Šteblaj in Urankar najhitrejša v kvalifikacijah SP v sprintu na divjih vodah

S kvalifikacijami se je v Čeških Budejovicah začelo svetovno prvenstvo v sprintu na divjih vodah. Slovenci so uvodni dan potrdili, da bodo v krogu favoritov za osvajanje kolajn tudi na tem prvenstvu. Najhitrejša časa kvalifikacij sta postavila Ana Šteblaj med kajakašicami in Anže Urankar med kajakaši.

Ana Šteblaj je na Češko pripotovala kot aktualna svetovna prvakinja do 23 let v sprintu na divjih vodah in dobitnica kolajne v tej disciplini na lanskem članskem svetovnem prvenstvu. Na progi v Čeških Budejovicah, kjer je spomladi slavila na tekmi evropskega pokala, je v kvalifikacijah postavila najboljši čas in se tako brez težav neposredno že s prvo vožnjo uvrstila v sobotni finale.

Ana Šteblaj Foto: Aleš Berka "Sama vožnja se mi ni zdela tako tekoča, kot bi lahko bila, ampak mislim, da so bili nekoliko krivi tudi živci. Morda nobena ni bila sproščena in imela perfektne vožnje. Ampak šteje jutri, tako da bom to vse poskušala še izboljšati," je za Kajakaško zvezo Slovenije povedala Šteblaj. Ta je bila 11 stotink hitrejša od Čehinje Anne Retkove in 16 stotink od še ene domačinke Kristine Novosadove.

V prvem nastopu je najmlajša članica reprezentance Maša Simončič zasedla 13. mesto, Hana Bedernjak pa je bila 18. Po prvem nastopu je v sobotni finale vodilo le prvih pet mest, tako da sta obe morali na progo še enkrat. Uspelo je Bedernjak, letošnji mladinski svetovni prvakinji, ki je uvrstitev v finale ujela z desetim časom druge kvalifikacijske vožnje. Simončič, ki je letos na svetovnem mladinskem prvenstvu v Solkanu osvojila bron, je bila v drugo 17. in končala posamične nastope na SP.

V soboto bodo v finalu kajakašev vsi štirje slovenski predstavniki. Branilec naslova Anže Urankar je postavil najboljši čas prve vožnje in se gladko uvrstil v sobotni del tekmovanja. Na drugo mesto je priveslal Čeh Vojtech Matejiček, ki je za Ljubljančanom zaostal za 27 stotink, tretji pa je bil Nejc Žnidarčič, ki je prav tako v finale napredoval s prvim nastopom. Letošnji evropski prvak zaostal za 46 stotink.

Na peto mesto je priveslal Tjaš Til Kupsch in se tako tudi on neposredno uvrstil v finale. V finale se je uvrstil tudi Jon Šenk. V prvem nastopu je bil osmi, v drugem pa 11., a je po pritožbi slovenske ekipe tudi on napredoval v finale. Starter ga je namreč nepravilno motil, tako da bo na startu finala kajakašev 16 kajakašev.

V soboto bodo najprej na sporedu posamični finali, potem pa še ekipne tekme.

