Ani Šteblaj v Skopju zmaga na svetovnem pokalu in v skupnem seštevku serije

S še drugo preizkušnjo sprinta na divjih vodah tega konca tedna v Skopju se je končala letošnja serija tekem za svetovni pokal. Znova je blestela Ana Šteblaj, ki je zmagala tako na tekmi v kanjonu Matka kot tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Anže Urankar je bil na tekmi tokrat tretji, skupno pa drugi.

V dveh dneh tekmovanj za svetovni pokal v spustu na divjih vodah se je slovenska ekipa po zaslugi Ane Šteblaj in Anžeta Urankarja veselila štirih kolajn, treh zlatih in bronaste, dobro pa so nastopali tudi drugi slovenski predstavniki.

Na reki Treski je Šteblaj v konkurenci kajakašic v soboto dosegla še drugo zmago v preizkušnji sprinta na divjih vodah. Tokrat je bila 28 stotink hitrejša od Francozinje Emme Lacoste, tretja Čehinja Marie Nemcova pa je zaostala za devet desetink.

V finalu tudi Hana in Maša

V finalu kajakašic sta veslali še dve Slovenki, dobitnici kolajn na letošnjem svetovnem mladinskem prvenstvu na Soči. Hana Bedernjak je priveslala do osmega mesta, Maša Simončič pa je bila 15. Znova je le za eno mesto uvrstitev v finale zgrešila Špela Marinko, ki je drugo kvalifikacijsko vožnjo končala na 11. mestu.

Na tekmi je novo zmago lovil štirikratni svetovni prvak v tej disciplini Urankar, ki pa je tokrat moral priznati premoč francoskima kajakašema. S progo je najhitreje namreč opravil Luca Barone, drugi pa je bil Maxence Barouh. Urankarju je zmaga ušla za 91 stotink. V finalu je veslal tudi Jon Šenk in bil 12., Matija Preskar pa je tokrat uvrstitev v finale zgrešil za 28 stotink. V drugi kvalifikacijski vožnji je bil namreč 11.

Izjemna sezona Ane Šteblaj

Z novimi stopničkami na tekmi svetovnega pokala sta Šteblaj in Urankar med najboljšimi končala tudi letošnjo serijo tekem za svetovni pokal, ki so bile organizirane v Banjaluki in Skopju. Šteblaj je bila najboljša v konkurenci kajakašic. Za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala je zbrala 196 točk, sledili pa sta ji Francozinja Lacoste in Nemka Sophia Schmidt, ki sta zbrali po 166 točk. Hana Bedernjak je bila v skupnem seštevku deveta (135 točk), Maša Simončič 17. (104) in Špela Marinko 19. (92).

V konkurenci kajakašev je v skupnem seštevku svetovnega pokala Urankar osvojil drugo mesto. Zmagal je Barouh, ki je v letošnji sezoni zbral 381 točk, Urankar jih je imel 369, tretji Švicar Linus Bolzern pa 354. Šenk je bil skupno 10. (316 točk), Preskar 11. (309), Tjaš Til Kupsch 29., Lenart Stanovnik pa 38. (211).

