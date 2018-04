Olimpija se mu je odrekla, zdaj ji lahko pokvari načrte

Andraž Kirm pred derbijem z Olimpijo

Prihoda izkušenih zveznih igralcev, kot sta Andraž Kirm in Agim Ibraimi, sta v jesenskem delu prerodila domžalsko zasedbo. Izkušeni Ljubljančan, ki se je po koncu sezone 2016/17 pri Olimpiji znašel na stranskem tiru, je postal član rumene družine v začetku jeseni.

Konec oktobra je zaigral za Domžale in z njimi v prvem nastopu v gosteh premagal Gorico (3:1), v naslednjem nastopu ostal praznih rok v domačem derbiju z Mariborom (0:1), nato pa je sledila rumena rapsodija. Nanizal je kar 11 zmag.

Z Domžalami lovi absolutni rekord 1. SNL

Edini poraz v tej sezoni je doživel proti Mariboru. Bilo je konec oktobra 2017. Foto: Žiga Zupan/Sportida V 13 tekmah je tako Domžalam pomagal kar do 12 zmag, v statistiko pa se vpisal z zadetkom in tremi podajami. Postal je eden izmed ključnih členov, ki so Rožmanovi četi pomagali do statusa nepremagljive in nedotakljive ekipe na sončni strani Alp. Moštva, ki ruši vse pred seboj, obenem pa ne pleni pozornosti le z zmagami, ampak tudi všečnim in napadalnim nogometom. S takim, za kakršnega si ves čas prizadeva Simon Rožman, najmlajši strateg 1. SNL, ki se je lani razveselil tako izkušene okrepitve, kot je dolgoletni reprezentant Kirm.

Danes lovi z Domžalami 12. zaporedno zmago, s katero bi rumeni izenačili absolutni rekord 1. SNL, ki je že 26 let v lasti Olimpije. Ljubljančani so za zdaj edini klub, ki je v isti sezoni nanizal 12 zmag, Domžale pa imajo priložnost, da izenačijo njihov podvig in ga pozneje tudi izboljšajo. S tem bi tudi poskrbele za dodaten zaplet pri vrhu lestvice, saj bi Mariboru omogočile priložnost, da se zmajem približa le na štiri točke, v resen "troboj" za prvaka pa bi se vključile tudi same.

Ni večjih skrivnosti med sosedoma

Prvič, odkar se je iz Ljubljane preselil v Domžale, bo gostoval v Stožicah. Foto: Urban Urbanc/Sportida Kirm je prepričan, da imajo Domžale v Stožicah, kjer je nastopal tako v dresu Olimpije kot tudi slovenske izbrane vrste, lepe možnosti za uspeh. "Počutimo se odlično, prav takšna je tudi naša podoba na igrišču. Igramo všečen nogomet, poln priložnosti, iz katerih smo v zadnjih tekmah dosegli veliko zadetkov. Zagotovo smo željni novih zmag, tako da se že veselimo tekme z Olimpijo," ne skriva velike motivacije in dodaja, da se obeta zanimiv dvoboj med dvema kakovostnima ekipama.

Derbi med Olimpijo in Domžalami bo ponudil obračun edinih ekip, ki v letu 2018 še nista izkusili poraza. Vodilni Ljubljančani imajo pred rumenimi deset točk prednosti, danes pa bodo računali tudi na pomoč domačega občinstva. V jesenskem delu so z velikimi težavami - Domžalčani so imeli po dvoboju kar nekaj pripomb na sojenje - premagali goste iz mesta ob Kamniški Bistrici (1:0), nato pa so rumeni na domačem štadionu vrnili zeleno-belim milo za drago in jim prizadejali poraz.

"Večjih skrivnosti med nami ni. Odigrali smo že dve medsebojni tekmi, tekmece smo spoznavali tudi s pomočjo videoposnetkov. Prepričan sem, da velja enako tudi za naše nasprotnike. Ljubljančani so v tej sezoni zasluženo na prvem mestu in blizu osvojitvi naslova najboljšega v prvoligaški konkurenci. Imajo ekipo odličnih posameznikov, ki lahko hitro kaznujejo vsako neprevidnost. Pričakujemo nevarno Olimpijo, tako da bomo morali biti zelo pozorni, zbrani in v najboljši mogoči dnevni formi, če se želimo veseliti novega pozitivnega rezultata," je za klubsko stran dejal Kirm, ki ga danes čaka dvoboj s številnimi nekdanjimi soigralci, s katerimi je pred letom dni pri Olimpiji izkusil turbulentno pomlad.

Maribor bo stiskal pesti za Domžale

Zmajem takrat v prvenstvu ni šlo prav nič od rok, v finalu pokala pa so jim osvojitev lovorike preprečile prav Domžale. Tokrat se lahko ogromna prednost pred zasledovalci v prvenstvu stopi, če bi danes naleteli na domžalsko mino. Kirm se bo potrudil, da bi se razpletlo prav tako, takšen scenarij pa bi z velikim odobravanjem sprejeli tudi v Mariboru.

Kako so Domžale jeseni premagale Olimpijo z 1:0:

Slovenija bo danes dočakala obračun dveh najbolj razigranih klubov v tem koledarskem letu. "To so tekme, ki si jih želi odigrati vsak posameznik. Lep štadion, veliko ljudi, glasno vzdušje in odličen nasprotnik. Vsi nogometaši garamo za te derbije," priznava 33-letni nogometaš, ki si v prihodnje želi več gledalcev tudi v domžalskem Športnem parku.

Derbi med Olimpijo in Domžalami se bo začel ob 16.55.

Foto: Marjan Žlogar