Krizo bo reševal Vicente Del Bosque

Triinsedemdesetletni strateg, ki je špansko izbrano vrsto popeljal do naslova svetovnih in evropskih prvakov leta 2010 in 2012, bdel pa je tudi nad Real Madridom v času dveh zmag v ligi prvakov, bo s tem vodil ukrepe za preobrazbo zveze.

"On bo obraz in vodja španskega nogometa," je sporočila španska ministrica za izobraževanje in šport Pilar Alegria. "Prepričana sem, da je Vicente Del Bosque utelešenje dobrega človeka, ki ve, kaj je prav in pošteno," je dodala.

Pretekli teden je španski nacionalni svet za šport ustanovil odbor, ki bo do nadaljnjega upravljal s RFEF. Naloga telesa je preobrazba zveze po nizu škandalov, ki so močno načeli javno zaupanje vanjo.

Nekdanji predsednik RFEF Luis Rubiales je zaradi poljuba nogometašice Jenni Hermoso moral lani jeseni odstopiti, njegov začasni naslednik Pedro Rocha pa se je znašel v središču preiskave korupcije.

Upravno športno sodišče je v nedavnem poročilu ocenilo, da sta Rocha in začasno vodstvo zveze zagrešila "zelo resne" napake, saj so sprejemali odločitve, ki presegajo njihove pristojnosti.

Te ugotovitve pa so spodbudile špansko vlado, da je uvedla nadzor in preiskavo nad RFEF ter uvedla posebno krizno upravljanje.

Volitve za predsednika RFEF so trenutno razpisane za 6. maj. Pedro Rocha je edini kandidat. Španija bo leta 2030 organizirala svetovno prvenstvo v nogometu skupaj s Portugalsko in Marokom ter za tri tekme ob 100. obletnici tudi z Argentino, Paragvajem in Urugvajem.

Razmere v RFEF spremljata tudi krovni zvezi Fifa in Uefa, katere po prevzemu vladnega upravljanja zveze skrbi predvsem neodvisno delovanje zveze brez političnega vmešavanja.

