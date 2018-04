Igor Bišćan pojasnil, zakaj ne govori slovensko

Iz tabora Olimpije pred derbijem z Domžalami

Pred nogometaši Olimpije je zahteven izziv. V Stožice prihajajo Domžale, ki so v Prvi ligi Telekom Slovenije zmagale kar 11-krat zapored, in še niso rekle zadnje v boju za naslov prvaka. Trener Igor Bišćan vabi navijače v Stožice: ''Splača se pogledati tekmo dveh najboljših ekip v Sloveniji,'' njegov varovanec in rojak Danijel Miškić pa je prvič, odkar igra nogomet v Sloveniji, javno spregovoril v slovenskem jeziku.

Da bo novinarska konferenca Olimpije v Stožicah nekaj posebnega, je postalo jasno že ob prihodu na največji nogometni štadion v Sloveniji. Zaradi prenove konferenčne dvorane je druženje z novinarji potekalo kar ob glavnem igrišču, kjer sta trener Igor Bišćan in zvezni igralec Danijel Miškić predstavila pričakovanja pred težko pričakovanim derbijem. Bilo je prijetno, na svežem zraku ob pogledu na tribune, ki bodo v soboto dokaj polne, o čemer priča okrog 2.700 prodanih vstopnic do petka opoldan.

Ne le Ibričić in Ibrami

Igor Bišćan zelo spoštuje domžalski klub. Foto: Žiga Zupan/Sportida ''Tekma bo zanimiva, izenačena, nepredvidljiva. Obe ekipi sta v dobri formi, vsaka želi nadaljevati niz. Upam, da bo veliko gledalcev. Splača se pogledati najboljši ekipi v Sloveniji. Upam, da bo tako veliko navijačev kot proti Mariboru,'' je hrvaški strateg napovedal dvoboj sosedov, ki v letu 2018 ne poznata poraza in imata z naskokom najboljši izkupiček v Sloveniji. To velja zlasti za rumene iz Domžal, ki nizajo zmago za zmago, hkrati pa navdušujejo z odličnimi predstavami, na katerih marljivo polnijo mreže tekmecem.

''Domžale imajo veliko igralcev, na katere bo potrebno paziti. Celotna ekipa deluje dobro, uravnoteženo, kakovostno. Ni naključje, da imajo takšen niz zmag. Ne le zmag, ampak tudi dobrih iger,'' je Bišćan pohvalil celotno domžalsko ekipo, ne le izkušenih zveznih igralcev Senijada Ibričića in Agima Ibraimija, ki sta v zadnjih tednih v izjemni formi.

Trije vprašljivi za dvoboj Strokovni štab Olimpije si pred sobotnim spektaklom beli glavo z mislijo, ali bodo trije za ekipo zelo pomembni členi nared za srečanje. Vprašljivi so Aris Zafirović, Ricardo Alves in kapetan Branko Ilić. Oceno, kdo je pripravljen, kdo pa ne, bo trener Bišćan podal po zadnjem treningu.

Miškić se je odločil za spremembo

Danijel Miškić dobro pozna slovensko ligo. Foto: Vid Ponikvar Bišćan se je ne bo prvič pomeril z Domžalami. Jeseni jih je po hudem boju v Stožicah premagal z 1:0, na gostovanju pa ostal praznih rok (0:1). Na dvobojih je dobil občutek, da tista ekipa, ki igra bolj zadržano in pasivno, potegne krajši konec. ''Ne bomo se preveč zaprli. Domžalam ne nameravamo prepustiti popolnega nadzora. To bo zahtevna tekma za obe ekipi,'' napoveduje nekdanji hrvaški reprezentant.

Poleg njega je na novinarski konferenci sedel rojak Danijel Miškić in presenetil zbrano sedmo silo, ko je spregovoril v slovenskem jeziku. ''Lepo je, ko zmagujemo. Vzdušje je odlično. fantje dajemo na treningih vse od sebe in komaj čakamo na tekmo,'' je dejal 24-letni Zagrebčan, rojen v Novem mestu in po slovensko pojasnil, zakaj se je odločil za spremembo v javnih nastopih. ''Ni se mi bilo težko naučiti slovenskega jezika. Izidor (Izidor Kordič, predstavnik za stike z javnostjo, op. p.) mi je rekel, da novinarji težite, kako je preveč tujcev v ekipi in da nobeden ne govori slovensko, pa sem pripravim presenečenje. Govorim slovensko, kar je bonus za Olimpijo,'' je pojasnil zvezni igralec, ki je pred prihodom v Ljubljano igral dve leti za Celjane.

Bo šel po njegovih stopinjah tudi Bišćan? ''Čez nekaj časa. Potrebujem še nekaj časa. Lahko bi govoril slovensko, a se bojim, da bi izpadlo preveč smešno. Potrebujem še nekaj časa. Morate biti še potrpežljivi,'' je izgovoril zadnji stavek v tekočem slovenskem jeziku in navdušil prisotne. Zagrebčan bo torej ostal še nekaj časa zvest komuniciranju v hrvaškem jeziku, a se trenutek, ko bo drugače, nezadržno bliža.

Nobenega ne morejo prisiliti k temu, da bi hodil na tekme

Tako kot tekma z Domžalami, na kateri bi si Bišćan želel podobnega obiska kot na nedavnem večnem derbiju z Mariborom (1:1), a se mu želja sodeč po prodaji vstopnic očitno ne bo uresničila. ''Takšno je pač nogometno ozračje v Ljubljani. Očitno ga ne moremo spremeniti. Ljudem pač ni v navadi, oziroma ne vidijo razloga, da bi prišli na tekme v večjem številu. Mi ne moremo nobenega prisiliti k obisku, bomo pa skušali zaigrati še bolje. Morda pa bodo ljudje prepoznali, da potrebujemo podporo,'' se trener Olimpije nadeja bolj polnih tribun v nadaljevanju sezone.

Na večnem derbiju med Olimpijo in Mariborom se je letos v Stožicah zbralo 13 tisoč gledalcev. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Olimpija v tej sezoni v Stožicah sploh še ni izgubila. O tem, koliko predstavlja domača zelenica prednost, je spregovoril Miškić. ''Tudi takrat, ko je 500 ljudi, je v redu vzdušje. Štadion je zaprt, tako da ni takšnega občutka kot v Krškem ali kje drugje. Najboljše je igrati doma, pred svojimi navijači. Pred 12. igralcem,'' je nekdanji mladinec Dinama popihal na dušo navijačem Olimpije in jih pozval, da jim v soboto priskočijo na pomoč proti v tem trenutku najbolj vroči ekipi v Sloveniji. Proti Domžalam, ki bo lovila rekordno 12. zaporedno zmago!

Sosedski derbi se bo začel ob 16.55.

Foto: Marjan Žlogar