Ameriški lastniki po odhodu Ronalda razmišljajo o prodaji Manchester Uniteda

Ameriški lastniki angleškega premierligaša Manchester Uniteda, bogata družina Glazer, so po odhodu portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda sporočili, da razmišljajo o prodaji kluba. Med navijači Uniteda zelo nepriljubljena družina Glazer je že zadnjih 17 let lastniško povezana z Manchester Unitedom. Odločitev o prodaji po mnenju poznavalcev dogajanja v angleškem nogometu ni povezana z Ronaldovim odhodom iz kluba, čeprav sta novici zaokrožili hkrati.

"Upravni odbor bo preučil vse strateške alternative, vključno z novimi naložbami v klub, prodajo ali drugimi transakcijami, ki vključujejo podjetje," so sporočili iz Uniteda v izjavi.

Glazerjevi so med navijači nepriljubljeni vse od 934 milijonov evrov vrednega prevzema leta 2005, ki je klub obremenil z velikimi dolgovi.

Nezadovoljstvo je povezano tudi z devetletnim upadanjem rezultatov vse od upokojitve Alexa Fergusona kot trenerja leta 2013.

Rdeči vragi niso osvojili naslova premier league od sezone 2012/13, ko je zadnji naslov na Old Trafford pripeljala zasedba, ki jo je vodil Ferguson. Rdeči vragi niso osvojili nobene lovorike od leta 2017.

United trenutno zaseda peto mesto v premier league z 11 točkami zaostanka za vodilnim Arsenalom.

"Ocenili bomo vse možnosti, da bi zagotovili, da bomo najbolje služili našim navijačem in da bo Manchester United čim bolj izkoristil pomembne priložnosti za rast, ki so na voljo klubu danes in v prihodnosti," sta v izjavi dodala Avram in Joel Glazer, izvršna sopredsednika in direktorja kluba.

Avram in Joel Glazer, izvršna sopredsednika in direktorja kluba Manchester United Foto: Guliverimage

Old Trafford ostaja največji klubski stadion v Angliji z zmogljivostjo 74 tisoč gledalcev, vendar od leta 2006 ni bil deležen pomembne nadgradnje.

Ideja o prodaji naj ne bi bila povezana z odhodom Ronalda

Poznavalci dogajanja v angleškem nogometu napovedi družine Glazer o prodaji Manchester Uniteda ne povezujejo z Ronaldovim odhodom iz kluba, čeprav sta novici zaokrožili hkrati.

Novica o tem, da Glazerjevi želijo lastniško izstopiti iz kluba, prihaja le nekaj tednov po tem, ko so ameriški lastniki Liverpoola, Fenway Sports Group, nakazali, da so pripravljeni prodati svoj delež.

Tako United kot Liverpool sta bila vključena v propadli projekt evropske super lige, s katero so poskušali ustvariti zaprto ligo po vzoru ameriških lig in v kateri bi tekmovali največji evropski klubi.

Preberite še: