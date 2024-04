Večni derbi, ki pa letos odloča le o drugem mestu

1. SNL, večni derbi:

Sreda, 17. april:

Večni derbi med Olimpijo in Mariborom, ki ob precejšnjem vodstvu Celja najverjetneje ne odloča o boju za prvaka, je bil zaradi urejanja travnate površine na osrednjem ljubljanskem stadionu preložen za mesec dni. Moštvi se borita za drugo mesto na prvenstveni lestvici. Celjani imajo ob tekmi več 12 točk naskoka pred Ljubljančani in 19 pred Mariborom, tako da je realno naslov prvaka oddan, kar so poudarili tudi v ljubljanskem taboru. Maribor je v spomladanskem delu v zaletu in bi z zmago na današnji tekmi razliko do Olimpije zmanjšal zgolj na štiri točke.

Na dobro formo Maribora je pred tekmo opozoril tudi trener zeleno-belih Zoran Zeljković, ki si zato želi najboljše predstave svojih varovancev. Trener Maribora Ante Šimundža je medtem pritrdil, da imajo Ljubljančani veliko individualno kakovost, a jim ni želel pripisati vloge favorita. "Težko je govoriti o tem, kdo je favorit. Olimpijina največja prednost je, da igra doma," je ocenil. Olimpija in Maribor sta v letošnji sezoni odigrala dve tekmi. V Stožicah so bili 16. septembra lani z 2:1 boljši Ljubljančani, medtem ko je v Ljudskem vrtu 3. decembra s 3:1 slavil Maribor.

1. SNL, zaostali tekmi:

Sreda, 17. april:

Četrtek, 18. april:

Lestvica: