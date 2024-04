Podjetje, ki s poznanimi okusi skrbi za trajnostno hrano

Podravka, eno vodilnih podjetij na področju proizvodnje hrane v regiji, znano po visokokakovostnih prehrambnih izdelkih, že leta uresničuje trajnostne cilje in to z dobro poznanimi in priljubljenimi izdelki. Številni njihovi proizvodi zaradi načina pakiranja ne vsebujejo konzervansov, pa čeprav so že vnaprej pripravljeni, zaradi česar so po odprtju že primerni za uživanje. Še več, tudi njihova embalaža se v celoti reciklira. Preverili smo, kateri so ti izdelki in kako je to mogoče.

Podravka je poznana po izjemno širokem spektru izdelkov, od juh, omak, konzervirane hrane, začimb, slaščic do otroške hrane. S svojimi blagovnimi znamkami, kot so Podravka, Vegeta, Čokolino in Lino, je Podravka prisotna na domačem in mednarodnem trgu, kjer uživa veliko zaupanje potrošnikov.

Foto: Podravka

A poleg raznovrstne ponudbe Podravka izstopa tudi s svojim trajnostno naravnanim poslovanjem. Njihovi inovativni pristopi k proizvodnji hrane kupcem omogočajo, da uživajo trajnostno hrano v trajnostni embalaži:

Kaj združuje navedene izdelke poleg tega, da jih proizvaja Podravka? Gre za trajnostno pripravljene izdelke, v trajnostnem pakiranju – konzervi.

Tradicija v proizvodnji

Konzerva še zdaleč ni zastarela oblika embalaže, pa čeprav nas pri proizvodnji hrane spremlja že dlje časa. V pločevinkah oziroma konzervah so na voljo tudi nekateri od najbolj priljubljenih izdelkov podjetja Podravka in ohranjanje tovrstne embalaže tako med drugim predstavlja tudi ohranjanje tradicije.

A ta kovinska embalaža ima tudi številne druge prednosti. Hrani namreč priznane, okusne in trajnostno pripravljene prehrambne izdelke, hkrati pa se lahko tudi v celoti reciklira.

Foto: Podravka

Hrana v konzervi ne vsebuje konzervansov

Pakiranje v kovinski embalaži je priljubljeno pri potrošnikih in proizvajalcih, saj omogoča dolgotrajno hranjenje in ohranjanje svežine. Hermetična zaprtost ščiti vsebino pred zunanjimi vplivi, kot so zrak, svetloba in vlaga, kar podaljšuje rok uporabnosti izdelka. Poleg tega je konzerva lahka, prenosljiva, enostavna za skladiščenje in nenazadnje tudi odporna proti udarcem, kar olajša distribucijo in transport prehranskih izdelkov.

Jedi, pakirane v konzerve, pogosto ne vsebujejo konzervansov zaradi naravnega postopka konzerviranja, imenovanega termična obdelava. Ta postopek vključuje segrevanje živil na visoki temperaturi, kar uniči mikroorganizme, zaradi katerih bi se sicer hrana sčasoma pokvarila.

Tako obdelana in nato konzervirana hrana ima daljši rok trajanja, ne da bi ob tem potrebovala konzervanse. Prehranski izdelki v konzervah zato veljajo za bolj zaželjena živila, saj kljub dolgemu roku uporabe obdržijo in ohranjajo okus.

Foto: Podravka

Okusna in hitro pripravljena hrana za vse priložnosti

Jedi, zapakirane v kovinski embalaži oziroma konzervah, potrošnikom, družbi in okolju tako prinašajo številne prednosti, saj ne vsebujejo konzervansov, hkrati pa je po uporabi izdelka embalažo mogoče stoodstotno reciklirati. A Podravkini prehranski izdelki v konzervah so ob tem tudi odličnega okusa.

Še več, vaši najljubši izdelki so lahko na policah v vaši shrambi pospravljeni dlje časa, ko pa jih boste želeli uporabiti, bodo še vedno izvrstnega okusa. In, kar je najlepše, pripravljeni bodo za takojšnje uživanje. Priprava hrane vam tako ne bo vzela veliko časa, vi pa se boste lahko posvetili drugim stvarem.

V koraku z globalnimi trendi Podravka z izvajanjem Strategije trajnostnega poslovanja in njej pripadajoče Prehranske strategije nadaljuje aktivno skrb za svoje potrošnike. Eden od glavnih ciljev Strategije trajnostnega poslovanja Skupine Podravka do leta 2030 je tudi prizadevanje za to, da bi bilo sto odstotkov embalaže živilskih izdelkov mogoče reciklirati ali pa bi bila povratna oziroma primerna za kompostiranje. Foto: Shutterstock Globalni trendi kažejo, da se potrošniki vse bolj zavedajo prednosti, ki jih prinaša konzervirana hrana. Trg konzervirane hrane namreč raste. Kot glavni prednosti tovrstnih živil se omenjata daljši rok trajanja in enostavna dostopnost. Napovedi predvidevajo, da bodo spremembe življenjskega sloga, razširjeni distribucijski kanali in vse večje povpraševanje po pripravljenih prehranskih izdelkih še dodatno okrepili uporabo te vrste embalaže. V Podravki, kjer že od nekdaj veljajo za pionirje v ustvarjanju živilskih izdelkov, želijo, da je hrana, ki jo jemo, praktična in primerna za hitro pripravo, ob tem pa ohranja okus in hranljivost. Svojim potrošnikom želijo zagotoviti hrano, ki lahko sledi hitremu življenjskemu slogu, hkrati pa ohranja dobro poznan okus, h kateremu se vsi vedno z veseljem vračamo.

Ko konzerva dobi novo priložnost

Prazna konzerva lahko po uporabi služi tudi za številne druge namene. Uporabite jo lahko tako za umetniške kot tudi vrtnarske projekte. Njena trdna oblika je kot nalašč celo za organizacijo drobnarij v garaži. Uporabite jo lahko za shranjevanje vijakov, žebljev, sponk, matic in drugih drobnih pripomočkov, ki se lahko po predalih hitro porazgubijo. Da bo tudi garaža lepo urejena, lahko konzerve za shranjevanje tudi pobarvate in opremite z nalepkami, nanje pa zapišete, kaj shranjujejo. Lahko jih pospravite v omaro, predal ali pa pritrdite na steno.

Prazne konzerve lahko reciklirate tudi kot lončke za sajenje vrtnin ali zelišč. Preden jih uporabite, jih na dnu prebodite za odvod vode in napolnite s primerno zemljo. Nato posadite semena ali sadike ter jih postavite na sončno mesto.