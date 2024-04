V živo: Mura na varnem, Olimpija igra morda že odločilno tekmo

Do konca prvoligaškega maratona je še pet krogov, a bi bil lahko prvak znan že to nedeljo. Če Olimpiji v soboto ne bo uspelo premagati Aluminija (17.00), bodo imeli Celjani v nedeljo, ko gostijo Domžale, na voljo prvo zaključno žogo za tako želeno lovoriko. Ta konec tedna si lahko še Maribor zagotovi evropsko vozovnico. Pestro je tudi v boju za obstanek, kjer sta v najslabšem položaju Radomlje in Aluminij. Mlinarji ostajajo zadnji, saj jih je na prvi tekmi tega kroga z 2:1 premagala Mura.

1. SNL, 32. krog:

Sobota, 20. april:

Nedelja, 21. april:

Mlinarji ostajajo zadnji, Mura na varnem

Darjan Slavic je v Radomlje prišel iz Mure. Foto: www.alesfevzer.com Dvaintrideseti krog se je začel v Domžalah. Zadnjeuvrščene Radomlje so zlata vredne točke v boju za obstanek lovile proti Muri. Neuspešno. Gostitelje je pred kratkim prevzel Darjan Slavic, ki odlično pozna Muro, kjer je delal pred tem. Črno-beli se že zdijo varni za obstanek v ligi in se z vsaj enim očesom gotovo ozirajo proti četrtku, ko jih čaka "dvoboj leta", polfinalni pokalni spopad z Rogaško. Mura je dobila dobro novico že pred tekmo z Radomljami, v prvi postavi jo je prvič po težki poškodbi iz sredine lanskega leta začel Kai Cipot.

Mura je zmagala z 2:1. Foto: www.alesfevzer.com Muraši so izkoristili že prvo priložnost na tekmi. V sedmi minuti si je Ognjen Gnjatić privoščil napako, žogo mu je odvzel Ben Cottrell, ta pa je prišla do osamljenega Amadeja Maroše, ki je iz roba kazenskega prostora s pomočjo vratnice zadel za vodstvo. V 38. minuti so Radomljani izid poravnali. Poskus Madžida Šošića iz prostega strela na robu kazenskega prostora je Klemen Mihelak odbil v prečko, tudi poskus Mosesa Barnabasa zje končal v prečki, žogo pa je v gol v tretje le spravil Uroš Korun. V drugem polčasu je odločila izvrstna menjava trenerja gostov Antona Žlogarja. V igro je poslal Roberta Čakša, ki je v svoji prvi akciji žogo prejel v prazen prostor, jo poslal mimo Gabra Dobrovoljca, nato pa iz oči v oči ugnal Emila Velića za novo prednost in tudi zmago Mure.

Kidričani so jeseni že presenetili Olimpijo

Ob 17.30 igrata Olimpija in Aluminij. Zmaji so teoretično še v igri za naslov prvaka, Kidričani pa krvavo potrebujejo točke za obstanek. Če bodo zeleno-beli po bolečem porazu z Mariborom (1:2) doživeli še en neuspeh, bi že ponudili prvo zaključno žogo Celjanom. Zoran Zeljković v prvenstvu resda izgublja le proti vijolicam, a na preostalih tekmah, zlasti proti tekmecem s spodnjega dela lestvice ni prepričljiv. Preveč je remijev namesto zmag, da bi si lahko v taboru Olimpije privoščili miren spanec.

Pri branilcih naslova sta tekmo izpustila Admir Bristrić in Justas Lasickas, ki bo zaradi nespametnega prekrška nad Svenom Šoštaričem Karićem po odločitvi disciplinskega sodnika NZS izpustil kar tri tekme. Aluminij je v tej sezoni v gosteh že presenetil Olimpijo. Jeseni se je dvoboj v Stožicah končal brez zadetkov. Povsem drugače je bilo v Kidričevem, kjer so zmaji dvakrat zmagali, dosegli pa kar devet golov (5:4 in 4:0).

Maribor lahko že potrdi Evropo

V nedeljo se bosta v prvi ligi najprej za točke udarila Maribor in Rogaška. V spomladanskem delu navdušujeta tako s predstavami kot tudi rezultati, temu primeren je tudi njun dvig na lestvici. Gostitelji si lahko z novim uspehom tudi matematično že zagotovijo evropsko vozovnico, saj jim Bravo in Koper ne bi mogla več ukrasti (najmanj) tretjega mesta. To bodo skušali storiti v Ljudskem vrtu, ki bo zaradi kazni znova prazen, bodo pa navijači vijolic znova zbrani na južni ploščadi. Po sladki zmagi v Stožicah, ki je srca vijolic napolnila s ponosom in srečo, bi se jim lahko zbralo ogromno. Josip Iličić jih zelo pogreša, prav tako Arnel Jakupović in Hillal Soudani, ena največjih kandidatov za osvojitev nagrade najboljšega strelca sezone.

V sredo je zmagoviti zadetek na večnem derbiju prispeval Jan Repas. Foto: www.alesfevzer.com

Zaradi kazni bo manjkal Blaž Vrhovec, pri gostih iz Rogaške Slatine pa ne bo Nikše Vujčića. Črno-bele v četrtek čaka vrhunec sezone, polfinalni pokalni spopad v Murski Soboti. Bo Oskar Drobne, ki je spomladi že prekrižal načrte Mariboru in z njim na "suhi" domači zelenici remiziral z 0:0, zaradi tega kaj varčeval z udarnimi močmi? Največje pozornosti bo deležen hrvaški napadalec Patrik Mijić, ki je prejel nagrado za najboljšega igralca 1. SNL v mesecu marcu.

V Celju hladijo penino, bo vsega konec že v nedeljo?

Če bi bila Olimpija neuspešna proti Aluminiju, bi lahko v nedeljo v knežjem mestu spremljali nogometno veselico. Mesto, ki je bolj poznano po navijaški strasti do vrhunskega rokometa, bi lahko še drugič v zadnjih štirih letih pozdravilo naslov nogometnega prvaka. Če je bilo slavje leta 2020 bolj sramežljive narave in v manjšem obsegu, saj so zaradi pandemije koronavirusa veljali izredni ukrepi, bi lahko bilo tokrat bolj živahno. Tribune celjskega stadiona bi lahko bile po dolgem času bolj polne. Če bi torej Celjani v tem krogu zbrali več točk od Olimpije, bi si že zagotovili "kanto", kar bi bil velik uspeh za izbrance Damirja Krznarja, ki je sredi jesenskega dela nasledil Alberta Riero. Takrat je bil klub že na prepričljivem prvem mestu, zdaj pa se mu nasmiha suveren naslov prvaka, v katerem bi bila prednost pred najbližjim zasledovalcem izražena z dvomestno razliko.

Celjanom se nasmiha drugi naslov državnega prvaka v zgodovini kluba. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Če Olimpija z zmago nad Aluminijem ne bi dopustila srečnega nedeljskega scenarija za Celjane, pa bi si lahko grofi zagotovili naslov prihodnji teden, ko bodo v knežje mesto prišli prav Ljubljančani. In ne pozabimo. Če bi Celjani postali prvaki že v tem krogu, bi prihodnjo nedeljo doživeli izjemno čast, saj bi jim Olimpija pred derbijem lahko priredila špalir. Rumena družina se je s četrtkovo zmago nad Koprom (1:0) oddaljila od najbolj kritičnih mest, tako da je vse bližje zagotovitvi obstanka. Tako bi se lahko v boj in dokazovanje z najboljšim slovenskim prvoligašem spustila sproščeno. Nenazadnje je letos že dokazala, da ima igro, ki povzroča težave Celju. Celjani so namreč letos izgubili le enkrat, le na gostovanju v Domžalah (1:2). To je bil eden izmed redkih veselih trenutkov za Dušana Kosića, ki pa se je nato zaradi skromnih rezultatov poslovil od Domžal.

Obračun za četrto mesto na Bonifiki

V zadnjem dejanju 31. kroga se bosta na Bonifiki v nedeljo zvečer pomerila Koper in Bravo. To bo neposreden obračun za četrto mesto, ki pa v tej sezoni ne prinaša evropske vozovnice. Kanarčki so bili pod vodstvom Oliverja Bogatinova na prvih treh tekmah neporaženi, nato pa klonili v Domžalah. Sodeč po rezultatih v zadnjih sezonah je favorit Koper, saj je Bravo na zadnjih desetih medsebojnih tekmah z edinim primorskim prvoligašem zmagal le enkrat. Nazadnje je Koper premagal pred slabima dvema letoma, na naslednjih petih srečanjih pa mrežo kanarčkov zatresel le enkrat.

Pred dvema letoma sta se Koper in Bravo potegovala za naslov pokalnega zmagovalca, boljši so bili kanarčki, tokrat ju čaka obračun za četrto mesto v 1. SNL. Foto: Grega Valančič/Sportida

V zadnjem obdobju so izbranci Aleša Arnola izrazito neuspešni v 1. SNL. Odkar so se spustili v odkrit dvoboj z Mariborom za evropsko tretje mesto, so doživljali bolj ali manj zgolj neuspehe. Na petih tekmah so osvojili dve točki in to ravno proti slovenskima velikanoma, Olimpiji in Mariboru. Ravno remi proti vijolicam bi lahko tabor Šiškarjev napolnil s samozavestjo, ki so jo izžarevali večji del sezone, spomladi pa je izpuhtela. Bravo še vedno vztraja v boju za četrto mesto, ki bi predstavljal najboljši dosežek v kratki zgodovini kluba, to mesto pa še kako zanima tudi Koper, pri katerem je v najboljši strelski formi Francoz Timothe Nkada.

