STA

Torek,
26. 8. 2025,
15.13

1 ura, 17 minut

kvalifikacije za evropsko prvenstvo Andrej Razdrh slovenska nogometna reprezentanca do 21 let

Slovenska nogometna reprezentanca U21

Andrej Razdrh razkril seznam za začetek kvalifikacij

STA

Andrej Razdrh je objavil seznam reprezentantov za kvalifikacije za EP 2027.

Andrej Razdrh je objavil seznam reprezentantov za kvalifikacije za EP 2027.

Foto: Aleš Fevžer

Selektor slovenske reprezentance do 21 let Andrej Razdrh je predstavil seznam poklicanih nogometašev za uvodno tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027 z Norveško, ki bo 9. septembra ob 18. uri v Drammnu. Na seznamu letnikov 2004 in mlajših je precej novih imen, saj so se morali nosilci iz prejšnje generacije posloviti.

Matjaž Kek
Sportal Še na Euru 2024 je bil nezamenljiv, zdaj ga ni na Kekovem seznamu

"Nova ekipa se bo oblikovala skozi celotne kvalifikacije. Večina pomembnih igralcev prejšnje selekcije je končala igranje za mlado reprezentanco, so pa vseeno z nami nekateri, ki so bili del evropskega prvenstva," je za Nogometno zvezo Slovenije pojasnil Razdrh.

Kje je največ sprememb?

Poudaril je, da je največ sprememb v zvezni vrsti in napadu. "Pojavilo se je nekaj novih, zanimivih fantov, ki si gotovo zaslužijo priložnost. Ob tem moram izpostaviti tudi sodelovanje s selektorjem Mišem Brečkom, ki bo mladinsko reprezentanco v istem terminu vodil na treh težkih tekmah, oktobra pa na kvalifikacijskem turnirju. Po najinem dogovoru bo na primer Nejc Viher del slovenske reprezentance do 19 let," je dodal Razdrh, ki še vedno ne more računati na poškodovanega Marka Ristića.

"Ta selekcija bo prvič skupaj in pričakuje svojo prvo tekmo. Praktično se moramo na le štirih treningih ustrezno uigrati in pripraviti na zahteven obračun. Norvežani, ki niso sodelovali na EP, so imeli skoraj leto dni časa za sestavljanje in pripravo ekipe za kvalifikacije," je dejal Razdrh in se ozrl na prvega tekmeca.

Vsaka točka bo dragocena

"Norveška je zelo kakovostna reprezentanca, sestavljena iz precejšnjega števila fantov, ki bodo letos nastopali na svetovnem prvenstvu do 20 let. Gre za zelo hitro, tehnično odlično podkovano in intenzivno ekipo, ki je nedvomno eden od favoritov skupine," meni Razdrh, a dodaja: "Seveda se želimo tudi mi uvrstiti na veliko tekmovanje. Tisti fantje, ki so bili na EP, so videli, kako posebno je to."

V skupini G so ob Sloveniji in Norveški še Nizozemska, Izrael in BiH. "Imamo zelo zahtevno skupino, kjer bo vsaka točka zelo dragocena. Nizozemska in Norveška sta višje rangirani od nas, medtem ko sta Izrael in Bosna in Hercegovina nepredvidljivi in neugodni reprezentanci. Za napredovanje so bo moralo marsikaj iziti, naš cilj pa je uvrstitev na eno od prvih dveh mest v skupini."

Reprezentanca, v katero je kot pomočnik trenerja prišel nekdanji reprezentant Nejc Skubic, se bo zbrala 1. septembra v Čatežu ob Savi.

Seznam Slovenije:

- vratarji: Lovro Štubljar (Groningen), Žan Mauricio (ZTE), Luka Kolar (Celje);

- branilci: Lovro Golič (Mechelen), Relja Obrić (Atalanta), Srđan Kuzmić (Viborg), Rok Schaubach (Aluminij), Nino Milić (Domžale), Mitja Ilenič (New York City), Žan Petrovič (Mura);

- vezisti: Beno Selan (Bravo), Florjan Jevšenak (Celje), Luka Turudija (Mura), Rok Štorman (Karvina), Marcel Lorber (Domžale), Edvin Krupić (Mura), Luka Topalović (Inter), Kristjan Bendra (Sturm);

- napadalci: Dino Kojić (Olimpija), Matej Malenšek (Radomlje), Jaka Čuber Potočnik (Rot-Weiss Essen), Mateo Aćimović (Olimpija), Leo Rimac (Koper).

kvalifikacije za evropsko prvenstvo Andrej Razdrh slovenska nogometna reprezentanca do 21 let
