže Urankar.

Foto: Jon Šenk

Spustaši na divjih vodah v Skopju tekmujejo na zadnji letošnji tekmi za svetovni pokal. V sprintu na divjih vodah sta slovensko dominacijo nadaljevala Ana Šteblaj in Anže Urankar, ki sta dosegla novi zmagi.

Novi-stari svetovni prvak v sprintu na divjih vodah Anže Urankar, ki si je prejšnji vikend na Češkem priveslal že tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka, v karieri pa četrtega, je bil najboljši tudi na svetovnem pokalu v Skopju. Za novo zmago je za 65 stotink sekunde prehitel Francoza Maxenca Barouha ter njegovega rojaka Luco Baroneja, ki je zaostal za 94 stotink. V finalu sta veslala še dva slovenska reprezentanta. Jon Šenk se je uvrstil na deseto mesto, Matija Preskar pa je bil 12.

Anže Urankar
Sportal Slovencu so vzeli pristno veselje

Slovenska ekipa se je zmage veselila tudi v konkurenci kajakašic. Letošnja svetovna prvakinja do 23 let Ana Šteblaj je našla najhitrejše linije ter imela v cilju 54 stotink prednosti pred Francozinjo Clemence Hulpiau. Tudi bron je osvojila francoska kajakašica, in sicer Emma Lacoste, ki je za Ano Šteblaj zaostala za 81 stotink.

Uspeh so dopolnile tudi preostale Slovenke na startu preizkušnje. Mladinska svetovna prvakinja v sprintu Hana Bedernjak je bila osma, Maša Simončič, ki je v Solkanu na svetovnem mladinskem prvenstvu osvojila bron, pa deseta. Le štiri stotinke so od uvrstitve v finale ločile Špelo Marinko, ki je bila v drugi vožnji enajsta, napredovalih pa je deset najboljših tekmovalk te vožnje. V prvi kvalifikacijski vožnji je imela 19. čas.

V soboto se svetovni pokal v Severni Makedoniji nadaljuje še z eno preizkušnjo sprinta.

Preberite še:

Anže Urankar, Nejc Žnidarčič
Sportal Nova slovenska prevlada na svetovnem prvenstvu!

Ana Šteblaj Anže Urankar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.